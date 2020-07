Cât de mult a slăbit Oana Roman, de fapt. Imaginea în rochiță, lângă piscină, spune totul – Foto

Oana Roman i-a surprins pe toți cu noile sale forme. Fiica fostului premier al României, Petre Roman, a dat jos câteva kilograme, iar acum pozează mândră lângă piscină.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana Roman nu se mai sfiește să își arate trupul

Soția lui Marius Elisei a postat o imagine de la piscină, unde s-a bucurat de soarele arzător de iulie, reușind astfel să se și bronzeze nițel.

Fosta prezentatoare a emisiunii „Drept la țintă” de la Kanal D și-a dezvăluit secretul în luna februarie, atunci când au început să se vadă primele rezultate ale curei sale de slăbit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe lângă faptul că s-a aplecat asupra unei diete cât se poate de sănătoase, vedeta a reușit să aplice tot felul de proceduri de remodelare corporală.

„Noiembrie versus Februarie. Rezultatele sunt vizibile! Slăbire cu proceduri de remodelare corporală. Dietă dar nu draconică! Minus 10 cm in șolduri și minus 8 in talie si minus 8-10 kg. Si ăsta e doar începutul”, spunea în februarie Oana Roman pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Fiica fostului premier a dat jos 12 kilograme

„Perfect day. La cea mai frumoasă și elegantă piscină la care am fost vreodată în România”, e mesajul pe care l-a scris Oana în dreptul imaginii din care reiese cât de mult a slăbit.

Mai exact, în ultimele cinci luni de zile, vedeta a reușit să dea jos aproximativ 12 kilograme.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Spre exemplu, pe mine mă frustrează foarte tare când știu că nu am voie să mănânc ceva. Am zis așa, am voie orice în cantități mici și mănânc acum orice în cantități mici.

Mi-e poftă de ciocolată, mănânc două pătrățele de ciocolată, mi-e poftă de pâine, mănânc o felie de pâine prăjită. Dimineața beau doar cafea, dacă mi-e foame mănânc un biscuite low carb, iar prima mea masă e după ora 14. Mănânc mult pește, friptură, salate, fructe de mare”, a spus Oana pentru click.ro.

ADVERTISEMENT