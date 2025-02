Cât de mult a suferit Vlad Gherman după despărțirea de Cristina Ciobănașu: ”Multe semne de întrebare”

Au fost împreună 9 ani și toată lumea se aștepta să ajungă la altar, însă drumurile lor s-au separat. Vlad Gherman a mărturisit după despărțirea de Cristina Ciobănașu, care i-a lăsat multe semne de întrebare.

Vlad Gherman, dezvăluiri despre separarea de Cristina Ciobănașu

Vlad Gherman are o legătură amoroasă fericită alături de Oana Moșneagu. Cei doi actori s-au căsătorit și se înțeleg de minune, dar cântărețul încă nu știe unde a greșit în relația cu fosta parteneră de viață, Cristina Ciobănașu.

Invitat în emisiunea moderată de Natalia Mateuț, vedeta de la Happy Channel a dezvăluit că de roșcată l-a luat pe nepregătite. A crezut că a făcut totul ca la carte în timpul celor 9 ani petrecuți împreună.

O perioadă lungă a fost în faza de negare, nu a crezut cu adevărat că nu mai formează un cuplu cu artista de la Antena 1. I-a fost foarte greu și a recunoscut asta în repetate rânduri, subliniind că nu cunoaște nici acum motivele reale ale despărțirii.

„M-a lăsat cu foarte multe semne de întrebare, pentru că nici nu am apucat să am o discuție, până în prezent nu am apucat să am o discuție cu Criss, să o întreb ce nu ți-a convenit, ce s-a întâmplat”, a declarat Vlad Gherman, în show-ul .

Cum l-a afectat pe Vlad Gherman despărțirea de Cristina Ciobănașu

„Nu vreau să o blamez, Doamne ferește, să se înțeleagă greșit. Eram amândoi tineri, adică și ea era un copil când am început să fim împreună, și eu la fel, chiar dacă aveam 18 ani.

Nu aveam experiență, nu eram trecut prin relații și prin tot felul de experiențe care poate ne-ar fi ajutat. Ce m-a destabilizat a fost faptul că în percepția mea am făcut totul bine și cu toate astea uite că s-a terminat rău.

Atunci eu mi-am pierdut total încrederea în mine, nu mai știam dacă e bine să fiu cum sunt eu, ce trebuie să schimb, unde am greșit”, a mai spus Vlad Gherman, în emisiunea moderată de Natalia Mateuț.

Prezentatorul de la Happy Channel și-ar dori să aibă o discuție sinceră cu fosta parteneră de viață pentru a afla unele răspunsuri. Deși lucrează împreună de foarte multă vreme, nu au reușit să facă acest pas pentru că nu stau niciodată la povești.

Cunoscutul actor credea că totul este perfect în relația cu Cristina Ciobănașu, însă în perioada pandemiei de coronavirus lucrurile s-au schimbat între ei. Actorii nu au știut cum să comunice și asta a dus la ruptură. Din fericire, atât Vlad Gherman, cât și actrița au noi parteneri de viață.