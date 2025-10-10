Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie

Ministerul Muncii este cel care, an de an, primește cei mai mulți bani, în bugetul acestuia fiind prevăzute plățile pensiilor, a ajutoarelor sociale și a șomajului. FANATIK prezintă o radiografie a evoluției cheltuielilor făcute din 2016 încoace, cele mai mari creșteri fiind înregistrate în 2024.

Cât au crescut cheltuielile cu șomajul, pensiile și ajutoarele sociale. Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie

În ultimii 9 ani, la Ministerul Muncii s-au perindat o serie de politicieni și, indiferent de cine ajungea la putere, cheltuielile cu asistații sociali și șomerii creșteau aproape în fiecare an. Recordul a fost atins în 2020 și 2021, anul în care România a fost afectată de pandemia de coronavirus. Multe firme și-au închis obloanele și au fost nevoite să dea afară mii de angajați în perioada stării de urgență.

Cea mai afectată industrie, la acea vreme, a fost HoReCa (hoteluri, restaurante & cafenele). În 2020, primul an de pandemie, statul român a dat 4,88 de miliarde de lei pentru ajutorul de șomaj. Suma a mai scăzut în anul următor, când, în ciuda valurilor de infecții cu Covid, lumea a reînceput să revină la normal. Cheltuielile cu șomajul au coborât, așadar, la 1,39 miliarde în 2021.

735 milioane lei, suma dată anul trecut șomerilor

Exceptând perioada pandemică, cheltuielile cu șomajul au fluctuat de la un an la altul, nefiind depășită, din 2016 încoace, alocarea sumei maxime de 654 milioane de lei, asta până în 2024. Se pare că în perioada guvernării Ciolacu, potrivit , s-au alocat, de la Ministerul Muncii, 735 de milioane lei, pentru ajutoarele oferite celor care nu au un loc de muncă.

Vă prezentăm, un scurt istoric al evoluției banilor dați pentru șomaj din 2016 încoace. În fruntea Ministerului Muncii au fost, rând pe rând, 9 persoane de la mai toate partidele politice: Ana Costea, Dragoș Pîslaru, Violeta Alexandru, Raluca Turcan, Marius Budăi, Marian Neacșu, Simona Bucura Oprescu și , cel din urmă fiind acum pe funcție.

Cheltuielile Ministerului Muncii cu ajutoarele de șomaj:

2024: 735,75 mil. lei (+254 milioane față de anul anterior);

2023: 481,32 mil. lei;

2022: 528,73 mil.;

2021: 1,39 miliarde lei (al doilea an de pandemie);

2020: 4,88 mld. lei (startul pandemiei);

2019: 425,11 milioane lei (cel mai scăzut nivel, în anul în care în fruntea ministerului au fost Marius Budăi și Violeta Alexandru, guvernele Dăncilă și Orban);40

2018: 465,04 mil. lei;

2017: 561,03 mil.;

2016: 654,3 mil.

Pentru stimularea creării de locuri de muncă, statul a acordat anul trecut 844,06 milioane lei, cu 14 milioane mai mult față de 2023.

Mergem mai departe și analizăm și câți bani se duc, an de an, de la cel mai bogat minister către pensii și ajutoarele sociale. În anul 2024, cheltuielile ministerului au crescut cu 40 de miliarde față de anul 2023: adică a atins un vârf de 221,62 mld. de la 181,01 mld. Din întreaga sumă, grosul s-a dus către plata pensiilor: 153,9 miliarde, anul trecut fiind crescute, de altfel. Cu ajutoarele sociale, guvernul Ciolacu a cheltuit, în 2024, 23,35 miliarde lei (pentru familii și copii). Pentru persoanele cu handicap, suma alocată anul trecut a fost de 7,02 miliarde, în timp ce pentru urmașii celor decedați s-a virat puțin peste un miliard de lei.

Cheltuielile din ultimii ani pe pensii în România:

2024: 153,9 mld. lei;

2023: 129,73 mld. lei;

2022: 117,73 mld.;

2021: 100,88 mld.;

2020: 91,7 mld.;

2019: 79,6 mld.;

2018: 71,55 mld.;

2017: 65,11 mld.;

2016: 58,8 mld.

În final, prezentăm și cheltuielile făcute cu ajutoarele sociale pentru aceiași ani: