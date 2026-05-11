Cât de mult au crescut prețurile cazărilor pentru minivacanța de Rusalii față de cea de 1 Mai. Primele diferențe se văd deja la stațiunile preferate de români

Nici nu bine au trecut Paștele și 1 Mai că unii români își fac deja planuri pentru următoarea minivacanță, cea de Rusalii, iar hotelierii au surprize pentru cei care vor să plece de acasă într-unul din cele mai aglomerate weekend-uri înainte de deschiderea totală a sezonului estival.

Minivacanța de Rusalii: cât de mult au crescut prețurile cazărilor în stațiunile preferate ale românilor

Rusaliile din acest an pică duminică, pe 31 mai, iar coincidența cu deschiderea completă a sezonului a dus la ”corectarea” unor prețuri la cazări: în unele locuri au crescut, în altele s-au ieftinit. Sărbătoarea Rusaliilor este una din cele mai importante din calendarul ortodox.

Conform tradiției, mai ales dacă Rusaliile pică în zile în care e vreme bună, în special dacă vorbim de luna iunie sau sfârșit de mai (cum e cazul din acest an), românii aleg marea pentru primele zile serioase de plajă din sezon, în timp ce alții fug spre munte ori preferă stațiunile cu ape termale pentru relaxare. În 2026, interesul e și mai mare pentru această minivacanță având în vedere, așa cum precizam mai sus, că Rusaliile s-au ”pupat” cu startul verii turistice.

Comparativ cu ofertele care existau cu câteva zile înaintea minivacanței de 1 Mai prețurile au crescut moderat aproape peste tot, dar există și zone unde sunt mai mici. Mamaia rămâne și anul ăsta în topul preferințelor pentru români. Pentru weekend-ul de Rusalii (30-31 mai), o cazare de două nopți începe de la aproximativ 300 de lei de persoană. La hotelurile de 4 stele sau la resorturile moderne prețurile urcă până la 600 de lei, iar pentru experiențele de lux turiștii pot plăti chiar și 2.200 de lei. Față de începutul lunii, mai multe unități au majorat tarifele, dar nu exagerat. De 1 Mai, de pildă, la Mamaia prețurile porneau de la 260 lei.

50 de lei în plus pentru două nopți la una din stațiunile emblematice din Bihor

În Costinești, prețurile pornesc tot de la 300 de lei (280 înainte de 1 Mai) pentru weekend-ul de Rusalii. Eforie Nord vine, în schimb, cu una din cele mai variate opțiuni. Există încă hoteluri și pensiuni care afișează prețuri de la 266 lei pentru întregul weekend, însă în funcție de facilități și poziționare sumele pot ajunge la 1.660 lei. , o altă stațiune preferată mai ales de către tineri, are cazări ceva mai accesibile față de prețurile pentru care se făceau cazări de 1 Mai. Camerele pot fi rezervate pornind de la 420, în scădere de 40 până la 80 de lei față de sumele de la minivacanța de 1 Mai.

Nu doar pe litoral prețurile sunt diferite La Stâna de Vale, în județul Bihor, găsim cazări de Rusalii în vile sau pensiuni de la 450 de lei, cu 50 de lei mai mult față de debutul lui mai. În Vatra Dornei (Suceava), tarifele încep de la 400 de lei, iar la Băile Felix (Bihor) de la 350 lei.

Aproape 200 de lei în plus în Sinaia

Și stațiunile clasice de la munte atrag turiști în număr mare de Rusalii. În Sinaia, o cazare pentru weekend-ul 30-31 mai începe de la 480 de lei (față de 290 lei de 1 Mai), în timp ce în Arieșeni (Alba) tarifele pornesc de la 360 de lei. Stațiunile balneare continuă și ele să fie în topul preferințelor românilor. La Băile Herculane, prețurile pornesc de la 350 de lei, iar cererea este deja destul de mare pentru sfârșitul lunii mai. Hotelierii se așteaptă ca gradul de ocupare să treacă lejer de 80%, mai ales că mulți își vor uni weekend-ul cu 1 iunie, când se sărbătorește Ziua Copilului.