Cât de mult contează, de fapt, locul în care te naști! Răspunsul genial pe care David Popovici l-a oferit

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Recent, David Popovici (21 de ani) a reușit să câștige medalia de aur la Campionatele Europene de înot de la Paris atât în proba de 100 de metri liber, cât și în cea de 200 de metri liber. Astfel, românul a devenit primul sportiv din istorie care realizează această „dublă” la trei ediții consecutive ale acestei competiții.

David Popovici, răspuns genial la o întrebare complicată

În acest context, a început să se vorbească din nou în spațiul public din România despre faptul că nu a avut parte de-a lungul timpului de suficient sprijin din partea statului român, bineînțeles în ceea ce privește infrastructura necesară pentru pregătirea în vederea participării la marile competiții.

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Doar că acum chiar Popovici a fost cel care a „demontat” acest „mit”. Întrebat despre această chestiune, el a apreciat că poate tocmai acest decalaj existent între el și rivalii săi din străinătate din acest punct de vedere l-a ajutat decisiv să ajungă la acest nivel uluitor de performanță. Încercând să argumenteze această teză, înotătorul român a spus că simte că acest context l-a motivat suplimentar în toți acești ani.

De ce crede David Popovici că în altă țară nu ar fi putut face ce a reușit în România

Și astfel a ajuns să realizeze lucruri pe care, posibil, nu le-ar fi putut realiza dacă s-ar fi născut într-o țară mult mai dezvoltată decât România din această perspectivă a infrastructurii sportive. „Cred că dacă m-aș fi născut într-o țară cu toată infrastructura la care visam când eram mic, sau de care poate aș fi avut nevoie, nu aș fi avut aceeași foame să încerc să ajung cât mai departe și cât mai sus în lumea asta sportivă.

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Născându-mă în Pantelimon și copilărind pe acolo și prin Titan, neavând acces la absolut toate bazinele și neavând toate condițiile pe care le au sau le-au avut mulți dintre adversarii mei, cred că mi-a oferit un soi de avantaj. Poate că, la prima vedere, nu pare un avantaj, dar o văd ca pe ceva ce m-a împins”, , potrivit