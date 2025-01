„Cât de mult îl sprijină Viorel Moldovan pe Șumudică?”. Președintele Rapidului a răbufnit: „Prea multe lucruri apar în presă. El e mai imprevizibil, încerc să mă adaptez”

Rapid a început anul cum nu se poate mai bine, . La o zi distanță, președintele clubului, Viorel Moldovan, a făcut câteva precizări despre relația sa cu Marius Șumudică.

Viorel Moldovan, sincer despre relația cu Marius Șumudică: „Are parte de toată susținerea mea”

, după ce în debutul sezonului la „cârmă” s-a aflat Neil Lennon. „Șumi” a reușit să „redreseze corabia” și acum formația din Giulești ocupă poziția a 6-a a clasamentului, după ce în mandatul antrenorului nord-irlandez echipa se afla în zona locurilor de baraj.

De la numirea lui Marius Șumudică ca tehnician, mai multe voci din spațiul public au susținut că relația dintre „Șumi” și Viorel Moldovan este una fragilă, însă în cadrul emisiunii „Suflet de Rapidist” președintele clubului a ținut să lămurească situația.

Concret, Viorel Moldovan susține că Marius Șumudică se bucură de toată susținerea sa, iar scopul amândurora este unul comun. Președintele clubului consideră că îndeplinirea obiectivelor, anume Cupa și clasarea între primele 3, le va aduce satisfacții ambelor părți.

Moderatorul emisiunii, Robert Niță, a întrebat: „Cât de mult îl susține președintele Viorel Moldovan pe antrenorul Marius Șumudică? Pentru că sunt multe voci care ar face referire că nu vă înțelegeți foarte, foarte bine”.

Răspunsul lui Viorel Moldovan nu a întârziat: „Să nu se îndoiască niciodată Marius de susținerea mea. Sunt lângă el, scopul este comun, iar dacă Marius Șumudică câștigă, câștigă și Viorel Moldovan. Același contract îl am și eu, condiționat cu anumite clauze, în funcție de obiective.

Avem același interes, ca Rapidul să termine în primele 3 locuri și să câștige Cupa României. Avem aceleași clauze și vreau să beneficiez de ele. Are tot sprijinul meu”.

„Marius Șumudică e mai imprevizibil, iar eu încerc să mă adaptez”

Viorel Moldovan a continuat dialogul cu Robert Niță și a transmis că Marius Șumudică poate fi uneori imprevizibil în declarații. În cazurile de genul, președintele încearcă să se adapteze, pentru ca această colaborare să fie una de succes.

„Sunt multe lucruri care apar în presă, vizavi de relația mea cu Marius. Discutăm tot timpul, sunt la antrenamente. Încerc să fac tot ceea ce depinde de mine ca să îi ofer condițiile necesare pentru buna desfășurare a lucrurilor.

Nu cred că Marius poate să reproșeze conducerii ceva din acest punct de vedere. Eu nu plec urechea la ce spune unul sau altul, dar mulți încearcă să destabilizeze, să provoace și să bage râcă între noi.

Nu am absolut nimic cu Șumi, sunt lângă el, colaborăm, vorbim. El e mai imprevizibil, încerc să mă adaptez și eu. Cel mai important lucru e adaptarea, trebuie să ai capacitatea de a te adapta în orice lucru sau context.

Antrenorii au tendința să mai plângă, au tendința să mai ceară jucători. Tot timpul așa sunt antrenorii, și eu făceam aceleași lucruri, știu ce înseamnă acest lucru. Vrei, ca antrenor, să ai de toate. Eu consider că am o relație ok și corectă cu Marius Șumudică”, a încheiat Viorel Moldovan.

Viorel Moldovan, detalii despre relația cu Marius Șumudică