Cât de mult îngrașă consumul de bere. Nutriționiștii spun adevărul despre această băutură

Berea este o băutură alcoolică care se găsește pe rafturile tuturor magazinelor. Puțini consumatori știu cât de mult îngrașă, de fapt, consumul acesteia. Nutriționiștii spun adevărul în privința acestei licori obținute din diverse cereale.

Îngrașă sau nu consumul de bere? Ce spun experții

a fost asociat de mulți experți cu dezvoltarea grăsimii de pe abdomen. Specialiștii în nutriție spun acum cât de mult îngrașă licoarea care se numără printre preferatele cetățenilor din România.

Nutriționiștii au venit cu date reale legat de această băutură alcoolică. Cercetătorii spun că o singură halbă nu face rău, însă excesul poate cauza mari probleme de sănătate. O sută de mililitri de bere blondă conține circa 42 kcal, notează .

La o bere brună caloriile sunt și mai mari și ajung la 48. Având în vedere că o sticlă are, în general, 0,33 litri înseamnă că o singură bere are aproximativ 126 de calorii. În cazul în care este depășită cantitatea de 250 ml pe zi se ajunge la kilograme în plus.

Așadar, consumul de bere îngrașă și nu este un mit. Consumatorii pot lua în greutate destul de mult dacă nu apelează la moderație. Din păcate, băutura are rolul de a încetini digestia care în timp nu se mai realizează la fel de bine.

Motivele pentru care berea dezvoltă grăsimea de pe abdomen

Consumul de bere este întâlnit frecvent în rândul românilor, mai ales în timpul verii. Nutriționiștii explică care sunt motivele pentru care această băutură . Pe lângă faptul că poate crește aportul de calorii zilnice duce și la alte lucruri.

Oamenii de știință au observat că persoanele care beau frecvent această licoare obișnuiesc să mănânce mai mult decât în mod normal. În plus, studiile arată că berea poate preveni arderea grăsimilor din organism.

Acest proces nu mai are loc pentru că organismul prioritizează descompunerea alcoolului, în detrimentul grăsimilor stocate în corp. Acesta este motivul pentru care consumul de bere, în mod regulat, contribuie la creșterea masei de grăsime corporală.

De asemenea, berea conține fitoestrogeni, compuși vegetali care pot imita acțiunea hormonului sexual feminin estrogen. Din păcate, acest aspect poate duce la modificări hormonale la bărbați. Mai mult, poate crește riscul de stocare a grăsimii pe burtă.