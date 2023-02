Cât de mult înșeală românii. Dezvăluiri de Valentine’s Day: “Pentru copil aș trece peste multe / Am înșelat-o de nenumărate ori”

Valentine’s Day este o sărbătoare străină, însă în ultimele decenii, românii au împrumutat-o și o sărbătoresc anual. Practic, pe 14 februarie este sărbătorită iubirea, deci un motiv în plus să îi demonstrăm partenerului nostru dragostea pe care i-o purtăm.

Cât de mult înșeală românii

, iar nu puțini sunt cei care optează pentru o cină romantică la un restaurant, sau pentru o escapadă. Și totuși, ce este iubirea și cât de sincere sunt relațiile din România? S-ar părea că infidelitatea predomină la noi în țară.

ADVERTISEMENT

Cu ocazia zilei de Valentine’s Day, cei de la Antena 3 au vrut să afle cât de mult înșeală românii, dar și cât de importantă este fidelitatea într-o relație, iar răspunsurile primite sunt de-a dreptul fabuloase. Sunt persoane dispuse să treacă peste orice, însă nu și să ierte.

De cealaltă parte, există și oameni nu sunt chiar atât de încântați când vine vorba de înșelat și nu ar putea să mai stea într-o relație. Un român spre exemplu le-a recunoscut reporterilor că și-a înșelat iubita de nenumărate ori. Pe de altă parte, dacă ea l-ar înșela pe el, spune bărbatul, atunci gestul ar fi unul de neiertat.

ADVERTISEMENT

”Eu am înșelat-o de nenumărate ori!”, a spus bărbatul, adăugând că nu ar putea să ierte niciodată infidelitatea venită din partea unei femei. Ce cred însă femeile din România despre înșelat, dar și despre iertare? Părerile sunt împărțite, în funcție de relație.

Cum poate reacționa o femeie dacă ar fi înșelată

O femeie a mărturisit că înainte de a deveni mamă , însă în prezent, având în vedere că lucrurile s-au schimbat, aceasta ar fi dispusă să treacă și peste acest lucru. ”Până să am copilul aș fi zi că nu aș ierta”, a fost răspunsul ei, la întrebarea dacă ar putea să depășească infidelitatea partenerului ei de viață.

ADVERTISEMENT

Acum însă, dacă soțul ei ar înșela-o, femeia ar putea să treacă peste. Aceasta le-a dezvăluit celor de la Antena 3 că deși nu l-ar putea ierta în interior, de dragul copilului ar putea măcar să dea uitării evenimentul respectiv. ”Nu cred că l-aș ierta în sufletul, dar cred că pentru copil aș trece peste multe…”, a mai completat aceasta.

Unii români însă nici măcar nu se gândesc la infidelitate și au încredere deplină în partenerul lor. Un bărbat spre exemplu le-a dezvăluit reporterilor că este extrem de sigur că nu a fost niciodată înșelat de partenera lui de viață.

ADVERTISEMENT

În același timp, aceasta a mai menționat și că are o soție destul de credincioasă, așa că nu se pune problema de infidelitate și nu este singurul care s-a arătat atât de încrezător. ”Sunt sigur că nu am fost înșelat, pentru că am o soție credincioasă!”, a mai spus un bărbat, potrivit .