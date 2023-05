Cât de mult s-a îngrășat Carmen Grebenișan la Survivor România. Vedeta nu a avut niciodată atât de multe kilograme

Carmen Grebenișan a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la Survivor România 2023. A ajuns până aproape de marea finală, însă din păcate norocul nu a fost de partea ei. Chiar și așa, experiența din Republica Dominicană rămâne una de neuitat.

Cât de mult s-a îngrășat Carmen Grebenișan la Survivor România

Survivor România este un concurs despre rezistență, dar și forță. Nu puțini sunt cei care s-au plâns de condițiile din junglă. dar și concurenți care au luat ceva kilograme în plus.

Acesta este și cazul lui Carmen Grebenișan. Din cauza stilului de viață de la Survivor România, vedeta spune se confruntă cu o serie de probleme în ceea ce privește greutatea sa. Aceasta are o retenție de apă și a ajuns la niște kilograme pe care nu le-a bifat vreodată.

Înainte de a pleca în Republica Dominicană, Carmen Grebenișan avea 59 de kilograme.

În prezent, vedeta are 62 de kilograme. Iar până acum, niciodată cântarul nu i-a arătat peste 60 de kilograme. Tocmai din acest motiv, ea a decis să ia decizii drastice. A optat pentru postul intermitent și are planuri mărețe.

Vedeta a început să țină post intermitent

Carmen Grebenișan speră să revină la forma inițială în curând. Aceasta spune că are obrajii destul de mari, iar lupta cu retenția de apă nu e deloc ușoară. De asemenea, se pare că vedeta s-a ales și cu niște alergii de care trebuie să se ocupe.

„Uite cum arăt, ca un hamster. Doamne, ce obraji am făcut! Am mega retenție de apă, încă mă lupt cu ea. (…). Proba cântarului, nu știu ce să zic. Deci 62 de kilograme. Niciodată nu am mai avut 62 de kilograme, niciodată nu am avut peste 60 de kilograme.

Cel mai mult am avut 57 și cred că înainte să plec la Survivor m-am îndopat calumea că așa mi s-a recomandat și cred că am făcut un 58 spre 59. Deci mare, mare retenție de apă!

Nici nu se vede toată, dar cred că pe față vedeți cum abia își revine, a fost mult mai rău, am fost foarte, foarte umflată, am făcut și niște alergii, sunt multe de povestit, dar și lucruri foarte faine”, a mai vedeta.