Cât de mult s-a rugat Gina Pistol pe parcursul sarcinii! „Copilul nostru e o minune, e un dar de la Dumnezeu”

Gina Pistol și Smiley alcătuiesc un cuplu de câțiva ani de zile. Cei doi tineri sunt părinții unei fetițe, pe nume Josephine. Cu ani în urmă, ei și-au dorit să fie părinți, dar nu era cu putință.

Gina Pistol s-a rugat câte 40 de minute pe parcursul sarcinii

Gina Pistol, în vârstă de 41 de ani, a primit de la medici doar șanse de 0.01% ca ea să rămână gravidă. Vedeta a cerut ajutor la divinitate. S-a rugat enorm,

Invitați în cadrul unui podcast, Gina Pistol și Smiley, au vorbit despre puterea credinței, dar și despre faptul că Dumnezeu i-a ajutat, atunci când au crezut că este imposibil.

„Treburile acestea cu rugăciunea și puterea cuvântului sunt adevărate”, a spus Smiley, care ani de zile s-a rugat la Muntele Athos.

Smiley: ”Puterea rugăciunii nu trebuie luată în râs”

Artistul a susținut că rugăciunea și puterea cuvântului sunt lucruri pe cât se poate de adevărate, mai ales că a observat cât de benefic este, în special pentru suflet.

„Să știți că treburile acestea cu rugăciunea și puterea cuvântului sunt adevărate. Pentru că sunt o grămadă de oameni pe care îi vezi – speakeri motivaționali, preoți, șamani – care îți spun despre aceleași lucruri: puterea cuvântului, puterea rugăciunii, puterea credinței. Acestea sunt niște lucruri care nu trebuie luate în râs.

Iar oamenii care spun că sunt doar vorbe goale, ar trebui să se gândească de două ori înainte să vorbească. Mi-a scris acum ceva timp un băiat pe internet, mi-a lăsat un comentariu răutăcios – ‘Cum reușești tu? Ești și netalentat și nu știu cum… Cum ai reușit tu să ai succes? Și i-am răspuns – ‘Eu mă rog în fiecare zi, poate ar trebui să încerci și tu!”, a declarat vedeta.

Gina Pistol s-a rugat și în timpul sarcinii

De asemenea, Smiley a mai relatat că iubita lui, Gina a continuat să se roage și după ce a aflat că este însărcinată. Artistul a mai subliniat că partenera lui de viață se roagă chiar și 40 de minute pe zi, numai că trebuie să faci acest lucru din suflet.

„Și într-adevăr așa este. Gina s-a rugat în fiecare zi a sarcinii ei. Și nu pe repede înainte, rugăciune de 40 de minute. Și trebuie să și înțelegi cum să faci rugăciunea. Dar sunt lucruri foarte adevărate.

Este foarte important să ai credință cu adevărat, nu doar așa… Avem atâtea exemple. Minunile pe care le vedem nu sunt întâmplătoare.

Sunt oameni care au credință și fac sacrificii pentru ceea ce cred. La fel e și cu succesul, cu absolut tot”, a mai spus Smiley.

Pe parcursul sarcinii, Gina Pistol nu se putea duce decât la baie, pentru că abia se putea ridica din pat.

„Mă ridicam din pat doar ca să mă duc la baie și să mă rog”, spune vedeta, care de cele mai multe ori se ruga, cum știa ea mai bine.

Smiley: „Sarcina Ginei și copilul nostru e o minune, e un dar de la Dumnezeu”

Smiley a mărturisit că sarcina Ginei, dar și fetița lor sunt o minune de la Dumnezeu: „Sarcina Ginei și copilul nostru e o minune, e un dar de la Dumnezeu, altfel nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat.

Noi am primit tot momentul și toată povestea asta și am tratat fiecare moment, și cu bune și cu rele, fix cu mare bucurie, chiar dacă am trecut prin momente de panică, nervi, supărări, le-am primit fix cu bucurie”.