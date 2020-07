Cât de mult s-a schimbat Andreea Răducan, fosta gimnastă care a câștigat aurul la Jocurile Olimpice de la Sydney – Foto

Astăzi se împlinesc 2 ani de la evenimentul care a completat perfect întreaga mea carieră de sportiva. Includerea în Hall of Fame. Sunt bucuroasă și foarte recunoscătoare să mă aflu printre personalitățile care au marcat istoria gimnasticii mondiale. Pentru toate aceste reușite, le multumesc celor care mi-au fost alături. 🙏🏆🤸‍♂️🥇 Two years have passed since the event that perfectly completed my entire career as a sportswoman. My induction into the Hall of Fame. I am happy and very grateful to be among the personalities, who have marked the history of world gymnastics. For all these successes, I want to thank those, who have been by my side. #halloffame #gymnastics #class2018 #ighof #alexeynemov #nastialiukin #paulhamm #slavacorn #champions #romania🇷🇴 #russia🇷🇺 #usa🇺🇸 #canada🇨🇦

