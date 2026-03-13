Cât de mult s-a schimbat Gigă Hagi după cel mai special eveniment din familie: ”Ne bombardează!”

Gică Hagi nu mai antrenează pe Farul Constanța din vara anului trecut. Pe plan familiar, ”Regele” traversează una dintre cele mai fericite perioade din viața sa, iar acest lucru l-a schimbat complet. Gică Popescu, cumnatul celui mai bun fotbalist român din toate timpurile, a făcut recent o serie de dezvăluiri despre noua ”îndeletnicire” a omului care a pus pe picioare proiectul Viitorul / Farul.

Când a devenit Gică Hagi pentru prima dată bunic

”Regele” fotbalului românesc nu mai are absolut nimic de demonstrat în fotbalul intern. A câștigat titlul deja de două ori cu echipe cărora nimeni nu le dădea nicio șansă. E vorba de Viitorul și Farul Constanța. De câteva luni, Gică Hagi a preferat să facă un pas în spate, deocamdată temporar, și să lase pe altcineva să se conducă destinele tehnice ale celor de la Farul.

Mulți s-au întrebat ce face Gheorghe Hagi în această perioadă. A venit și a dat din casă nimeni altul decât cumnatul acestuia și președintele clubului Farul Constanța, Gică Popescu. ”Baciul” a dezvăluit faptul că ”Regele” este schimbat complet. Și în bine. Totul se leagă de cel mai special eveniment din familia acestuia.

Elena Hagi, soția lui Ianis Hagi, fotbalist în prezent în campionatul Turciei, a adus pe lume un băiețel pe 20 august 2025. Tot anul trecut, pe 1 octombrie, Elena Hagi a dezvăluit și numele pe care ea și Ianis l-au ales pentru băiat: Giorgios. E un nume cu origini grecești, inspirat de la bunicul său. Este cunoscut faptul că Ianis, dar și sora lui, Kira, au tot nume elene.

Evenimentul nașterii primului său nepot l-a schimbat complet pe Gică Hagi

și până în prezent, Gică Hagi este o altă persoană. Cumnatul acestuia dezvăluie că fostul antrenor al Farului s-a schimbat complet. În ultimele luni ”Regele” este mult mai liniștit și zâmbește mult mai mult, lucruri care nu se întâmplau în perioada în care era pe banca echipei de la malul Mării Negre. Acesta își ”bombardează” zilnic prietenii și rudele cu poze în care apare micuțul său nepoțel.

Acum, Hagi nu mai este preocupat peste măsură de situația de la clubul pe care-l deține. Asta pentru că el are o altă ocupație. ”E bunic, asta e ocupația lui acum. A fost plecat o perioadă în Turcia, acum s-a întors. E liniștit, zâmbește mult. Lucru pe care nu-l făcea așa des când era antrenor. Ne trimite în fiecare zi video-uri cu nepoțelul, ne bombardează. Are un nepoțel superb și e topit după el. E într-o stare bună, dar îi lipsește fotbalul. Cu siguranță îl vom vedea în curând antrenând”, a dezvăluit Gică Popescu, la .

Când a renunțat Gică Hagi să mai antreneze în prima ligă

În iunie 2025, la doar doi ani de când scria o pagină de istorie pentru fotbalul din Dobrogea și câștiga titlul în România, . ”Dragi farişti, azi, 2 iunie 2025, am luat decizia de a nu mai fi managerul tehnic al echipei de seniori Farul Constanţa. Începând de mâine, 3 iunie, voi continua, alături de Consiliul de Administraţie al clubului, proiectele de dezvoltare prin care vom încerca, împreună, realizarea unor noi performanţe administrative şi sportive”, a transmis, atunci, tehnicianul pe site-ul clubului.

Ajuns la 61 de ani, Gică Hagi o antrena pe Farul Constanţa din vara anului 2021. Având și poziția de acţionar majoritar al clubului, ”Regele” a cucerit titlul cu ”marinarii” în ediția 2022-2023 a SuperLigii. Locul lui Hagi pe banca Farului avea să fie luat de Ianis Zicu, fost jucător la echipa din Constanța în tinerețe.