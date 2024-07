Cât de mult s-a schimbat Monica Dascălu la un an după ce nu mai prezintă Știrile Protv. A devenit mamă a doua oară la 45 de ani

Care mai este viața Monicăi Dascălu și cum arată la un an de când s-a retras de la pupitrul Știrilor Protv. În 2023, la 45 de ani, a devenit mamă a doua oară și pare că a întinerit, spre surprinderea admiratorilor săi.

Cum arată Monica Dascălu de când nu mai apare la Protv și a devenit mamă de doi copii

Monica Dascălu este fără doar și poate una dintre cele mai cunoscute, îndrăgite și frumoase prezentatoare de știri, din România. , deoarece s-a retras pentru a-și crește corespunzător cel de-al doilea copil, pe care l-a adus pe lume la 45 de ani.

ADVERTISEMENT

Mulți dintre fanii jurnalistei nu au știut despre schimbarea din viața sa. De altfel, Monica Dascălu este foarte discretă cu lucrurile personale, iar una dintre dovezi este că nu are o activitate intensă pe rețelele de socializare, asemenei colegelor sale de post.

Până să ia o pauză pentru a-și dedica timpul vieții de familie, Monica Dascălu prezenta Știrile Protv de la ora 17:00. Din vara anului 2023 s-a retras din lumina reflectoarelor. Pe Instagram a publicat recent câteva fotografii, iar urmăritorii săi s-au bucurat să o revadă.

ADVERTISEMENT

Deși a trecut prin două nașteri, Monica Dascălu pare că întinerește, iar cei 46 de ani sunt doar un număr. De asemenea, fericirea i se poate citi, căci în multe dintre fotografii zâmbește foarte larg, semn că îi face foarte bine concediul maternal.

Monica Dascălu a născut pentru prima dată în urmă cu doi ani, când a adus pe lume un băiețel. În 2023, vedeta de la Protv și-a mărit familia cu încă un copil, iar de data aceasta a născut o fiică, pe care a botezat-o în mare secret.

ADVERTISEMENT

Monica Dascălu, mamă de fată și băiat

Botezul micuței Eva a avut loc în satul Delureni, din județul Bistrița Năsăud, loc unde știrista de la Protv și-a petrecut copilăria. La eveniment au luat parte doar membrii familiei și doar câțiva apropiați, printre care și Oana Andoni, prietena cea mai bună a Monicăi.

Monica Dascălu a devenit mamă în relația cu Cristi Varbanciu, mai tânăr decât ea și proprietarul unei cunoscute companii de închirieri auto. Relația lor a evoluat rapid după ce prezentatoarea a divorțat în 2021 de avocatul Mihai Băjenaru,

ADVERTISEMENT

”Eu, înainte de căsătorie, am fost eu, după căsătorie, sunt tot eu, iar Mihai, înainte de căsătorie, a fost el, iar după căsătorie, este el. Nici unul dintre noi nu a făcut nimic impus, forțat. Nu ne-am transformat, nu ne-am schimbat obiceiurile…

Am fost noi înşine și sun­tem noi înșine și ne este bine împreună. Și atât!… Eu și Mihai așa am procedat: am lăsat lucrurile să meargă în ritmul lor. Eram, deja, împreună de cinci ani, iar căsătoria a părut cel mai natural lucru. Și bucuria nu s-a stins”, a declarat Monica Dascălu pentru