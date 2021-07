Cât de mult s-a schimbat România de la condamnarea lui Liviu Dragnea! Ce viitor mai are în politică fostul lider PSD

Alegerile europarlamentare au schimbat aproape întreg registrul politic din România. De altfel, prima jumătate a anului 2019 a aparținut unui singur partid. Social democrații păreau că nu au adversar și nici teamă de celelalte formațiuni politice.

Mai mult decât atât, Liviu Dragnea nu ezita o clipă și aproape la fiecare apariție televizată transmitea mesaje ferme și anunța o adevărată hegemonie. Viitoarele alegeri nu-l speriau pe acesta, în ciuda unor sondaje care indicau un picaj real în preferințele alegătorilor.

Cât de mult s-a schimbat România după condamnarea lui Liviu Dragnea!

Trebuie spus că Executivul era condus cu mână de fier de social democrați. Aflați la al treilea premier după scrutinul câștigat fără drept de apel în 2016, aceștia aveau aproape fiecare minister în parte și orchestrau rețeta financiară a țării. Viorica Dăncilă era ironizată de rivali, dar se afla încă în echipa lui Dragnea.

Carmen Dan era ministrul de Interne, ministru responsabil pentru intervenția de la 10 august. Codrin Ștefănescu, Eugen Teodorovici, Cătălin Rădulescu, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda și multe alte personaje dispărute între timp din caruselul politic reprezentau nume grele la Palatul Victoria sau în sediul PSD.

La doar câteva ore după anunțarea rezultatului de la europarlamentare, unul dezastruos pentru social democrați, tăvălugul a pornit. A urmat condamnarea liderului și Viorica Dăncilă și-a asumat rolul de președinte interimar.

Nu a stat pe gânduri și a rupt înțelegerea cu ALDE aruncându-l pe Călin Popescu Tăriceanu într-o uitare politică, a devenit candidatul la prezidențiale și a jucat o singură carte – cea a îndepărtării partidului de numele lui Dragnea.

Cine l-a înlocuit pe Liviu Dragnea „la butoanele” PSD-ului

Doar că eșecul din alegerile pentru Palatul Cotroceni a schimbat din nou harta puterii în partid. Marcel Ciolacu a ieșit la rampă și a preluat din mers frâiele partidului. A fost rândul lui Dăncilă să dispară din peisaj. Culmea, fostul premier nu a mai prins nici măcar un loc de parlamentar când s-au împărțit rolurile.

Cam la fel s-a întâmplat cu fiecare personaj care a stat în echipa lui Dragnea. Trei partide importante au dispărut și ele la alegerile parlamentare. ALDE și Pro România au fuzionat, dar n-au făcut pragul, în timp ce PMP-ul lui Traian Băsescu a rămas și el pe afară.

Culmea, Ciolacu a redresat puțin corabia și a reușit chiar să câștige alegerile. Rămași fără parteneri de alianțe, social democrații s-au mulțumit să lase dreptei gestionarea pandemiei de coronavirus. PNL și USR/Plus n-au avut însă parte de liniște și nu neapărat a fost responsabil pentru acest fapt.

Florin Cîțu i-a luat locul lui Ludovic Orban la conducerea Guvernului, însă scandalurile s-au ținut lanț. Indiferent că discutăm despre certuri din sânul coaliției sau chiar rivalități de partid, toate au cântărit enorm și au părut că zdruncină înțelegerea inițială.

Ce viitor are în politică Liviu Dragnea

În tot acest timp, România s-a chinuit cu coronavirusul și nu o dată a părut depășită din punct de vedere medical. Victor Costache, Nelu Tătaru sau Vlad Voiculescu au încercat să liniștească apele, însă mii de oameni și-au pierdut viața.

Rudele celor morți au acuzat din plin lipsa de respect, medicii au arătat lipsurile și coaliția era numărată. Când apele s-au mai limpezit, Liviu Dragnea a fost eliberat și a devenit instantaneu o amenințare. În primul rând pentru fostul său partid.

În acest moment sunt două variante posibile pentru Liviu Dragnea. Pe una dintre ele a șters-o încă din primele clipe de libertate. Neimplicarea în politică pare să nu fie pe lista fostului lider. Dragnea a sărit la atac în doi timpi și trei mișcări și pare că este gata să-și recupereze partidul.

Rămâne de văzut dacă mai are și pârghiile necesare pentru a strânge oamenii în jurul lui și a forța un puci. Mai ales că, PSD a rămas în cărți și pentru că s-a îndepărtat de imaginea lui pe cât posibil.

Ce a spus Liviu Dragnea despre o viitoare implicare în politică

pe cai mari afirmând că a fost o perioadă de doi ani şi două luni de suferinţă, abuzuri şi umilinţă. Acesta nu a stat o clipă pe gânduri și a zis că PSD a devenit un partid condus de laşi.

”A fost o perioadă , doi ani şi două luni, de chin şi suferinţă, asta a fost aici, abuzuri şi umilinţă. Cea mai mare partea a populaţiei a înţeles astăzi de ce a trebuit să ajung aici. Eu când am plecat România era o ţară prosperă, venituri mari pe care le aveau românii, o ţară în care exista speranţă, în care exista viitor.

Din păcate astăzi este o dictatură, dictatură feroce, este afectată serios libertatea de exprimare, este amanetat viitorul României cu asemenea datorii. Eu mă consider deţinut politic, pentru că am intrat nevinovat, mi s-a cerut insistent în ultimele luni ca la instanţă când se va judeca liberarea să-mi recunosc vinovăţia ceea ce eu nu am acceptat pentru că se dorea să se valideze acest dosar politic”, a afirmat el.

“Din păcate, nu există opozitie. PSD-ul a devenit un partid de operetă condus de oameni laşi. Toţi sunt. Cred că judecătorii din Giurgiu au avut curaj şi au rezistat la presiuni pentru că la Tribunalul municipiului Bucureşti e destul de clar ce s-a întâmplat”, a precizat Dragnea.

”În ceea ce priveşte reintrarea sau nu în politică…în politică voi intra dacă o să găsesc răspunsul la două întrebări: dacă mai am cu cine şi dacă mai am pentru cine”, a explicat Liviu Dragnea. Întrebat cum a găsit PSD, Dragnea a replicat: ”Praf. Un partid fără personalitate. PSD nu mai e partid, e în buzunarele SRI-ului”.