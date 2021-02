Giulia Anghelescu s-a transformat foarte mult în ultimii ani, iar acum a trecut din nou pragul medicului estetician, cel care i-a făcut două intervenții la nivelul sânilor. Cântăreața a reușit să ajungă, în sfârșit, la aspectul fizic pe care și-l dorea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După ce a născut de două ori, Giulia Anghelescu a simțit nevoia să facă unele modificări la nivelul corpului și să apeleze la auutorul chirurgiei plastice, nefiind mulțumită de cum arăta corpul ei.

Vedeta a pierdut multe kilograme, așa că a decis să-și pună implanturi mamare, chiar dacă a ezitat de mai multe ori. În urmă cu câteva ore, Giulia s-a fotografiat alături de medicul care i-a salvat aspectul fizic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cât de mult s-a transformat Giulia Anghelescu. Cântăreața a mers din nou la estetician

La 36 de ani, Giulia Anghelescu arată impecabil, ajutată de frumusețea naturală, dar și de micile retușuri pe care și le-a făcut de-a lungul timpului. Cântăreața a făcut câteva vizite la medicul estetician și a trecut prin două intervenții la sâni, din cauza modificărilor pe care nașterea le-a produs asupra corpului ei.

Giulia este una dinte cele mai apreciate artiste din România și s-a lansat în muzică la nceputul anilor 2000, fiind total transformată de atunci, pe când era brunetă și cu părul lung.

ADVERTISEMENT

Recent, vedeta a postat o fotografie alături de medicul care i-a operat sânii, intervenție de care este foarte mândră, chiar dacă a ezitat la început.

„Este timpul pentru a sărbători! 1 an aniversar, doctore! Cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată și cel mai bun doctor, desigur”, a scris Giulia pe contul de Instagram, aflată alături de doctor, care indică mâinile către sânii ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși fotografia a strâns mii de like-uri, nu toată lumea a fost de acord cu transformarea ei radicală, susținând că era frumoasă și înainte. „Arătai foarte bine naturală. De ce să te operezi la vârsta asta si să repari ce? Ai ajuns cunoscută așa cum erai. Nu știu ce vă face să vă convingă să vă faceți așa ceva”, a fost unul dintre comentariile internauților.

Giulia Anghelescu, adevărul despre operațiile estetice

Giulia Anghelescu a recunoscut că a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicului pentru că nu era mulțumită de cum arăta corpul ei după naștere. A fost ezitantă la început, însă doctorul, cu care este bună prietenă, a convins-o să se lase pe mâna lui.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„După ce am slăbit, na, s-au dus toate pe apa sâmbetei și am zis că mi-aș dori să fac [intervenția de mărire a sânilor], dar nu era o chestie fără de care nu puteam să trăiesc. Numai că, fiind foarte bună prietenă cu doctorul care m-a operat, el când ne întâlneam îmi zicea: ‘Haide, vino pe la mine!’. De trei ori m-am programat, în trei ani diferiți.

De două ori am renunțat exact cu o săptămână înainte de operație. Anul acesta, s-a întâmplat în ianuarie, am zis: Gata, mă duc și fac asta. Nu mi-era frică de operație în sine. Mi-era frică pentru că nu știam dacă o să mă împac eu cu gândul [că am făcut o astfel de operație]​”, a declarat vedeta în cadrul unei emisiuni TV, scrie cancan.ro.

ADVERTISEMENT

În afară de intervenția la sâni, Giulia a trecut și printr-o rinoplastie, însă această operație a ales să o facă din cauza problemelor medicale.

„Eu așa am făcut și după rinoplastie, deși acolo a fost o treabă medicală în principiu și chiar era nevoie”, a mai spus vedeta.

ADVERTISEMENT

Giulia este căsătorită cu Vlad Huidu și au împreună doi copii, o fată, Antonia, și un băiat, Eduard Mikael. Cântăreața s-a lansat în muzică în 2000, alături de trupa Candy, iar mai târziu a devenit solista trupei DJ Project, unde a rămas timp de aproape doi ani.