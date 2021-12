Cât de mult s-au schimbat actorii din Singur Acasă. Cum arată acum Kevin

Seria filmelor de Crăciun ”Singur Acasă” a ajuns să fie cea mai urmărită din toate timpurile. An de an, oamenii din lumea întreagă revăd peliculele amuzante ce-l au în rolul principal pe Kevin.

Tranformarea actorilor din Singur Acasă

Kevin a fost la vremea aceea interpretat de . Odată cu lansarea primelor două părți ale filmului, Macaulay a fost cotat ca fiind cel mai bine plătit copil-actor al timpurilor. De atunci însă a mai jucat și în alte 12 pelicule.

Însă drumul său prin viață nu a fost unul prea liniștit, astfel că mult timp a lipsit din lumina reflectoarelor și abia recent, conform a revenit în văzul fanilor, în „The Bunny Ears Podcast”.

Și cea care în film îi este mamă s-a schimbat de-a lungul timpului. Catherine O’Hara sau Kate McCallister, așa cum este cunosută datorită rolului din ”Singur Acasă”, a renunțat la părul roșul ca focul și a optat acum, la 67 de ani, pentru un blond cenușiu ce îi scoate perfect trăsăturile în evidență. Timpul a trecut și peste ea, însă zâmbetul cu care-l privea odinioară pe Kevin i-a rămas întipărit pe chip.

John Heard a decedat în 2017

O legendă a celor două filme a rămâs și John Heard. Din păcate, în anul 2017, pe 21 iulie, celebrul actor, născut pe 7 martie 1946 la Washington, s-a stins din viață. Trupul neînsuflețit al vedetei a fost găsit de personalul unui hotel din Palo Alto, California, acolo unde se recupera după o intervenție minoră. Din păcate, John Heard a suferit un atac de cord și a decedat, fiind înmormântat în Cimitirul South Side din Ipswich, Massachusett

Însă de-a lungul carierei sale, vedeta a fost o prezență constantă pe covorul roșu de la Hollywood. A jucat în multe filme și a avut nenumeroase apariții în show-urile de peste hotare.

Unii actori au devenit cântăreți sau oameni de televiziune

Tracy McCallister, cunoscută ca fiind verișoara cea mai mare a lui Kevin, fiica unchiului Frank și a mătușii Leslie a fost interpretată de Senta Moses. După acest rol, cariera sa a continuat și a fost una fulminantă, aparițiile sale în filme sau show-uri TV fiind multiple. Recent, actrița a obținut un rol în Little Fires Everywhere.

Diana Rein este cea care i-a dat viață personajului Sondra McCallister, verișoara cea mică a lui Kevin, sora lui Tracy, a doua fiică a unchiului și mătușii rolului principal. În zilele acestea, după actorie, vedeta a luat drumul muzicii, iar acum este o cunoscută cântăreață peste hotare, solistă și instrumentistă.

Larry Hankin sau ofițerul Balzak a avut un rol mic, dar amuzant în ”Singur Acasă”. El a jucat rolul omului legii pe care Kate l-a sunat imediat ce și-a dat seamă că l-a uitat pe Kevin acasă. De-a lungul carierei sale, celebrul actor a interpretat numeroase roluri în pelicule foarte cunoscute, precum ”Friends” sau ”Breaking Bad”.

Gerry Bamman este cunoscut de toată lumea ca fiind unchiul Frank, cel mai morocănos și zgârcit personaj din ”Singur Acasă”. Deși timpul a trecut și peste el, urmele anilor nu se văd pe chipul lui. Actorul nu s-a schimbat foarte mult față de perioada anilor ’90.

Angela Goethals este diva care i-a dat naștere lui Linnie McCallister, sora răutăcioasă a lui Kevin. Astăzi, după ce a trecut prin numeroase roluri, și-a găsit un job în televiziune.

Michael C. Maronna, alias Jeff McCallister, a fost verișorul lui Macaulay Culkin în ”Singur Acasă”. Acum el este co-fondatorul podcast-ului “The Adventures of Danny and Mike.”

Kieran Culkin l-a interpretat în pelicula de Crăciun pe Fuller McCallister. Astăzi însă este un bărbat însurat, cu foarte multe premii la activ.

Devin Ratray este cel care l-a interpretat pe fratele mai mare a lui Kevin, Buzz McCallister. Astăzi, la 44 de ani, vedeta a ajuns producător, scriitor și actor.

Din cea de-a doua parte a peliculei, , face parte și Rob Schneider. El a jucat atunci rolul unui angajat al hotelului Plaza, Cedric. Ajuns la 58 de ani, vedeta de peste hotare se laudă cu un portofoliu foarte stufos, fiind scenarist, regizor și actor, dar și cu trei copii.

”Hoții” din Singur Acasa sunt acum scriitori și actori celebri

Daniel Stern a fost, de fapt, Marv Merchants. El l-a jucat p unul dintre hoții care au fost prinși de micul Kevin. Însă în zilele noastre are 64 de ani, trei copii și o carte lansată.

Jumătatea sa din film este Joe Pesci. Cel care l-a jucat pe Harry Lime și care din acel moment nu a mai ratat niciun rol în filmele de comedie de peste hotare. Este un actor american cu multe premii la activ, ultima sa apariție este cea din ”The Irishman”.