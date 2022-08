Cât de mult se regăsesc vedetele în zodia lor. Amalia Enache: „Nu te plictisești cu Gemenii”

Probabil că nu există persoană care, măcar din curiozitate, să nu fi citit horoscopul o dată în viață. La fel ca mulți alții, vedetele cred, mai mult sau mai puțin în zodii, iar unele dintre acestea consideră că semnul zodiacal sub care s-au născut chiar are o însemnătate aparte.

Vedetele din România au spus cât de mult crede că li se potrivește zodia. Roxana Ionescu și Amalia Enache, încântate de semnul lor astral

Multe persoane sunt pasionate de astrologie, iar celebritățile nu fac excepție. Mai multe nume celebre din showbizul autohton au spus ce părere au despre semnul zodiacal și cât de mult cred că îi reprezintă, în cadrul unor interviuri acordate

Roxana Ionescu este Taur, zodie pe care, de altfel, o consideră și cea mai bună dintre toate și în care spune că se regăsește aproape în totalitate.

„Se spune că sunt încăpățânată, se spune că sunt ambițioasă, se spune că fac doar ceea e vreau și trebuie să recunosc că așa este”, a dezvăluit vedeta.

Și Alexia Eram este convinsă că zodia sa, Fecioară, o reprezintă 100%. a mărturisit că se înțelege bine cu toți ceilalți nativi, mai ales cu Taurii, Capricornii și Berbecii și a spus care sunt cele trei caracteristici semnificative ale sale.

„Perfecțiunea. Nu știu dacă se pune asta cu programul, sunt foarte obsedată de program, vorbesc foarte mult și sunt foarte pasională”, a declarat Alexia Eram.

Iar când vine vorba despre celebra știristă de la Pro TV, Andreea Esca a dezvăluit că este Fecioară, cu ascendent în Scorpion.

Pe de altă parte, Irina Rimes, care este Leu, a susținut că nu crede în zodii și că, probabil, dacă anumite lucruri i se potrivesc, este doar o coincidență.

„Există niște lucruri care se potrivesc, cumva, dar nu știu dacă se potrivesc pentru că este adevărată treaba asta sau e doar o coincidență. Eu nu prea cred în zodii, s-a nimerit să mă despart de foști iubiți și să mi se spună că, ‘E Vărsător, normal că nu vă înțelegeați’. Nici măcar nu știam că e Vărsător”, a afirmat artista.

Amalia Enache: „Nu te plictisești cu Gemenii”

Amalia Enache și-a făcut și un tatuaj, temporar, cu semnul său zodiacal, a căror trăsături pozitive spune că i se aplică.

„Sunt Gemeni. Sunt dintre acei Gemeni care știu că lucrurile astea s-ar putea să le placă prea mult și să nu se mai oprească și, atunci, să nu le facă deloc pe unele. Toate caracteristicile pozitive, în ele mă regăsesc. Nu mă regăsesc în cele negative. Ar zice oamenii că n-am fi cea mai statornică zodie, că nu stăm bine la fidelitate. Dar nu te plictisești cu Gemenii, avem întotdeauna o idee nouă”, a susținut Amalia Enache.

Pavel Bartoș susține că, fiind născut pe data de 20 ianuarie, se află la limita dintre două zodii și că are câte puțin din toate.

„Eu fiind pe 20 ianuarie, am aflat că sunt la limita între Capricorn și Vărsător. Am aflat două lucruri bune despre ambele zodii. Capricornii conduc lumea, iar Vărsătorii sunt revoluționari. Ce bine că am din ambele câte ceva. Și conduc din când în când lumea și sunt revoluționar, când mă lasă soția”, a glumit prezentatorul de la Românii au talent.

Pe de altă parte, Amalia Năstase încă nu a găsit echilibru în zodia și ascendentul său, care se bat cap în cap și îi creează câteva probleme.

„Sunt Pește, cu ascendent în Berbec. E grav. La mine încă nu-și dau seama cum să se împace astea două și încă nu sunt definită”, a mărturisit vedeta.