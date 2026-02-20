Cât de mult va mai ninge în România în următoarele 30 de ore. Precizări de la ANM: ”Mesaje de alertă în acest sens”

ADVERTISEMENT

După zăpada abundentă din ultimele zile, vremea se înrăutățește din nou. Cât de gros va fi stratul de zăpadă și unde se va viscoli cel mai tare? ANM avertizează că următoarele ore vor fi decisive pentru circulație.

Cât de intens va continua să ningă în România. Mesaje de alertă de la ANM

România se pregătește pentru un nou episod de iarnă autentică, după ce, în ultimele zile, ninsorile abundente au acoperit aproape întreaga țară. Stratul de zăpadă depus în majoritatea regiunilor va fi completat de un nou val de precipitații și de o răcire accentuată a vremii.

FANATIK a stat de vorbă cu meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care anunță că schimbarea se va resimți începând din după-amiaza zilei de astăzi, 20 februarie. Potrivit specialiștilor, vremea intră într-un nou proces de înrăutățire, iar precipitațiile se vor extinde treptat dinspre vest, urmând să cuprindă toate regiunile țării.

„Este perfect adevărat că vremea se înrăutăsește, că dinspre regiunile vestice se extind precipitațiile și cuprind toată țara. Din nou în partea de sud-est al teritoriului vom avea parte de fenomenul meteorologic numit viscol, care practic reprezintă ninsoarea asociată cu intensificarea le vântului”, ne-a precizat meteorologul de serviciu, Oana Catrina.

ANM: Cod galben de vreme rea, cu rafale de până la 70 km/h și polei pe drumuri

Agravarea condițiilor meteo a determinat . Astfel, până sâmbătă seară, vântul se va intensifica inițial în sudul Moldovei, în Muntenia și în zona Carpaților de Curbură, urmând ca ulterior rafalele puternice să afecteze și sud-estul Olteniei, precum și Dobrogea.

„Concret înrăutățirea vremii a făcut ca Administrația Națională de Meteorologie să emită mesaje de alertă în acest sens, astfel că, din această după-amiază și până sămbătă seară, vântul se va intensifica la început în sudul Moldovei, în Muntenia, în Carpații de Curbură, apoi și în sud-estul Olteniei și Dobrugea.

Vorbim de viteze la rafală ale vântului de 50-60 km pe oră și local de 65-70 km pe oră, iar din această noapte vor fi precipitați însemnate cantitativ, la început mixte, condiții în care local se va forma polei sau ghețuș, apoi va ninge, exceptând zona litoralului unde va ploua”, a mai dezvăluit specialistul ANM, pentru FANATIK.

Viscol și vizibilitate redusă sub 100 de metri

În continuare, Oana Catrina completează și cu o avertizare cu privire la modului în care se va reduce capacitatea de percepție vizuală în condiții de viscol: „Va fi viscol și vizibilitatea va scădea, în consecință, sub 100 de metri. Dacă ne raportăm la cantitățile de apă acumulate de astăzi și până duminică dimineață, acestea vor fi de 15-30 de litri pe metru pătrat și se va depune strat nou de zăpadă neuniform, cu grosimi, în general, de 15-20 de centimetri”.

ANM avertizează Capitala. Strat de zăpadă și rafale puternice

În legătură cu la municipiul București, care se află, de asemenea, , Oana Catrina a oferit detalii, pentru FANATIK, despre cantitatea de precipitații. Acestea va fi semnificative, iar vântul se va intensifica și va viscoli ninsoarea.

În cursul acestei după-amieze, în București va ploua. Noaptea următoare vor apărea precipitații moderate, inițial mixte, care vor favoriza formarea poleiului sau ghețușului, ulterior urmate de ninsoare.

„În ceea ce privește strict zona municipiului București, care se află, de asemenea, sub excidența atenționării meteorologice cod galben, privind intensificările vântului, precipitați însemnate cantitativ, viscol și strat de zăpadă.

„Un strat nou de zăpadă neuniform, cu grosimii în medie de 6-8 centimetri”

Punctăm faptul că, pe parcursul acestei zile, mai exact, din a doua parte a acestei zile, în capitală, va ploua, în timp ce, în noaptea următoare, vor fi precipitați moderate cantitativ. La început mixte, care vor favoriza formarea poleiului sau ghețușului, apoi va ninge.

Apreciem că se va depune un strat nou de zăpadă neuniform, cu grosimii în medie de 6-8 centimetri, iar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 55-65 de kilometri pe oră, viscolind ninsoarea. Condiții în care, în mod evident, vizibilitatea va scădea sub 100 de metri”, a punctat Catrina despre starea vremii din București.

Sâmbătă, drumurile din România devin adevărate capcane albe

, totodată, și la evoluția vremii în ziua de sâmbătă. Confrom acestora, ninsorile se vor menține, iar vântul va continua să viscolească zăpada.

„Pe parcursul zilei de sâmbătă, vremea se menține închisă, cu ninsori însemnate cantitativ. Se va mai depune un strat nou de zăpadă neuniform, cu grosimii în medie de 10-15 centimetri, iar vântul va continua să aibă intensificări pe parcursul zilei cu viteze de 40-45 de kilometri pe oră, viscolind ninsoarea.

Sub nici o formă nu așteptăm un episod similar cu cel pe care l-am traversat în noaptea de marți spre miercuri”, a mai adăugat meteorologul de serviciu.