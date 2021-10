Cât de multe date colectează telefonul tău zi de zi, fără să-ți dai seama. Descoperiri îngrijorătoare ale practicilor Google și Apple

O analiză detaliată asupra mai multor dispozitive cu Android, dar și referitoare la telefoanele cu iOS, arată cât de multe date sunt colectate de către telefoane.

Despre colectarea datelor suntem cu toții la curent, însă poate mai problematică este colectarea ce are loc chiar și atunci când nu îți dai acordul pentru asta.

Doug Leith, profesor la Trinity College Dublin, alături de Paul Patras și Haoyu Liu, de la University of Edinburgh, au analizat datele trimise de către dispozitive produse de Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme, LineageOS și /e/OS, dar și de către cele ale Apple.

Rezultatele cercetării arată că și în cazul în care telefonul este minimum configurat sau când nu este folosit, cu excepția /e/OS, toate analizate trimit cantități importante de date atât către dezvoltatorul sistemului de operare, cât și către companii terțe precum Google, Microsoft, LinkedIn și Facebook, mai ales în cazul în care acestea au aplicații preinstalate pe telefon.

Atât Apple, cât și primesc seria IMEI a telefonului, seria cartelei SIM, seria IMSI, numărul de telefon asociat dispozitivului și alte date.

În plus, Android și iOS colectează și transmit date telemetrice către companiile producătoare, chiar și în cazul în care utilizatorul alege expres să nu fie transmise aceste informații.

Încă din momentul în care introduci o cartelă SIM într-un telefon, date despre device sunt trimise către companiile-mamă.

Google colectează de 20 de ori mai multe date decât Apple

De asemenea, posesorii de telefoane și tablete cu iOS nu pot împiedica dispozitivele să trimită către Apple adresele MAC și locația GPS a device-urilor aflate în preajmă. Cu alte cuvinte, datele tale pot fi colectate chiar și dacă doar te afli în preajma cuiva cu iPhone.

Pe de altă parte, în ceea ce privește cantitatea de date colectate, Google este de departe mult mai intruziv.

În stand-by un telefon Google Pixel transmite cam 1 MB de date la fiecare 12 ore, în timp ce un iPhone trimite doar 52 KB de date.

Există și alte funcții ale Apple care trimit date ale utilizator către companie fără ca aceștia să permită sau măcar să fie conștienți de ceea ce se întâmplă. Aceste servicii sunt iCloud, Siri sau Safari, printre altele.

Și Google face același lucru prin intermediul aplicațiilor sale, fie că vorbim de Chrome, de YouTube, de Docs sau de Safetyhub.

Un motiv pentru care dispozitivele transmit atât de multe date este conexiunea cu serverul de backend, care se actualizează automat pe adresa IP. Odată ce compania are adresa IP, poate să o asocieze cu o anumită zonă geografică.

Dough Leith, șeful departamentului de sisteme de calcul la School of Computer Science and Statistics de la Trinity College Dublin, spune că ”cred că am ignorat complet colectarea constantă și masivă de date pe care o fac telefoanele noastre fără să putem împiedica asta. Ne-am concentrat mult prea mult pe cookie-uri de browser sau pe aplicații rău-intenționate. Sper ca studiul nostru să tragă un semnal de alarmă în rândul publicului, al politicienilor și al legiuitorilor. E nevoie de acțiuni concrete pentru a le oferi oamenilor control real asupra datelor care părăsesc telefoanele lor”, conform .

De asemenea, Paul Patras, profesor asociat la School of Informatics de la University of Edinburgh, arată că ”deși am văzut că în statele membre UE, în Canada și în Coreea de Sud au apărut legi referitoare la protecția datelor, practica de colectare rămâne încă foarte răspândită. Mai îngrijorător este faptul că aceste practici au loc fără ca utilizatorii să fie conștienți de asta și fără să aibă metode de a dezactiva astfel de funcționalități. Din fericire, variante de Android care pun confidențialitate pe primul loc devin din ce în ce mai populare.”