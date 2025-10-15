Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade care a avut loc în Satu Mare. Un expert dezvăluie în ce alte zone din România pot apărea oricând seisme

Un cutremur de 4 grade a avut loc în Satu Mare în dimineața de miercuri, 15 octombrie 2025, la o adâncime destul de mică, de 5 kilometri. Zona nu este una obișnuită pentru majoritatea oamenilor, căci atunci când ne gândim la mișcări tectonice ne vine în cap în mod deosebit zona Vrancea. Și, totuși, astfel de seisme se produc, ce-i drept, la distanțe mari în timp și sunt perfect normale.

Cutremur de 4 grade în Satu Mare. Cât de neobișnuit e. La ce trebuie să ne așteptăm

Zona Vrancea este cea mai periculoasă din punct de vedere seismic, însă cutremure pot avea loc și în alte părți din România. De altfel, în ultimii ani pământul s-a zgâlțâit în regiuni în care în mod frecvent nu aveau loc cutremure, cum ar fi Oltenia.

Dragoș Toma, doctor în geografie și cercetător la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), ne-a spus cât de normale sunt seismele în zona Satu Mare și de ce este bine că un astfel de seism de 4 grade a avut loc acum.

Expert de la INCDFP spune de ce s-a simțit seismul până aproape de Cluj

Totodată, expertul în ne-a spus și în ce alte zone se mai pot produce seisme pe viitor, altele decât Vrancea, unde frecvența e mai mare.

„Cutremurul care a avut loc astăzi în ceea ce e cunoscut ca zonă seismică Crișana-Maramureș, o magnitudine 4 la o adâncime crustală, deci destul de aproape astfel încât a putut fi simțit în imediata apropiere, în zona epicentrală până la zeci de kilometri distanță de epicentru. Zona seismică Crișana-Maramureș e cunoscută seismologilor pentru mai multe cutremure care au avut loc de-a lungul timpului. Este o zonă destul de extinsă care, geografic, poate fi încadrată la vest de cutremure care au fost în apropierea orașului Oradea, iar la nord-est de cutremure care au fost până dincolo de Baia Mare.

Deci cutremurul de acum a fost undeva la mijloc, ceea ce e câteodată normal, căci energia eliberată acolo și tensiunea acumulată în timp se presupune că a existat mai ales în ultimii zeci de ani și mai ales că în această zonă în ultimii zeci de ani nu au fost cutremure cu magnitudini peste 3. Era un cutremur așteptat, e cunoscută sursa seismică, e cunoscut faptul că aici nu sunt cutremure atât de frecvente, dar o dată la 50-100 de ani, sigur, ele apar din nou. E un sistem de falii destul de complex”, a declarat Dragoș Toma de la INCDFP, pentru FANATIK.

Diferența între cutremurele din vestul României și cele din Vrancea

Există diferențe între cutremurele care au loc în și cele din vestul României. Majoritatea celor care se produc în afara zonei Vrancei sunt de suprafață, pe când în cea mai cunoscută regiune seismică sunt de adâncime medie spre mare.

„Cutremurele sunt aici de suprafață, spre deosebire de cele din zona Vrancea, unde sunt de adâncime intermediară. În zona Crișana-Maramureș sunt de până la 5-10 kilometri adâncime. În România, sunt cutremure foarte adânci, 90-100 km, și sunt cutremure de suprafață precum cel din Satu Mare”, ne-a mai spus Toma.

În ce alte regiuni din România se mai pot produce cutremure

Întrebat în ce alte zone din România se pot produce cutremure pe viitor, altele decât cele cu care ne-am obișnuit, cercetătorul a spus că nu ar trebui să ne mire dacă vom auzi că se produc seisme la Arad sau Gorj sau chiar și la Oradea, dată fiind zona seismică unde a avut loc cutremurul din 15 octombrie.

„Recent, au fost cutremure de suprafață în Gorj în 2023, a fost o întreagă frecvență, totuși, acolo și magnitudinea cutremurelor principale a fost semnificativ mai mare, totuși, magnitudinea e pe o scară logaritmică, de la unul de magnitudine 4 la unul de 5 și ceva, e o diferență mult mai mare de energie eliberată. Au mai fost cutremure și în zona Arad.

E un semn normal că putem să înregistrăm mult mai multe cutremure și datorită faptului că rețeaua seismică e mult mai extinsă decât era acum 20-30 de ani și sunt mult mai bine documentate chiar și cutremure care poate erau și înainte, dar ne scăpau din cauza lipsei unei rețele seismice cu adevărat dense”, a mai explicat Dragoș Toma.