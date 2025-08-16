Cât de periculoase sunt faimoasele jucării Labubu contrafăcute. O mulțime de astfel de produse se vând în magazine, dar specialiștii trag un semnal de alarmă

Pe măsură ce nebunia Labubu continuă, Trading Standards a emis un avertisment cu privire la jucăriile contrafăcute, care sunt și periculoase. O parte dintre ele au fost confiscate în mai multe zone din Marea Britanie.

O mulțime de jucării Labubu periculoase au fost descoperite în magazine

Este deja bine cunoscut faptul că păpușile Labubu au generat o adevărat isterie. Vorbim despre acele jucării de pluș cu aspect obraznic și dinți ascuțiți. Ele pot fi atașate cu ușurință și nu numai.

Prețul celor originale poate fi destul de mare pentru unele persoane. Astfel, oamenii găsesc soluții. Nu tot ceea ce este ieftin este însă și sigur, avertizează Trading Standards. De altfel sursa citată îndeamnă cumpărătorii să nu se lase tentați de falsurile „avantajoase”.

S-ar părea că faimoasele jucării Labubu contrafăcute sunt destul de periculoase. Mai mult de atât, acestea prezintă un risc îngrijorător pentru sănătatea copiilor. Tocmai din acest motiv, ofițerii Trading Standards din North East Lincolnshire Council au îndemnat părinții și întreprinderile să fie atenți la jucăriile contrafăcute potențial periculoase care se găsesc pe rafturile magazinelor locale.

Cât de sigure sunt jucăriile contrafăcute

Care este însă pericolul? Practic aceste produse contrafăcute conțin piese detașabile care de sufocare pentru copiii mici. De asemenea, ele nu poartă etichetele de siguranță obligatorii din punct de vedere legal, cum ar fi marca CE sau UKCA, ori numele și adresa unui furnizor cu sediul în Regatul Unit.

Și se pare că la o serie de produse confiscate au fost găsite niște nereguli. Vorbim mai exact despre niște cusături vizibile de proastă calitate. De asemenea, mâinile sau picioarele jucăriilor se rup cu ușurință. Tocmai din acest motiv, părinții ar fi bine să fie atenți.

Consilierul Ron Shepherd, responsabilul pentru comunități mai sigure și mai puternice din cadrul Consiliului North East Lincolnshire, a emis la rândul său o avertizare în acest sens.

Avertismentul specialiștilor

„Emitem această avertizare urgentă către consumatori. Pentru a rămâne vigilenți atunci când achiziționează aceste obiecte de colecție foarte căutate și pentru a ne raporta orice preocupări cu privire la siguranța jucăriilor pe care le-au cumpărat sau le-au văzut la vânzare.

Aceste jucării contrafăcute au invadat piața din Marea Britanie și au ajuns și în North East Lincolnshire. Deoarece sunt adesea mai ieftine, pot părea o afacere bună în comparație cu versiunile originale. Totuși, ele pot fi periculoase dacă nu au fost fabricate în conformitate cu legislația strictă privind siguranța jucăriilor.

Ofițerii noștri responsabili cu standardele comerciale sunt în permanență în căutarea produselor care încalcă legislația privind siguranța și vor continua să lucreze pentru a se asigura că produsele contrafăcute și nesigure sunt eliminate de pe piața din North East Lincolnshire”, a spus el, conform .