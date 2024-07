Cât de periculos era, de fapt, traseul pe care mergea Diana Maria, tânăra omorâtă de urs. Ce semnal de alarmă au tras turiștii

La începutul acestei săptămâni, un incident petrecut în Jepii Mici a cutremurat România. Diana Maria, o tânără de 19 ani a fost ucisă de un urs în Munții Bucegi. Traseul montan pe care s-a aventurat Diana este deja foarte cunoscut pentru dificultatea sa.

Diana Maria și-a găsit sfârșitul pe unul dintre cele mai grele trasee montane din țară

Diana Maria, o tânără de 19 ani a ales să se aventureze pe traseul Jepii Mici. Din păcate, aceasta habar nu avea că aventura sa se va încheia într-un mod tragic.

Diana Maria tocmai ce scăpase de examenul de Bacalaureat, iar dorința ei cea mare era să ajungă pe Vârful Omu. Din păcate, cea mai frumoasa zi din viața ei s-a transformat într-un adevărat coșmar.

Tânără a fost ucisă de un urs. Inițial, a fost atacată, apoi a fost târâtă într-o prăpastie. Deși nu a fost singură pe traseu, iubitul ei care o însoțea nu a putut face nimic.

Recent, pe internet a început să circule un videoclip care arată exact traseul Jepii Mici. Cei care l-au văzut au început să reacționeze imediat, spunând că traseul din Munții Bucegii este unul periculos.

Potrivit imaginilor și comentariilor celor din online, . Cei care au apucat să-l parcurgă au susținut că abia au reușit să îl termine și că nu s-ar mai aventura niciodată acolo.

”Am coborât o dată, acum 15 ani și am zis că în viața mea nu mai calc acolo.”, ”Jepii Mici este un traseu cu dificultate ridicată. Nu se recomandă începătorilor.” sau ”M-a impresionat numărul crucilor de pe traseu.”sunt doar câteva dintre comentarii.

Diana Maria va fi condusă pe ultimul drum sâmbătă, 13 iulie

Din păcate, . La întreaga tragedie a asistat iubitul Dianei, cel care a privit neputincios cum partenera lui este sfâșiată de urs. Partenerul Dianei este în stare de șoc și nu îi vine să creadă că tânără a murit într-un mod atât de tragic.

Iubitul Dianei a povestit că aceasta a insistat să parcurgă acel traseu, deși el nu și-a dorit prea mult. În momentul în care a apărut ursul, acesta a încercat să îl sperie, dar în zadar. Acela a fost momentul în care și-a văzut pentru ultima dată iubita.

”Inițial am vrut altceva, dar ea a zis să facem traseul ăsta. Am zis că urcăm până la cascadă, să avem o după amiază minunată. A fost neașteptat. Am încercat să sperii ursul, dar nenorocirea s-a întâmplat. Preferam să fiu eu.”, a spus iubitul Dianei Maria, pentru

Potrivit , Diana Maria va fi condusă pe ultimul drum sâmbătă, 13 iulie. Tânăra va fi înmormântată în satul Cârlig, din Iași, iar cei care vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face de la ora 09:30.