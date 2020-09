Cât de periculos este, de fapt, noul coronavirus pentru copii? Cercetătorii americanii dau răspunsul, după un studiu elaborat

Este periculos noul coronavirus pentru cei tineri? Aceasta a fost una din întrebările esențiale, încă de la începutul pandemiei.

Americanii au studiat 121 de victime răpuse de virusul nemilos și au tras câteva concluzii importante. Analizele au fost făcute pe persoane care nu împliniseră 21 de ani. S-au descoperit similitudini între decesele celor tineri și decesele celor bătrâni.

Majoritatea persoanelor studiate aveau cel puțin o problemă majoră de sănătate. Unii sufereau de obezitate, alții de astm. Un procent mare dintre ei aveau probleme cu inima sau cu plămânii.

Tinerii cu probleme medicale sunt mai afectați de coronavirus

”Este destul de uimitor. Este o situație similară cu cea întâlnită la adulți”, a declarat Andrew Pavia, medic specialist în boli infecțioase, de la Universiatea din Utah.

Trebuie menționat că în continuare numărul de decese, printre persoanele tinere, este foarte mic. El reprezintă în America doar 0,08%, din totalul victimelor COVID-19. SUA are 330 de milioane de locuitori, iar 26% din populație are sub 21 de ani.

America are deja peste 200.000 de morți de la începutul pandemiei. Au fost infectate aproape 7 milioane de persoane. Studiile elaborate arată că tinerii sunt mult mai puțin afectați de acest virus. Doctorii cred că unul din motive ar fi faptul că sistemul imunitar al unui copil nu are o reacție exagerată asupra virusului, așa cum se întâmplă în cazul multor adulți.

Centrul pentru Cotrolul și Prevenția Bolilor (CDC) din SUA a descoperit că 54 din cele 121 de victime studiate erau de origine hispanică. Apoi 35 erau de culoare, iar 17 dintre copii erau albi. În acest caz statistica este bizară, deoarece în total, discrepanța de infectări dintre albi și restul populației este foarte mare.

Un alt lucru interesant, evidențiat de studiu, este că virusul afectează mai mult bărbații. 71 dintre victime aveau sub 17 ani, 12 erau bebeluși.

Până acum, COVID-19 nu a afectat copiii mai mult decât gripa normală. Statistica poate fi, însă, pusă la îndoială, în condițiile în care școlile au fost închise și au existat și alte restricții.

