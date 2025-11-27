Cât de periculos este să încarci buteliile cu gaz la benzinării. Riscul major semnalat de experți: ”Nimeni nu verifică nimic”

ADVERTISEMENT

Știi ce se întâmplă când buteliile sunt reîncărcate ilegal la benzinării? Fenomenul, răspândit în toată România, a fost semnalat ca extrem de periculos de expertul judiciar care a intervenit la deflagrațiile din Buftea, Balș sau Rahova.

Explozii în lanț provocate de butelii, în mai multe județe ale României

În ultimele săptămâni au fost semnalate cel puțin trei explozii grave provocate de butelii, în diverse colțuri ale ţării. În data de 25 noiembrie 2025, o butelie a explodat într-un apartament din Buftea, judeţul Ilfov. Incidentul s-a soldat cu mai mulţi răniţi, un pacient în stare critică, iar blocul a fost evacuat din cauza riscului de prăbuşire.

În ziua de 13 noiembrie 2025, o deflagraţie urmată de incendiu a izbucnit într-un bloc din Balș, judeţul Olt, cauzată de o butelie cu GPL. Au fost raportate arsuri, evacuări și intervenţia în regim de urgenţă. În data de 3 noiembrie 2025, o altă butelie a explodat într-o locuinţă din satul Floroaia (în apropiere de oraşul Întorsura Buzăului), judeţul Covasna. Două persoane au suferit arsuri.

Butelie sau rețeaua de gaz? Expertul explică misterul de la Buftea

Plecând de la numărul tot mai mare de incidente provocate de explozii ale buteliilor și acumulări de gaz, FANATIK l-a contactat pe Dumitru Chisăliță, expert judiciar și unul dintre cei mai experimentați specialiști în domeniu. Acesta a fost post-martor la toate marile deflagrații din ultimii ani, fiind chemat de procurori la fața locului imediat după producerea tragediilor.

„Există un semn de întrebare, în cazul Buftea, dacă acumularea s-a datorat buteliei sau s-a datorat altor tipuri de gaze. Adică, atât timp cât într-un bloc, într-un imobil există și butelii, dar și rețele de gaz, nu putem să stabilim dinainte dacă sigur a fost butelie sau au fost sigur gaze naturale.

Aceste deflagrații nu necesită un volum foarte, foarte mare de gaz. Adică, într-o butelie de 10, 12 sau și mai mari de litri, cantitatea e suficientă cât să determine un amestec exploziv care să producă o detonație de amploare”, a ținut să precizeze de la bun începutul discuției Dumitru Chisăliță.

Riscurile nerespectării verificărilor

Chisăliță, expert judiciar cu peste 80 de expertize pe explozii de gaz, butelii, conducte, conducte de transport și alte tipuri de acumulări, trage un semnal de alarmă cu privire la importanța verificărilor periodice ale buteliilor și asupra riscurilor generate de nerespectarea acestora.

„Orice butelie are o durată limitată. Adică există o obligație, în funcție de tipul ei, să fie supusă unor teste de presiune. Așa cum se face verificarea la gaz, la fel se face și verificarea pe o butelie. La un anumit interval de timp, se duce într-un atelier specializat, acolo se fac anumite teste fie vizuale, fie cu ajutorul echipamentului.

Fiecare butelie are o serie și fiecare serie are o durată până la care poate funcționa. După acea durată este interzis să o mai manipulezi”, adaugă, mai departe, specialistul, pentru FANATIK.

Buteliile neverificate, un risc național

În continuare, unul dintre cei trei experți din România în astfel de probleme, aduce în discuție un subiect care, după cum vom vedea, este un fenomen la nivel național, deși, atenție, este interzis prin lege.

Până atunci, Dumitru Chisăliță semnalează: „Dacă mergem și reîncărcăm butelia la benzinărie, nimeni nu verifică nimic. Nu se știe dacă au trecut doi ani de zile sau mai mult pentru că butelia respectivă este scoasă din circuitul de care vă spuneam. Și atunci ea clar iese din parametri în timp”, punctează Chisăliță.

Reîncărcările ilegale la benzinării: un fenomen răspândit în toată România

Consultantul în siguranța buteliilor și conductelor confirmă că, deși legea interzice această practică, , reprezentând un risc major pentru siguranța utilizatorilor.

Specialistul explică motivele pentru care oamenii apelează încă la această metodă și pericolele ascunse care decurg din lipsa verificărilor și a controlului asupra buteliilor

„Reîncărcările la benzinărie sunt în continuare un fenomen care se întâmplă în toată România, nu sunt cazuri izolate. Deși legea nu mai permite asta, în primul pentru că nu mai ai cum să controlezi dacă acea butelie și-a îndeplinit perioada de funcționare. Și doi, e scoasă butelia din circuit.

A cheltui mai puțin bani te poate costa viața?

Totuși, se întâmplă asta la scară mare pentru că este mult mai ieftin. Costul de reîncărcare nu presupune o serie de alte costuri pe care o butelie le are. Adică verificare, manipulare, transportare, încărcare, descărcare și așa mai departe. Aici te duci tu cu căruciorul sau cu bicicleta, a pus pistolul, a încărcat și ai plecat.

Din păcate încă există această practică. Doar că a cheltui mai puțin bani nu înseamnă neapărat și că vei fi în mai mare siguranță după aceea”, semnalează analistul tehnic în deflagrații, pentru FANATIK.

E suficient să pui camere? Cauza reală a pericolelor cu buteliile e alta!

Deși au fost implementate măsuri de supraveghere la nivelul stațiilor de încărcare, problema reală nu se rezolvă doar prin control, ci prin educarea și conștientizarea oamenilor cu privire la pericolele implicate.

„Să știți că s-au montat camere de supraveghere la nivelul staților de încărcare. Există o anumită practică, în special după explozia de la Crevedia de anul trecut, dar, până la urmă, practica asta de verificare, control ar fi foarte, foarte eficientă dacă ar exista un program de diseminare corespunzător prin care să le expună oamenii periculele reale.

E foarte greu să stai să supraveghezi mii de stații din România. Cel mai important este să tratezi cauza. Cauza nu este faptul că cineva încarcă. Cauza este faptul că cineva merge cu butelia în cărucior sau cu bicicletă să o încarce și nu își dă seama de pericolul la care se expune”, clarifică Dumitru Chisăliță.

Modul în care se manipulează un recipient GPL

Mai departe, întrebat de reporterul FANATIK la ce trebuie să fim atenți când vine vorba de instalarea unei butelii, specialistul vorbește despre fiecare aspect în parte. Acesta admite că manipularea necorespunzătoare poate conduce la explozii, subliniind importanța respectării instrucțiunilor și a regulilor de siguranță.

„În mod normal există un regim special de manipulare a butelilor, de așa natură încât ele să nu fie supuse șocurilor, să nu fie supuse unor diferențe mari de temperatură sau de presiune, să nu fie supuse unor situații în care să le lovești acel gât care este filetat în butelie. Există o anumită tehnică și există anumite instrucțiuni de manipulare.

Dacă acestea nu se desfășoară corespunzător, din păcate, există posibilitatea să apară neetanșeități. Gazele lichefiate din butelie ajung în încăpere, se gazeifică și creează aspectul exploziv”, declară, pentru FANATIK, expertul.

Racordarea buteliilor în interior: un risc dacă nu se respectă procedurile corecte

Chisăliță explică, pas cu pas, și cum racordarea în interiorul imobilului poate deveni o sursă de risc dacă nu se urmează procedurile corecte de utilizare și mentenanță.

„În interiorul imobilului butelia se racordează printr-o olandeză (o piuliță sau un racord utilizat pentru conectarea furtunului sau a regulatorului la o butelie de gaz, n.r.). Olandeza aceasta are un regim și un număr mare de înfiletări, desfiletări. Ea, la rândul său, are un element de etanșare, care, din nou, fiind supus pe de o parte deteriorării, ca urmare a montării-demontării, dar și ca urmare a îmbătrânirii materialului, de obicei dintr-un material cu caracter plastic sau de cauciuc, trebuie schimbată. Deci ele au un anumit număr de ani de funcționare.

Strângerea necorespunzătoare, neetanșarea corespunzătoare a nivelului garniturii, toate sunt posibile situații prin care gazul poate să ajungă în încăpere”, mai spune Dumitru Chisăliță.

Racordul flexibil este de fapt un pericol ignorat?

Un alt aspect care trebuie avut în vedere este racordul flexibil, care, dacă nu este utilizat și întreținut corect, poate duce la incidente devastatoarea, care cele enumerate mai sus.

„Racordul flexibil de cele mai multe ori este un racord care se bazează pe un furtun. Acest furtun este supus, din nou, activității de îmbătrânire. Este supus unor situații mecanice. Putem călca peste el, să-l lovim, să-l deranjăm. Poate să fie supus unor activități de natură termică. Atingem cu ceva încălzit. Toate aceste furtune se pot defecta, le putem deteriora sau ele îmbătrânesc.

Avem un șir întreg de elemente care trebuie, într-un mod corect, exploatate, realizate, verificate, montate și utilizate. Care, din păcate, de cele mai multe ori, nu sunt derulate în mod corespunzător”, recomandă cunoscutul expert judiciar.

Tragedii recente provocate de butelii: victime și pagube în Buftea

Vom face o prezentare a celor mai recente tragedii provocate, din primele verificări, de explozii generate de butelii, evidențiind amploarea pagubelor și victimele implicate în aceste incidente.

Astfel, în seara zilei de 25 noiembrie 2025, o butelie a . Deflagrația nu a declanșat un incendiu, însă suflul exploziei a provocat pagube serioase: pereți, tavan, uși și fermele de tâmplărie au fost distruse, iar plafonul dintre parter și etaj s-a prăbușit. Clădirea a fost declarată cu risc de prăbușire.

În urma incidentului, au fost între 5 și 6 victime: persoane cu arsuri, dintre care una a intrat în stop cardio-respirator, iar printre răniți se află și o fată de 14 ani. Locatarii blocului au fost evacuați preventiv, iar autoritățile au izolat zona pe o rază de aproximativ 50 de metri.

Incidente violente: explozie și incendiu în Balș și Floroaia

Al doilea incident violent a avut loc pe 13 noiembrie 2025, când o butelie cu GPL a explodat într-o garsonieră dintr-un bloc din orașul Balș, județul Olt, provocând un incendiu care a afectat mai multe locuințe din imobil. Două persoane au suferit arsuri, iar peste 30 de locatari au fost evacuați preventiv. Incendiul a generat pagube semnificative: locuințe deteriorate, geamuri și uși sparte, spații comune afectate și chiar unele mașini, impactul asupra blocului fiind considerabil.

Cu zece zile înainte, pe 3 noiembrie 2025, o altă butelie a explodat într-o locuință din satul Floroaia, comuna Întorsura Buzăului, județul Covasna. Două persoane, un bărbat și o femeie, au fost rănite: femeia a suferit arsuri la față, iar bărbatul arsuri de gradele II și III la mâini și față. La fața locului au intervenit echipe de urgență SMURD, SAJ, pompieri, dar și specialiști de la construcții și electricitate, semn că situația era gravă.