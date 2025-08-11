Cât de puternic este cu adevărat premierul Ilie Bolojan. „Aici nu suntem la Oradea, și el încă nu s-a prins că e altă lume”

La aproape o lună și jumătate după ce a fost învestit în funcția de premier al României, premierul Ilie Bolojan este încă departe de a puncta vreo reușită majoră în mandatul său. Până acum a reușit să treacă primul pachet de măsuri fiscale, prin care au fost impuse noi taxe, însă niciuna dintre reformele la care s-a angajat nu pare ușor de realizat.

Cât de puternic este premierul Ilie Bolojan

În urmă cu aproape două săptămâni, premierul Ilie Bolojan a venit cu o primă propunere pentru reforma mult hulitelor pensii speciale. Premierul creșterea vârstei de pensionare a magistraților la 65 de ani, cu o pensie de maxim 70% din ultimul salariu net. Setul de măsuri, susținut și de președintele Dan, a stârnit un val de proteste și comunicate violente din rândul magistraților, ba chiar cu amenințări voalate.

Printre vocile din sistem, care nu au îmbrățișat ideile de reformă ale premierului, s-a numărat chiar ministrul PSD al justiției. Oficial, social-democrații au anunțat că susțin reforma pensiilor speciale – doar din justiție, nu și din armată sau alte instituții, dar nu au ieșit public în apărarea măsurilor guvernului din care fac parte. Asta în opoziție cu cei din USR care și-au anunțat pe toate canalele susținerea pentru această reformă.

Subiectul pensiilor magistraților a intrat puțin într-un con de umbră, odată cu decesul fostului președinte Ion Iliescu. Chiar și în contextul acestui eveniment, , Guvernul Bolojan pare să fi făcut eforturi pentru a-i acomoda pe cei de la PSD, decretând ziua de 07 august, zi de doliu național.

Înainte de reforma pensiilor magistraților am asistat, după un scenariu similar, la subiectul finanțării proiectelor din Anghel Saligny. După ce premierul Bolojan a anunțat stoparea finanțărilor pentru acest program a urmat un val de critici venit dinspre PSD împotriva acestei idei. Liderii social-democrați din teritoriu au ieșit rând pe rând cu declarații în care au susținut ce „prostie” e tăierea acestor investiții. Paul Stănescu a spus chiar că nu va accepta ca „viața oamenilor să fie sacrificată” de acest premier.

În final premierul a dat înapoi și a spus că prioritatea proiectelor va fi discutată întâi în Guvern. Nici nu a mai contat că imediat după asta miniștrii UDMR au ieșit public să spună că efectiv s-au terminat banii pentru Anghel Saligny. Și toate acestea s-au întâmplat înainte ca premierul să anunțe pachetele II și III de măsuri fiscale și reforme în administrația locală și centrală.

Ce războaie a pornit premierul Ilie Bolojan

În ciuda declarațiilor critice venite dinspre PSD, au existat foarte puține voci în tabăra liberalilor care să apere măsurile Guvernului. Deși este un lucru general cunoscut că Bolojan nu are sprijinul deplin al partidului pe care-l conduce, aceasta pare să fie mai degrabă o strategie politică. Liderul PNL a spus că el „nu va căuta să creeze falii în coaliție” și a subliniat că stabilitatea politică este un factor în funcție de care agențiile de rating judecă România.

Decizia pare a încerca să protejeze mica victorie de etapă obținută de Executiv, mai exact faptul că a convins agențiile de rating să nu retrogradeze poziția României.

Dincolo de partenerii de la PSD, premierul Bolojan pare să fi deschis un război pe mai multe fronturi, lucru vizibil și din loviturile primite. A criticat RA-APPS-ul, instituție aflată tehnic sub coordonarea șefului SGG, adică a unui liberal, – doar pentru ca în presă să apară detalii despre sale.

A desființat celebrul comitet CIFGA al aceleiași bănci, unde cei 19 membri primeau indemnizații de 50.000 de euro, doar pentru ca apoi (din poziția de șef al SGG). A fost apoi acuzația cum că ar fi cerut indemnizația pentru chirie, lucru negat de către Executiv, acuzând o eroare de redactare.

Sigur, a urmat apoi și (autogolul) cu susținerea lui Atanasiu, consilierul său însărcinat cu reforma companiilor de stat, forțat să-și dea demisia după scandalul mitei la ANAF.

Analiștii politici sunt de părere că Ilie Bolojan, care este unul dintre politicienii care se bucură de cea mai mare încredere în rândul populației, imediat după președintele Dan, nu este un premier puternic tocmai din cauza contextului politic care l-a adus la putere.

„Ilie Bolojan astăzi nu este un premier extrem de puternic, tocmai din cauza contextului în care a ajuns la Palatul Victoria. Vorbesc de o coaliție instabilă, cu partide care au interese divergente în multe privințe, un premier peste o țară aflată într-un moment în care parcă trebuia să ia obligatoriu niște măsuri fiscale urgente, măsuri evident impopulare”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic Adrian Zăbavă.

Premierul Bolojan, un premier singur

Aceste prime șase săptămâni în fruntea Guvernului, cu zeci de atacuri venind din toate părțile, parteneri de guvernare sau nu, au creat imaginea unui premier, dacă nu încă vulnerabil atunci cel puțin singur, fără aliați importanți. Este opinia profesorului Stelian Tănase, care subliniază că lumea politică de la București este altceva în comparație cu Oradea lui Bolojan.

„Dă dovadă că e hotărât, că știe ce vrea, dar cred că în atmosfera asta de la București, unde toată lumea e șmecheră, s-ar putea să-și rupă dinții. Nu e infailibil, face bine ce face, e pe direcția bună, nu e intimidabil, doar că ar trebui ceva mai mult tact.

Aici trebuie să mai fii și șmecher. E ceva mai complicat decât era Oradea. E mult mai complicat, aici se strâng toate forțele politice. Avem toate instituțiile, avem și Bucureștiul, care e un partid în sine… aici nu suntem la Oradea, și el încă nu s-a prins că e altă lume.

Pare cam singur. Deocamdată nu are aliați. Trebuie să observăm că nu are aliați”, a declarat, pentru FANATIK, politologul Stelian Tănase.

Un scenariu similar pare să se fi derulat în ultimul weekend, când liderii PSD au ieșit public cu declarații critice la adresa guvernului, . De această dată, tema invocată de liderii PSD a fost nefinanțarea construcției celor două autostrăzi din Moldova. Subiectul a fost ignorat atât de către premier cât și de către liderii PNL. Doar unele voci din USR le-au răspuns public, .

Premierul Bolojan s-a limitat în a sublinia că „toate proiectele care au fost propuse, atât cele din pachetul I, cât și cele din pachetul 2, au fost discutate” în coaliție.

Doar cu USR alături

Este o concluzie susținută și de către Adrian Zăbavă, consultantul politic subliniind că, în aceste săptămâni, Bolojan pare să îi aibă alături doar pe cei de la USR. Acesta este de părere că, deși pare greu de atins în acest moment, singura șansă a lui Bolojan este ca reformele sale să reușească și să-și păstreze astfel popularitatea crescută.

„Vorbim de un premier destul de singur întru-câtva, și poate de aceea mai puțin puternic. Nu mă refer aici la episodul cu divergența cu președintele Dan pe tema TVA, ci pentru că sunt puțini alții care își asumă responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă la braț cu el.

Dacă Ilie Bolojan e astăzi exponentul direcției reformă cu orice preț care să ducă România pe linia stabilității, pare un mesaj pe care USR îl îmbrățișează cel mai tare. De aici vine și susținerea principală pentru premierul Bolojan. Toate aceste lucruri conturează un portret de premier nu extrem de puternic. Doar rezultatele pot schimba traiectoria premierului Bolojan. Stabilitatea țării, cifre mai bune, succese ale reformelor, fie că vorbim de pensiile speciale sau altele, toate acestea îl pot face un premier mai puternic. Multe îi sunt însă împotrivă în această misiune”, a mai declarat acesta, pentru FANATIK.