Cât de puternic este paşaportul românesc şi cât de mult a crescut. “În 1991 era un fel de paşaport de Afganistan al zilelor noastre”

Când călătorești în străinătate, puterea pașaportului nu poate fi subestimată. La urma urmei, aproape de unul singur paşaportul definește ușurința cu care proprietarul său poate trece granițele și poate explora noi orizonturi.

Paşaportul românesc, salt de 20 de locuri în 18 ani

este un top mondial care clasifică țările în funcție de libertatea de mișcare a cetățenilor lor şi oferă informații detaliate despre cele mai puternice pașapoarte din lume.

Indexul Henley clasifică pașapoartele în funcție de numărul de țări pe care deținătorii lor le pot vizita fără a fi nevoie de viză. Clasamentul se bazează pe datele furnizate de Asociația Internațională a Transporturilor Aeriene (IATA), care deține cea mai extinsă și mai precisă bază de date de informații de călătorie din întreaga lume.

Anul acesta, pașapoartele din Singapore (193 de țări), Japonia (192), Finlanda (191), Franța (191), Germania (191), Coreea de Sud (191), Spania (191) se află în fruntea acestui clasament, dar şi paşaportul românesc a crescut mult, şi fiind acum poziţionat pe 14.

Ca termen de comparație, o analiză arată că în anul 2006 România se afla pe locul 34 în acest clasament. În prezent, dintre vecini, doar Ungaria stă mai bine decât noi, pe locul 7, cu zece țări în plus față de ţara noastră.

Blogger-ul de călătorii Cezar Dumitru, deţinătorul site-ului Imperator Travel, a depănat la Euronews România amintiri din perioada de după Revoluţie, când, spune el, “pașaportul românesc probabil era un fel de pașaport de Afghanistan al zilelor noastre”.

Cezar Dumitru: “Cel mai greu am obţinut viza pentru Italia”

”Am început să călătoresc în 1991, când pașaportul românesc probabil era un fel de pașaport de Afghanistan al zilelor noastre. Cred că cea mai grea viză pe care am obținut-o a fost cea italiană. Prima dată eram rezident olandez, am avut o bursă în Olanda. Am aplicat acolo.

Atunci am aplicat și pentru viză de Elveția, Franța, Germania. Toată lumea mi-a dat viză. Nu exista Schengen. Italia nu mi-a dat viză. Când am reușit să obțin prima viză de Italia, care a fost o viză de tranzit de 24 de ore (…) am reușit să obțin după ce m-am cățărat în Consulatul italian pe geam. Am sărit pe geam pentru că era un adevărat haos.

(…) Țările europene au ridicat vizele. Acum se poate călători cu buletinul. Dacă mă apuc să povestesc cum făceam eu rost de vize prin anii ’90, este un întreg roman de aventuri”, a declarat Cezar Dumitru, pentru sursa citată.