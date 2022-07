Cât de real este pericolul ca Barcelona să dispară! Scenariul horror prin care catalanii pot intra în faliment

Barcelona a strâns datorii record în ultimii ani, iar suma a crescut de la an la an. Bomba a explodat în vara anului trecut, când catalanii nu au putut să înregistreze noul contract al lui Lionel Messi şi şi-au pierdut vedeta gratis. Un an mai târziu, situaţia este la fel de grea şi pericolul falimentului este cât se poate de real.

Datorii record pentru Barcelona: a trecut bariera unui miliard de euro

În august 2021, Joan Laporta dezvăluia cifra reală a datoriilor Barcelonei. Totalul ajunsese la 1.350.000.000 de euro, sumă aferentă datei de 21 martie 2021. Un an mai târziu, preşedintele catalanilor a anunţat că lucrează la micşorarea sumei, fără să dea detalii despre situaţia actuală a datoriilor.

ADVERTISEMENT

“Când am ajuns, în urmă cu mai bine de un an, clubul era într-o stuaţie terminală. Am scăzut datoria noastră, am economisit la costurile financiare, am controlat cheltuielile şi ne-am mărit veniturile”, spunea Joan Laporta, în iunie 2022.

Din suma totală a datoriei, în jur de 670.000.000 de euro sunt bani datoraţi către bănci. La finalul anului 2020, primul în care pandemia de COVID-19 a produs probleme financiare, .

ADVERTISEMENT

Barcelona are nevoie urgentă de jumătate de miliard de euro

Imediat după finalul sezonului 2021-2022, în care Barcelona a trăit eliminarea din grupele Ligii Campionilor, Eduard Romeu, vicepreşedintele catalanilor, a dezvăluit suma de care clubul are nevoie ca să revină pe linia de plutire.

“Situaţia este critică, dar acum, faţă de anul trecut, ştim care este problema. Ne afectează dezechilibrul financiar. Avem pierderi de 500.000.000 de euro, la care se mai pot adăuga încă 150.000.000 de euro dacă nu facem nimic. Am mai spus lucrul acesta, avem nevoie de 500.000.000 de euro pentru a ne salva”, declara Eduard Romeu, pentru cotidianul Sport, la începutul lunii iunie 2022.

ADVERTISEMENT

Scenariul care poate aduce falimentul la FC Barcelona

Chiar dacă i-a transferat pe Andreas Christensen, Franck Kessie şi Raphinha, Barcelona nu a putut să-i înregistreze la Liga Profesionistă de Fotbal din Spania. Astfel, catalanii lucrează la detalii financiare pentru a aduce noi fonduri la bugetul clubului.

Problemele pot apărea cu adevărat dacă Barcelona va avea un nou parcurs modest în Liga Campionilor, legat cu o eventuală ratarea a calificării în grupele pentru sezonul 2023-2024. De asemenea, catalanii au negociat cu diverşi jucători ai echipei pentru reduceri salariale, dar şi amânări de plată în anumite cazuri.

ADVERTISEMENT

Dacă fotbaliştii nu vor mai accepta amânările salariale, situaţia s-ar putea complica pentru Barcelona. Conform presei din Spania, clubul ar avea datorii salariale de 390.000.000 de euro, iar plata în acest moment nu se poate face prea uşor.

ADVERTISEMENT

O altă plată care atârnă greu este cea pentru transferurile făcute în epoca lui Josep Maria Bartomeu. În total, catalanii trebuie să plătească 126.000.000 de euro către 19 cluburi, iar Liverpool are cea mai mare bucată: 29.000.000 de euro, ultima rată din transferul lui Coutinho.

97.942.000 de euro a fost limita de buget pentru plata salariilor la FC Barcelona, în sezonul 2021-2022

382.717.000 de euro a fost limita de buget pentru plata salariilor la FC Barcelona, în sezonul 2020-2021

Barcelona este sub regula “1:4” pentru cheltuieli

Cu o situaţie atât de dificilă, restabilirea clubului se poate face cu greu. Javier Gomez, director general La Liga, a explicat modul prin care Barcelona poate să cheltuiască bani. “Până nu-şi va recupera valoarea netă pierdută, singurul mod de a cheltui este sub regula ‘1:4’. Dacă ai economisit 10.000.000 de euro, poţi cheltui 2.500.000 de euro”.

Barcelona începe să strângă bani, dar cedează drepturile TV pe un sfert de secol şi îşi schimbă denumirea stadionului

La finalul lunii iunie, Barcelona a anunţat că a vândut 10% din drepturile TV ale clubului pentru următorii 25 de ani. Catalanii primesc 207.500.000 de euro pentru această afacere, dar este posibil să mai scoată procente la vânzare în perioada următoare. Practic, această variantă este ultima carte pe care Joan Laporta o poate juca pentru a salva Barcelona.

În tentativa de a scăpa de problemele financiare, , iar compania îşi va lega numele de cel al stadionului şi sigla va ajunge pe tricourile de joc. Pentru denumirea “Spotify Camp Nou”, Barcelona şi-a asigurat 500.000.000 de euro, bani din contractul care se întinde pe următorii 20 de ani. De asemenea, 280.000.000 de euro esta plata din acordul prin care numele companiei va fi pus pe echipamentul de joc.

Adversarii nu mai cred în salvarea Barcelonei?!

Chiar dacă problemele sunt mari, Barcelona vrea să-l transfere pe Robert Lewandowski. Catalanii ar trebui să plătească 50.000.000 de euro şi au vrut să includă în afacere posibilitatea ca suma să fie plătită în mai multe tranşe, cu bonusuri de performanţă. Răspunul lui Bayern Munchen dă semne că adversarii europeni nu cred în salvarea formaţiei de pe “Camp Nou”.

“Nu vrem bonusuri de performanță în oferta pentru Lewandoski, deoarece nu suntem siguri că veți mai exista peste un an sau doi. Vrem toți banii într-o tranșă, cash”, ar fi fost răspunsul dat de Bayern Munchen, conform jurnalistului Raphael Honigstein.

Sezonul 2022-2023 este cel care poate oferi răspunsuri despre viitorul Barcelonei. Pe lângă aspectul financiar, obiectivele sunt un parcurs cât mai lung în Liga Campionilor şi calificarea în grupele competiţiei pentru sezonul viitor. Orice pas greşit poate duce spre un dezastru financiar pe “Camp Nou”.