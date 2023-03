Cât de realistă este propunerea lui Marcel Ciolacu de înființare a unei companii de stat de asigurări auto. „Riscăm să dăm peste cap piața RCA”

Falimentul Euroins, cel mai mare jucător de pe piața asigurărilor auto, care vine în fapt după alte trei falimente majore pe aceeași piață în ultimii ani, l-a determinat pe liderul PSD să propună înființarea unei companii de stat care să se ocupe de asigurările auto.

Ciolacu vrea o companie de stat pe piața RCA

După decizia de vineri a ASF de a retrage , liderul PSD a criticat faptul că statul român și-a privatizat companiile care ar fi putut stabiliza piața în acest context. Mai mult, Marcel Ciolacu a subliniat că statul român deține două bănci, CEC și Eximbank, prin care ar putea să aibă o companie pe piața de asigurări auto.

„S-au luat niște decizii de către statul român și am privatizat anumite pârghii pe care statul le putea folosi în astfel de momente. Sper din tot sufletul să fi învățat din vechea experiență și de data aceasta să fie pregătiți să intervină, în primul și în primul rând prin fondul de garantare, dar nu în ultimul rând, avem două bănci cu capital de stat: CEC și Eximbank.

Cred că este cazul, după aceste două experiențe, statul să aibă în continuare o pârghie în astfel de situații, pe perioade limitate, să înceapă și să-și creeze companie de stat de asigurări”, a spus liderul PSD, citat de Rador. Mai mult, sâmbătă, într-o conversație purtată pe pagina acestuia de Facebook, atunci când un susținător îl îndeamnă să urgenteze intrarea pe piața asigurărilor RCA a CEC și Eximbank, liderul PSD îi răspunde susținând că „este absolut necesar să existe o firmă românească de stat care să asigure echilibru în piață”.

Declarațiile liderului PSD vin în contextul în care tot mai mulți specialiști vorbesc despre o iminentă scumpire a polițelor RCA odată cu falimentul Euroins, lucru pe care social-democrații vor să-l evite, mai ales că în câteva luni Marcel Ciolacu urmează să preia fotoliul de prim-ministru.

Statul este cel mai prost administrator

Economiștii nu susțin această idee a liderului PSD subliniind că în acest moment nu există, sau cel puțin viitorul premier nu a identificat sursa banilor pentru capitalizarea unei astfel de companii capabilă să acopere daunele șoferilor români. Analistul financiar Adrian Negrescu este de părere că apariția pe piața RCA a unei companii cu bugetul țării în spate va da peste cap întreaga piață a asigurărilor auto.

„E o expresie clasică în business: show me the money – banii cu care vor capitaliza această companie, de unde vor lua bani pentru a despăgubi practic pe cei afectați de accidente și care au nevoie de polițe RCA. Se pune la cale o companie care nu are niciun fundament economic, nu are un plan de afaceri în spate, nu știm cum va funcționa și, la cum arată în momentul de față, pare o suveică, pare un fel de schemă piramidală. Asta pentru că vor să lanseze în piață o firmă de asigurări dar fără să aibă un fundament economic în spate.

Pe ce se vor baza, pe banii de la buget pentru a plăti reparațiile oamenilor? Se vor baza pe banii celor care vin și fac această asigurare la firma de stat? La ce prețuri va vinde această companie asigurările RCA? Oare nu riscăm să dăm peste cap piața asigurărilor RCA”, a declarat, pentru FANATIK, Adrian Negrescu.

Mai mult, acesta susține că statul s-a dovedit un administrator prost în sutele de companii pe care le deține, nereușind să facă profit decât acolo unde deține o poziție de monopol. În opinia acestuia statul ar trebui să-și ia în serios rolul de reglementare al pieței și să încerce să atragă cât mai multe companii în această piață pe care să reușească astfel să o dezvolte.

„Statul este cel mai prost administrator în momentul de față, dovadă cele câteva sute de companii de stat care sunt, marea lor majoritate, pe pierdere. Statul nu este capabil să facă o afacere profitabilă decât dacă crește prețurile și profită de monopolul pe care-l are, și avem multiple exemple de acest fel în economia românească.

Nu cred că aceasta este soluția într-o piață care ar trebui să atragă investitori, să atragă cât mai mulți jucători internaționali în domeniu. De exemplu, noi avem la nivel de 20% din firmele de asigurări care sunt pe piața poloneză, în Ungaria, Polonia și chiar Bulgaria sunt de câteva ori mai multe companii de asigurări ceea ce denotă faptul că investitorii privesc cu mare îngrijorare ce se întâmplă în România pe acest segment. De aceea nu vin în țara noastră”, a mai declarat acesta pentru FANATIK.

De altfel, un raport al Guvernului publicat în luna august a anului trecut arăta că statul român deține, direct sau indirect, participații la 2.411 companii, 846 dintre acestea fiind în administrarea autorităților centrale. Numărul companiilor unde statul român are participații majoritare este de 409, acestea fiind cele care aduc și marea parte a profitului – Hidroelectrica, Romgaz și Nuclearelectrica erau cele mai profitabile companii. Pe de altă parte, marea majoritate a companiilor aflate în administrarea autorităților locale sunt pe pierdere.

Statul să aducă jucători noi în piață

Profesorul de economie Cristian Păun este și el împotriva înființării unei companii de stat pe piața asigurărilor auto, și subliniază că în România această piață are probleme structurale majore, ce au continuat să se agraveze în ultimii ani: număr mare de accidente cu pagube mari în spate față de terți, infrastructură rutieră precară și prost întreținută, parc auto foarte învechit (vârsta medie este 17 ani), starea tehnică precară a mașinilor în circulație (RAR spune de peste 50% din mașini cu probleme tehnice grave), comportamentul anapoda al service-urilor și al celor care solicită despăgubiri pentru orice zgârietură, numărul imens de mașini.

În opinia sa, intrarea în piață a unui jucător cu capital de stat va descuraja și mai mult investițiile din partea altor companii, deci va slăbi și mai mult piața asigurărilor.

„Orice jucător de stat, de orice tip, în orice industrie, este mai degrabă o problemă decât o soluție. În primul rând pentru că are în spate monopolul statului, ceea ce înseamnă că va descuraja orice jucător privat care încă mai activează în piață sau care ar dori să intre. Asta pentru că, în general, acest tip de instituție a statului este considerată a fi infailibilă din punct de vedere al falimentului, sau foarte greu ar putea să dea faliment, statul fiind permanent în spatele său.

Al doilea contraargument ține de faptul că statul este cel mai prost administrator, mai ales când vorbim de bunuri pe care privatul nu eșuează în a le livra. În domeniul asigurărilor piața este mai degrabă privată și nu una de stat peste tot în lume – fie cei care beneficiază de potențialele despăgubiri creează companii de asigurări sub forma unor fonduri mutuale de asigurări punând bani deoparte sau e vorba de investitori privați conectați la piața de capital”, a declarat, pentru FANATIK, Cristian Păun, profesor la Academia de Studii Economice.

În opinia sa o ideea mai bună ar fi crearea unei companii care să fie listată la bursă, creată inițial de către statul român, și unde investitorii instituționali să fie încurajați legislativ să investească. Scopul acestei măsuri ar fi tot acela de a aduce noi jucători pe această piață slab-dezvoltată, iar în opinia sa autoritățile ar trebui să se întrebe de ce piața RCA din România nu este atractivă pentru investitorii străini.

„Trebuie să înțelegi de ce nu vin jucători noi, puternici în piața românească și de ce această piață este, mai degrabă, element de atracție pentru jucători dubioși. Observăm că cei care sunt mai serioși nu prea se dezvoltă pe această piață, pentru că avem câțiva jucători mici, serioși și cu capital occidental. Problema este că ei nu-și cresc foarte mult cota de piață și expunerea pe România.

Până acum avem cazul a două companii, care au și dat faliment, și care aveau 80% din piață. Vorbim de o piață deosebit de concentrată. De aceea poți eventual participa la crearea de jucători noi, dar în niciun caz să vii să trântești un jucător de stat ca monopol în piață și care să substituie cota de piață a celor două companii”, a mai precizat profesorul Cristian Păun care a mai precizat că riscăm să vedem problemele apărute pe piața de energie și în piața asigurărilor dacă vor fi puse bazele unei companii cu capital de stat.

Statul are deja o companie de asigurări

În mod ironic, Eximbank are deja o companie de asigurări, EximAsig, companie pe care, acum mai mulţi ani, statul român a salvat-o de la faliment prin injectarea a milioane de euro, după ce a fost devalizată şi fraudată, potrivit Ziarului Financiar. La finalul anului trecut EximAsig avea subscrieri de 50 de milioane de lei, ceea ce înseamnă de opt ori mai puțin decât avea Euroins în primul trimestru al anului.

Trebuie subliniat însă că EximAsig este specializată cu asigurarea bunurilor asociate în special operațiunilor de export. Economiștii subliniază că această societate trebuie să rămână una cu capital de stat pentru această zonă specifică a activității economice, și nu poate fi gândită ca o alternativă pentru piața RCA.

„În fapt nu este o firmă de asigurări. Eximbank este o agenție specializată care există peste tot în lume și care, cu siguranță, nu are drept menire asigurări RCA. Cine vine cu astfel de idee ca la Eximbank să facem o divizie de asigurări RCA cu siguranță habar nu are ce înseamnă aceste Export Credit Agencies sau Export Insurance Agencies. Ideea eximbank-urilor în lume este de a oferi suportul financiar, finanțarea, asigurarea și garantarea riscurilor din operațiunile de export, adică o categorie aparte de categorie economică ce este destul de greu accesibilă pentru țări precum România. Vorbim de un sector foarte sensibil.

Atunci existența acestor eximbank-uri are complet alt scop. Divizia de asigurare de acolo are alt scop, nu se ocupă de RCA-uri ci de asigurarea riscurilor politice, la fel cum o face COFAS în Franța sau NEXI din Japonia. Este o și mai mare prostie să încarci o agenție guvernamentală cu asigurările RCA cu cât deja avem o problemă cu fuziunea Eximbank cu Banca Românească”, a explicat, pentru FANATIK, profesorul Cristian Păun.

Istoricul Eximasig arată totuși problemele cu care se poate confrunta o viitoare companie de asigurări controlată de statul român. Spre exemplu, în anul 2018, Curtea de Apel București îl condamna la doi ani și două luni de închisoare cu suspendare pe Constantin Marius Banu, membru al directoratului Eximasig, pentru infracțiunile de delapidare și uz de fals. Concret, acesta a luat 165.000 de lei din banii companiei și și-a decontat vacanțele petrecute cu familia și apropiații în stațiuni precum Ibiza, Cannes sau Monaco.

În prezent, directorul general al companiei este Andrei Răzvan Micu, consilier în Ministerul Finanțelor între 2007 și 2013 și vicepreședinte al ANRP în 2009. În 2016, unul dintre acționarii Eximasig a făcut o plângere al ASF încercând să blocheze numirea acestui în CA pe motiv că DNA îl cercetează într-un dosar de corupție ce vizează perioada în care s-a aflat la conducerea ANRP. În anul 2011 BNR s-a opus numirii lui Răzvan Micu, la acea dată consilierul ministrului PDL Gheorghe Ialomițeanu, în funcția de vicepreședinte al CEC.

Anul trecut Răzvan Micu a fost plătit pentru activitatea sa în fruntea Eximasig cu suma de 862.317 lei (circa 175.000 de euro), la care se adaugă și . Potrivit declarației de avere, anul trecut acesta a acordat împrumuturi către două persoane în valoare de 2.785.000 de lei, echivalentul a 557.000 de euro.

În Consiliul de Administrație al Eximasig se regăsesc câteva nume cu o oarecare notorietate. Vasile Gabriel Oltean, economist, licențiat la Universitatea din Petroșani la 38 de ani, numit de actuala guvernare și în CA al Romsilva. Până în 1990, acesta nu menționează niciun loc de muncă. În CV-ul său menționează faptul că în 2020 a absolvit un curs în „Buddhism psihologie modernă şi stare de bine”.

Tot în CA-ul Eximasig a fost numit și Cezar Flavian Patriche, fost șef ANAF în vremea Cabinetelor Adrian Năstase și Călin Popescu Tăriceanu. În anul 2019 societatea Electrica SA îl dădea în judecată, alături de alți zeci de directori și administratori, pentru recuperarea unui prejudiciu de 235 de milioane de lei descoperit de Curtea de Conturi. Patriche a fost membru în CA Electrica între 2011 și 2012.