Cât de sănătoasă este carnea de porc pentru siluetă. Mihaela Bilic o recomandă: “Nicio șansă să faceți grăsime de depozit”

Mihaela Bilic a vorbit despre beneficiile pe care le are carnea de porc pentru siluetă. Este recomandată de mulți specialiști datorită conținutului de proteine, vitamine și minerale.

Carnea de porc se numără printre cele mai apreciate surse de proteină animală din lume. Se poate găsi în numeroase feluri și are un gust foarte bun, dar vine și cu câteva beneficii nutriționale importante.

are o istorie care se întinde pe o perioadă de mii de ani. Porcul a fost unul dintre primele animale pe care omul le-a domesticit de mai bine de 7.000 de ani.

Porcul a fost întotdeauna un animal care nu a lipsit din gospodăriile tradiționale românești. Se spune că reprezintă un simbol al belșugului, în special iarna. În plus, este un animal care se întreține ușor datorită faptului că are un regim omnivor. Acesta are capacitatea de a transforma în mod eficient resursele alimentare în resurse nutritive importante.

Carnea de porc ocupă, în prezent, primul loc în clasamentul mondial al tipurilor de carne consumate. Aceasta reprezintă aproximativ 40% din totalul global.

Principalul consumator de carne de porc este China, unde se consumă peste 50 de milioane de tone anual. Europa și America sunt următoarele două în acest clasament. Există numeroase preparate pe baza acestui tip de carne, precum bacon, jambon, coste și cârnați.

“Carnea este cel mai bun prieten al siluetei, pentru că este singurul produs care are calorii negative. În ea avem din belșug proteine, iar proteinele înseamnă lanțuri lungi de aminoacizi.

În momentul în care le consumăm, organismul trebuie să desfacă aceste lanțuri în bucățele mici. Mai mult de 30% din valoarea unei fripturi este cheltuită doar pentru digestie.

Carnea ține de foame și, culmea, și ajută la slăbit. Din carne, dacă este slabă, nicio șansă să faceți grăsime de depozit”, a explicat Mihaela Bilic, potrivit .

Beneficiile nutriționale ale cărnii de porc

a evoluat în mod considerabil, din punct de vedere nutrițional. Metodele moderne de creștere a acestui animal sunt bazate, în mare parte, pe cereale, porumb și soia. Acestea au avut un rol esențial la reducerea conținutului de grăsime cu aproximativ 30%, în comparație cu valorile din trecut.

În prezent, carnea de porc nu mai este grasă și grea. În schimb, oferă un echilibru potrivit între proteine de calitate și un profil lipidic mai sănătos. Slănina conține acizi grași nesaturați, cum ar fi acidul linoleic conjugat (ALC). Beneficiile acestuia sunt asemănătoare cu cele din uleiul de măsline.

Într-o cantitate de 100 de grame de carne de porc există mai puțin de 200 de calorii. Totodată, aceasta oferă între 28 și 30% proteine complete, care sunt importante pentru a menține masa musculară, dar și pentru a oferi o senzație de sațietate pentru mai mult timp.

Mai mult, carnea este o sursă foarte bună de vitamine din complexul B, mai ales B1, B3, B6 și B12. Conține și minerale ușor absorbabile, cum ar fi fierul, zincul, seleniul, magneziul și fosforul. Mineralele de origine animală sunt absorbite de organism mult de 3 până la 5 ori mai eficient decât cele care provin din surse vegetale.