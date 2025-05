Cât de sănătoasă este, de fapt, apa de cocos. Recomandările venite de la specialiști

Apa de cocos este o licoare care nu lipsește de pe rafturile magazinelor din România. , de fapt, băutura care a ajuns să fie pe placul multor români. Recomandările venite de la specialiști trebuie luate în calcul de toți consumatorii.

Cât de sănătoasă este, de fapt, apa de cocos

Știi cât de bună este, în realitate, ? Dacă nu știi răspunsul la această întrebare, atunci este cazul să afli câteva informații prețioase. Nutriționiștii internaționali au o serie de sfaturi ce nu trebuie ignorate de nimeni.

Experții din domeniul alimentar dezvăluie cât de sănătoasă este această băutură. Specialiștii arată că are o valoare nutritivă bogată care include calciu, carbohidrați, fibre, fier, magneziu și mangan. De asemenea, conține potasiu, zinc, sodiu și vitaminele C, B6, E și K.

Are multiple beneficii pentru sănătate atât pentru cea fizică, cât și pentru cea mentală. Se recomandă în cazul persoanelor care doresc să aibă o piele radiantă și să piardă kilogramele în plus. Apa de cocos hidratează mai bine decât apa plată.

În compoziția sa se găsesc electroliți. Pe lângă faptul că este o băutură tropicală răcoritoare, poate fi și sănătoasă pentru organism. Studiile arată că are rolul de a reface rezervele de lichide și minerale pierdute prin transpirație.

Așadar, e recomandată după efort fizic susținut sau în zilele călduroase. Apa de cocos are mai mult potasiu decât o banană, ceea ce înseamnă că poate contribui la echilibrul electrolitic și sănătatea inimii. Poate scădea tensiunea arterială.

Ce alte proprietăți mai are apa de cocos

Apa de cocos se recomandă pentru eliminarea excesului de sodiu pentru că are potasiu. În plus, ajută la relaxarea vaselor de sânge și reduce sensibilitatea la sare. De asemenea, este indicată pentru digestie pentru că are enzime naturale.

Poate susține digestia și tranzitul intestinal. Experții au demonstrat prin intermediul unei cercetări faptul că băutura este încărcată cu anumiți compuși care contribuie la reducerea nivelului de colesterol rău, relatează .

Totodată, apa de cocos reprezintă o opțiune eficientă pentru a menține sănătatea cardiovasculară. Îmbunătățește sănătatea pielii și poate combate factorii asociați cu durerile de cap iritante. Pentru că are magneziu este esențială în tratarea unei migrene.