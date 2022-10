Cât de scump este învățământul privat în România. Părinții fac eforturi uriașe pentru o educație „aleasă”

Învățământul la stat, considerat gratis de guvernanți, nu este deloc ieftin dacă privim cheltuielile părinților din lunile august și septembrie. Astfel, câteva sute de lei se duc pe îmbrăcămintea, rechizitele și consumabilele elevilor, în condițiile în care familiile cu mai mulți copii sunt nevoite să dubleze sau chiar să tripleze sumele cheltuite.

De câți bani au părinții nevoie ca să-și ducă odraslele la privat

Ei bine, greu de crezut, dar banii reprezintă o nimica toată dacă privim spre școlile private. Mai exact, părinții care doresc să-și ducă odraslele să învețe în astfel de unități trebuie să se înarmeze cu răbdare, dar mai ales cu bani serioși. În primul rând, cele mai bune școli au și o listă de așteptare pe măsură. La fel este și taxa de școlarizare, una care pleacă de la câteva mii de euro și se duce până la peste 20 de mii de euro pe an.

O să râdeți, dar există școli private în țări mult mai dezvoltate din Uniunea Europeană care costă chiar mai puțin. Cu toate acestea, românii cu bani au prins gustul unităților private de învățământ și se luptă în fiecare an să fie pe lista admișilor. În primul rând, veți vedea, este nevoie de un elev foarte bine pregătit. Puține sunt școlile care nu au această condiție, una care taie elanul multora.

Și pentru că cererea este uriașă, în România a crescut, în mod evident, oferta. Astfel, anul trecut peste 5% din numărul total la școlilor aparțineau sistemului privat. Ministerul Educației a transmis că există, în prezent, nu mai puțin de 883 de grădinițe, școli generale și licee private. Ar fi mult mai multe dacă s-ar calcula și creșele, acolo unde procentul celor private îl depășește lejer pe cel al unităților de stat.

Oamenii cu bani spun că sunt interesați, în primul rând, de calitatea educației, una mult superioară celei din unitățile de stat. Vorbim în momentul de față de peste 50 de mii de elevi care se pregătesc în școlile private. Părinții plătesc bani serioși, în funcție de prestigiul unității de învățământ, numărul olimpicilor, dotări, programă și pregătirea dascălilor.

Cât plătesc europenii pentru învățământul privat

România nu a inventat apa caldă în domeniu, ci a mers pe o rețetă copiată din țările mai puternice. De exemplu, învățământ privat există și în Italia, dar acesta pleacă de pe la trei mii de euro pe an și ajunge la cel mult 15 mii. Există școli private și în Franța sau Germania care costă, de asemenea, trei mii de euro.

Este adevărat că, la fel ca în cazul României, cele mai bune școli pot ajunge în aceste două state la peste 20 de mii de euro. În Marea Britanie cine vrea să-și orienteze copilul spre privat trebuie să dispună de cel puțin patru mii de euro. Unitățile de top scot însă din portofelele părinților chiar și 30 de mii de euro.

Cât costă un loc în creșele private din România

Mamele din România pot sta acasă cel mult doi ani de zile din viața copilului. După ce își încheie concediul pentru creșterea micuțului, acestea se întorc în câmpul muncii. Este momentul în care apare prima mare dilemă a unei familii. Bunici, babysitter sau creșă, aceasta este întrebarea la care tinerii părinți trebuie să răspundă.

Dacă optează pentru ultima variantă și merg pe sistemul privat, atunci trebuie să scoată chiar din acest moment, bani serioși din bugetul familiei. a aruncat prețurile în aer și un loc a ajuns să coste cel puțin 1500 de lei. Sunt creșe private unde se dau și trei mii de lei.

“Avem program pe ore de igienizare. Când copiii sunt la masă sau afară, îngrijitoarele intră în săli şi dezinfectează tot. Şterg mesele, clanţele, balustradele, mobilierul. Asta înseamnă că folosim cantităţi mari de substanţe. Substanţele sunt cumpărate de la firme care deţin autorizaţie ceea ce înseamnă că sunt mai scumpe. În fiecare seară, doamna care face curăţenie, după ce spală şi dezinfectează sălile, pune şi lampa UV în funcţiune. Lămpile se pun doar când copiii nu sunt în clădire, 15 minute într-o poziţie şi 15 minute în altă poziţie. Încercăm să ţinem totul curat”, a transmis pentru FANATIK, Alina Bunea, administratorul unei creșe private din Capitală

Grădinițele private, sute de euro

După ce ani de zile nu s-au construit deloc grădinițe de stat, apariția unităților private a fost privită mai degrabă ca o salvare. Părinții care nu se puteau bucura de ajutorul bunicilor n-au ezitat o clipă și au băgat mâna adânc în buzunare.

Sunt câteva sute de grădinițe private, unități care percep taxe și de peste patru mii de euro pe an. La toți acești bani se adaugă opționalele, eventualele excursii sau spectacole pe care cei mici le fac. De remarcat că la privat nu există conceptul de bani solicitați părinților pentru consumabile, perdele, covor și alte cele necesare în sală.

Cele mai bune școli private din Capitală

Dacă judecăm strict după observăm că în top 10 al școlilor private din București există câteva unități care au deja un renume. Școala Gimnazială „Ioanid“, Liceul Pedagogic Anastasia Popescu, Liceul Teoretic Sfinții Trei Ierarhi sau Liceul Teoretic Școala Mea sunt printre cele mai bune.

Listei i se adaugă și Școala Gimnazială Avenor, Liceul Teoretic Școala Europeană București, Complexul Educațional Lauder Reut, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, Școala Gimnazială Altetheea sau Liceul Teoretic Național.

Există și alte școli private căutate de părinți pentru programă și viitorul pe care acesta deja îl oferă copiilor. Nu sunt ieftine deloc. Astfel, British School of Bucharest are o taxa de școlarizare de peste 20 de mii de euro. La fel se întâmplă în cazul The American International School of Bucharest.

Ceva mai accesibile sunt King’s OAK British International School și Verita International School, acestea fiind puțin peste 14 mii de euro pe an și Lebanese School-Cambridge School of Bucharest, nouă mii de euro, taxă de școlarizare. Licee Francais Anna de Noailles costă și ea opt mii de euro pe an.