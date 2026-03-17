Cât de sigură e România în fața războiului. Ce arată cel mai nou sondaj INSCOP. Date surprinzătoare

Cel mai nou sondaj realizat de INSCOP dezvăluie ce percepție au românii despre siguranța națională, într-un context fierbinte pe planetă. Datele sunt clare
Dan Suta
17.03.2026 | 12:45
Sondaj INSCOP despre percepția românilor privind securitatea națională. Foto-montaj; FANATIK
Românii sunt împărțiți între încredere și îngrijorare când vine vorba de siguranța națională. Cel mai recent sondaj realizat de INSCOP Research, la comanda Strategic Thinking Group, arată că 51,1% dintre conaționali consideră că țara este sigură din punct de vedere al securității naționale.

Se simt românii în siguranță cu războiul la graniță? Datele noii cercetări INSCOP

Procentul sugerează încredere și stabilitate, la prima vedere, dar ascunde, în același timp o societate fragmentată în felul în care își percepe propriile vulnerabilități. Datele cercetării, parte a proiectului „Noul Patriotism Economic” inițiat de revista NewMoney vor fi prezentate pe larg, pe 19 martie, la Palatul Parlamentului, într-un eveniment care promite să aducă la aceeași masă oficiali, experți și reprezentanți ai industriei de apărare.

Tema dezbaterii nu este una deloc relaxată: „Securitate în transformare”, un concept care reflectă perfect tensiunile și incertitudinile actuale din regiune. 17,9% dintre respondenți consideră că România este „foarte sigură”, iar alți 33,2% o văd „mai degrabă sigură”. Pe de altă parte, aproape jumătate dintre români, mai exact 46,5%, simt contrariul: 27% spun că țara este „mai degrabă nesigură”, iar 19,4% o percep ca fiind „foarte nesigură”. Practic, diferența dintre optimism și anxietate este fragilă și ușor de răsturnat.

Profilul celor care au încredere în siguranța României este clar conturat: tineri, educați, provenind din mediul urban și, nu în ultimul rând, votanți ai partidelor tradiționale sau reformiste. 81% dintre votanții USR și 77% dintre cei ai PNL cred că România este sigură. În oglindă, percepția de insecuritate este dominantă în rândul votanților AUR (62%), al persoanelor în vârstă, al celor cu educație redusă și al locuitorilor din mediul rural.

După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi...
Digi24.ro
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”

Oamenii care se simt nesiguri, receptivi la discursurile alarmiste

Remus Ștefureac, directorul INSCOP, atrage atenția că că aceste diferențe nu sunt deloc întâmplătoare și pot deveni chiar periculoase. „Deși majoritatea românilor consideră că România este o țară sigură, percepția securității naționale este puternic diferențiată între segmente socio-demografice. Grupurile mai tinere, urbane și cu nivel ridicat de educație tind să aibă o percepție mai pozitivă asupra securității statului, în timp ce segmentele mai vulnerabile social și locuitorii din mediul rural manifestă un nivel mai ridicat de anxietate”, declară Ștefureac.

S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO,...
Digisport.ro
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Mai mult, directorul INSCOP avertizează că această ruptură de percepție poate alimenta curente periculoase. „Segmentele care percep un nivel mai ridicat de insecuritate pot deveni mai receptive la discursuri alarmiste, perspective populiste sau la narațiuni destabilizatoare”, completează Ștefureac.

Subiecte simulare matematică Evaluare Națională 2026. Cum au arătat cerințele și ce au...
Fanatik
Subiecte simulare matematică Evaluare Națională 2026. Cum au arătat cerințele și ce au avut elevii de clasa a VIII-a de rezolvat
Câți cetățeni ruși au cerut azil în România de frica lui Putin. Cererile...
Fanatik
Câți cetățeni ruși au cerut azil în România de frica lui Putin. Cererile au fost aprobate după invazia Rusiei în Ucraina
Ce spun psihologii despre „Choke Me”, piesa României de la Eurovision 2026. Se...
Fanatik
Ce spun psihologii despre „Choke Me”, piesa României de la Eurovision 2026. Se joacă Alexandra Căpitănescu cu viața tinerelor femei? „Trebuie să fim onești”
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Adrian Porumboiu, atac dezlănțuit în direct la adresa membrului Generației de Aur: 'Un...
iamsport.ro
Adrian Porumboiu, atac dezlănțuit în direct la adresa membrului Generației de Aur: 'Un umil servil! Nu există așa ceva'
