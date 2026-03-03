Cât de sigure mai sunt zborurile spre Orientul Mijlociu, după ce mai multe țări au fost lovite de Iran. Ce spun doi piloți români

ADVERTISEMENT

Zborurile spre Orientul Mijlociu sunt afectate de tensiunile recente, iar doi piloți români explică pentru FANATIK ce trebuie să știe pasagerii despre siguranța zborurilor.

Cât de sigure sunt cursele aeriene spre Orientul Mijlociu după anulările masive de zboruri și tensiunile din regiune

Tensiunile din Orientul Mijlociu au produs efecte vizibile și în România, unde mai multe curse aeriene au fost anulate sau redirecționate în ultimele zile. Pe fondul escaladării conflictului din regiune, zborurile comerciale spre și dinspre destinații precum Tel Aviv, Dubai, Doha sau Amman au fost suspendate temporar. Autoritățile au fost nevoite să găsească soluții rapide pentru românii rămași blocați în zonele afectate.

În acest context, două aeronave operate de TAROM au aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, aducând în țară peste 300 de cetățeni români evacuați prin Egipt. Potrivit presei internaționale, oamenii au fost transportați pe cale terestră din Israel până la punctul de îmbarcare, iar de acolo au zburat spre București în condiții speciale.

Deși situația rămâne incertă, oficialii din domeniul aviației transmit că zborurile operate către România respectă toate standardele internaționale de siguranță. pentru a evita zonele cu risc, iar deciziile sunt luate în coordonare cu autoritățile internaționale de control al traficului aerian.

Adevărul despre zborurile din zone de conflict

Pentru a înțelege cât de sigure sunt, în realitate, aceste curse care ajung în România dintr-o regiune marcată de instabilitate, FANATIK a stat de vorbă cu doi piloți cu experiență. Este vorba despre Nicu Fălcoi, fost pilot militar de avioane de luptă supersonice, inclusiv MiG-21 și MiG-23 în cadrul Forțelor Aeriene Române, și despre Cezar Osiceanu, pilot comercial cu mii de ore de zbor.

Ambii au explicat că, în astfel de situații, siguranța rămâne prioritatea absolută. Și au mai mărturisit că nicio cursă nu este operată dacă există cel mai mic risc pentru pasageri sau echipaj. În opinia lor, sistemele moderne de monitorizare și coordonarea internațională fac ca aeronavele care aterizează în România să parcurgă doar rute considerate sigure, chiar dacă acest lucru presupune ocoliri sau întârzieri.

„Da, aș pleca cu primul zbor, chiar dacă nu este la fel de sigur ca înainte de suspendarea zborurilor. Există riscul ca un zbor cu români la bord să fie redirecționat sau întors din drum, dar asta n-ar trebui să fie o problemă pentru cei care vor să plece de acolo”, a declarat, pentru FANATIK, Nicu Fălcoi, fost ofițer în MApN.

Informațiile filtrate care țin pasagerii în siguranță

În spatele acestor decizii, însă, există o serie de evaluări și proceduri despre care publicul larg află doar parțial. Întrebat ce nu li se comunică, de regulă, pasagerilor în astfel de situații, Nicu Fălcoi a subliniat, pentru FANATIK, că informațiile sensibile sunt filtrate, însă elementul esențial legat de siguranță este transmis clar.

„Pasagerilor nu li se dau toate detaliile legate de motivele suspendării zborurilor, dar esențialul li se spune. Adică dacă este sau nu sigur să zboare. În principiu, reluarea zborurilor înseamnă că riscul a dispărut. Risc acceptabil este permis dor pentru zborurile militare.

Puțin probabil să se reia zborurile prea devreme din considerente economice, chiar dacă unele companii ar putea dori să o facă. Regulile pentru zborurile cu pasageri sunt foarte stricte. Mai ales că răspundere este a celor care au dat permisiunea de zbor”, a mai menționat, pentru FANATIK, fostul pilot militar.

Instruirea piloților face diferența în situații tensionate

În același timp, fostul pilot militar admite că echipajele comerciale nu sunt lăsate să opereze „în orb” în astfel de contexte tensionate. Piloții parcurg anual ore consistente de instruire în simulatoare, sunt antrenați să gestioneze situații-limită și să ia decizii rapide sub presiune, inclusiv în scenarii care presupun stres major sau informații operative primite în timp real. Tocmai de aceea, spune el, accesul la date complete este esențial pentru siguranța fiecărui zbor.

„Da, piloții ar trebui să primească informații complete despre eventuale amenințări militare. Iar pregătirea echipajelor este una foarte bună în cazul unor situații tensionate în timpul zborului”, a mai punctat Fălcoi.

Sistemele de alertă și NOTAM-urile protejează fiecare cursă

În completarea celor mai sus expuse privind pregătirea echipajelor și mecanismele de siguranță, discuția ajunge și la sistemul prin care piloții sunt informați despre orice pericol apărut pe traseu. Conform lui Cezar Osiceanu, fluxul de date este permanent, iar .

„Informările se fac instantaneu cu privire la situația zonei. Ele se numesc NOTAM și se dau de către Eurocontrol. ⁠NOTAM-urile conțin toate informațiile despre zone de risc, zone de interdicție aeriană, frecvențele radio de folosit, nivelurile de zbor minime, etc. ⁠

Teoretic riscul este eliminat în zonele unde este permis zborul. Dar, ⁠orice zbor poate fi dirijat/întors spre alte destinații în situații critice”, a precizat și Cezar Osiceanu, fost pilot român, cunoscut publicului mai ales ca analist în domeniul aviației, pentru FANATIK.

Ce trebuie să știe turiștii despre zborurile din zone cu risc

În același timp, specialistul în aviație atrage atenția că, dincolo de faptul că zborurile operate în prezent respectă standardele de siguranță, contextul regional rămâne unul volatil, iar planurile de vacanță în Orientul Mijlociu ar trebui regândite. Osiceanu este de părere că prudența este esențială în următoarea perioadă, mai ales pentru turiștii care aveau programate deplasări în zonele afectate de tensiuni.

„Acum sigur, eu personal nu aș putea face deplasări în zonă pentru petrecerea concediului. Nu recomand nimănui să zboare în direcția aceea în această perioadă dificilă. Cei care și-au cumpărat bilete pot invoca clauza de forță majoră inclusă în contractul cu agențiile.

Recomand doritorilor de călătorii în această perioadă să execute zboruri doar cu companii membre ale aceleiași alianțe aeriene și care asigură zborul cu escală/e cap-coadă indiferent de numărul de escale”, a mai punctat comandantul de aeronavă cu experiență.