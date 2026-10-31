Cât de slabi sunt antrenorii români din SuperLiga față de cei portughezi? „Dă-i lui Campos pe Csikszereda să vedem ce face!”

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De-a lungul ultimilor ani, în SuperLiga au apărut foarte mulți antrenori străini. O parte dintre ei au excelat și chiar au câștigat trofee importante. De altfel, campioana en-titre, Universitatea Craiova, are pe bancă un portughez care a realizat „tripla”: campionat, Cupa și Supercupa României. Inevitabil, a apărut o discuție legată de aceste diferențe dintre antrenorii români și cei străini, în special cei portughezi, care sunt foarte mulți la număr.

Există diferențe între antrenorii români din campionat și cei portughezi? Dezbatere la Fanatik SuperLiga

La FANATIK SUPERLIGA s-a dezbătut acest subiect din lumea tehnicienilor. Există o „bătălie” între antrenorii autohtoni și cei veniți de afară? Marcel Pușcaș (66 de ani), om de fotbal cu multă experiență, fost jucător și conducător de club, cunoscut atât pentru activitatea sa de pe teren, cât și pentru rolurile administrative, și-a dat cu părerea pe larg despre acest subiect.

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Analistul FANATIK l-a analizat în primă fază pe . Pușcaș remarcă faptul că lusitanul a venit în România de la o echipă modestă. „Eu cunosc campionatul Ungariei. Nu e vreun campionat englez sau spaniol. Zalaegerszeg (n.r. fosta echipă antrenată de Nuno Campos) e un fel de Oțelul Galați”.

Marcel Pușcaș atrage atenția asupra faptului că ceea ce este Dinamo azi se datorează și fostului antrenor, croatul Zeljko Kopic: „Campos vine pe fondul mandatului unui Kopic, un an jumătate, doi, care a pus bazele unei echipe, care acum trei ani era prezentă în Liga a 2-a, Dinamo București, dar cu mari probleme financiare și cu Zăvăleanu, domnul Zăvăleanu pe cap. Da? A dat încredere acestui nucleu: Mărginean, Cîrjan, Opruț, Soro și ceilați. Vine Campos și poate să culeagă roadele unei munci”.

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Pușcaș face o paralelă și cu situația de la Universitatea Craiova unde, spune el, bazele ultimelor performanțe au fost puse și de Mirel Rădoi sau Laurențiu Reghecampf, antrenori care au trecut prin Bănie în ultimii ani. „Nici Craiova n-a câștigat de ani de zile campionatul, de 10 ani se chinuie. Și a pus Rădoi bazele, a adăugat și Reghe puțin acolo ceva. Și a venit Coelho”.

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Exercițiu de imaginație propus de Marcel Pușcaș: „Dă-i lui Campos pe Csikszereda să vedem ce face!”

Discuția din platoul FANATIK SUPERLIGA l-a amintit, . Venit fără vreun CV strălucitor în SuperLiga, cipriotul a câștigat două titluri cu FCSB. Plecat din România, acesta bate recorduri după recorduri, dar negative, pe banca unei echipe din prima ligă a Greciei. În 8 etape, cu fostul antrenor al FCSB pe bancă, Levadiakos nu a marcat niciun gol. „De 8 etape, un gol nu a înscris echipa lui (n.r. Levadiakos), atât de bine o antrenează”, spune Pușcaș.

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În România, în doi ani, Elias Charalambous a luat două titluri. „(n.r. Atât de slabi sunt antrenorii români? Că Elias Charalambous a luat 2 titluri în România) Eu cred că românii nu sunt mai slabi decât cei care vin acum aici”, a răspuns analistul FANATIK. Marcel Pușcaș a propus apoi un exercițiu de imaginație care îl are în vizor pe antrenorul lui Dinamo: „Ia dă-i lui Campos Csikszereda! Vreau să-l văd la Csikszereda, să o ducă de pe ultimul loc pe 4. Sau dă-i FC Voluntari, să îi ducă în Europa League”.

În analiza tehnicienilor străini care apar în prima ligă a României, Marcel Pușcaș a mai punctat un aspect pe care îl consideră elocvent. E vorba de destinațiile acestor antrenori. „La ce echipe vin acești antrenori străini? La Dinamo, la Rapid, la CFR Cluj, la U Craiova. Nu se duc și ei, ca bietul Petre Grigoraș, la Cetatea Suceava. Sau la Botoșani”.

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Dănuț Lupu: „Patronii dau mai multă atenție și importanță antrenorilor străini”

În acest moment, portughezii domină SuperLiga. Liderul Dinamo, locul 3 U Craiova și locul 4 Petrolul sunt antrenate de lusitanii Nuno Campos, Filipe Coelho, respectiv Ricardo Sousa. Întrebat cum vede această „modă” a antrenorilor de afară veniți în România, fostul mare fotbalist român, Dănuț Lupu, a spus: „Patronii dau mai multă atenție și importanță antrenorilor străini decât antrenorilor români”.