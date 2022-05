Cât de superbe sunt rochiile pentru concertul Elenei Gheorghe! Peste 20 de croitorese le-au cusut manual

Concertul Elenei Gheorghe de marți seară, intitulat “Armâna mea”, se anunță unul spectaculos. Cântăreața va schimba cinci ținute în timpul show-ului.

Cât de superbe sunt rochiile pentru concertul Elenei Gheorghe!

Marți seară, va interpreta piese machedonești. Vedeta se bucură că fanii nu au renunțat la biletele achiziționate în urmă cu doi ani, înainte de pandemia de COVID-19. Din fericire, show-ul este organizat fără restricții.

“Surpriza după pandemie este aceea că putem face concertul, fără restricții și într-o viața normală! Aceasta este surpriza de care ar trebui să ne bucurăm cu toții: libertatea și sănătatea!

Primul concert a fost dedicat bunicii mele, care m-a făcut să îndrăgesc muzica și limba machedonească, iar spectacolul din acest an îl dedic tuturor oamenilor care vor fi prezenți acolo, pentru că mulți dintre ei și-au dorit atât de mult să vină, încât n-au renunțat la biletele cumpărate în urmă cu doi ani.”, a declarat Elena Gheorghe pentru .

Artista sa pregătit intens pentru acest spectacol și a muncit foarte mult în ultimele trei luni.

Printre ținutele vedetei se numără și una lucrată cu foițe de aur. Peste 20 de croitorese s-au ocupat de ținutele de scenă ale Elenei Gheorghe în ultima perioadă.

“Ținutele pe care le-am purtat în primul spectacol, au fost extrem de apreciate și am fost felicitată în repetate rânduri pentru vestimentația de pe scenă, ceea ce înseamnă că, de la an la an, trebuia sa vin cu ceva spectaculos, creativ și nemaiîntâlnit. Și m-am conformat, evident.

Lucrăm de peste 3 luni alături de Ana Radu, care îmi este și prietenă și căreia vreau să-i mulțumesc pentru tot efortul depus.

S-a lucrat ore în șir, cel puțin în ultima perioadă, peste 20 de croitorese au cusut manual și au realizat ținute spectaculoase. Natalia Cicone, o altă colaboratoare a acestui show, a realizat o ținută pictată manual și cu foițe de aur!”, a adăugat ea.

Cum își începe ziua Elena Gheorghe

În cadrul aceluiași interviu, Elena Gheorghe a dezvăluit cum își începe fiecare zi. Cântăreața bea un pahar de apă cu lămâie pe stomacul gol, după care își prepară un smoothie special.

“Dimineața mea începe cu un pahar de apă cu lămâie pe care o beau pe stomacul gol, apoi mă răsfăț cu alimentul meu favorit din meniu.

Este vorba despre un smoothie din țelină care m-a ajutat enorm cu refluxul gastric, o afectiune ce mi-a dat mari bătăi de cap și, în plus, sucul îmi dă multă energie, iar sistemul meu imunitar este mai puternic.

Sucul de țelină este, după cum se știe, o porție de sănătate curată.”, a mai spus cântăreața.

Elena Gheorghe și-a sărbătorit onomastica la repetiții

Sâmbătă, , de Sfinții Constantin și Elena. Și în această zi, Elena Gheorghe a făcut repetiții pentru concertul de mâine și vrea ca totul să iasă ca la carte.

Fanii artistei așteaptă cu nerăbdare să o vadă din nou live, după mai bine de doi ani de pauză.

Familia i-a fost alături de ziua ei, dar nu a fost timp de petrecere, concertul fiind acum prioritar.