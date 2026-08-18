Cât de transformat este fiul lui Gustavo Poyet. La 31 de ani a ajuns de nerecunoscut

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Gustavo Poyet este un fost jucător profesionist de fotbal, pasiune care i-a fost insuflată o vreme și fiului său. Iată cât de transformat este tânărul în vârstă de 31 ani, dar și cum a ajuns să fie comparat cu un zeu din mitologia nordică.

Băiatul lui Gustavo Poyet, schimbare radicală după retragere

Diego, băiatul celebrului Gustavo Poyet (58 ani), a uimit cu ultima postare de pe rețelele de socializare. Ajuns la vârsta de 31 ani, fostul sportiv a șocat cu felul în care arată după ce s-a dedicat unei activități intense în sala de forță. A practicat fotbal la fel ca figura paternă, prima echipă cu care a semnat fiind Charlton Athletic.

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Cu această formație a avut un sezon foarte bun în 2013–2014 și a fost ales jucătorul sezonului. Apoi, a trecut pe la West Ham și Huddersfield, potrivit . De-a lungul carierei a semnat contracte importante și cu MK Dons, Godoy Cruz și Pafos. De asemenea, a fost și internațional la Uruguay U20, cu toate că este născut în Zaragoza, Spania.

La doar 23 de ani, în 2018, a decis să pună ghetele în cuie. După retragere s-a îndreptat spre antrenorat. O vreme a fost antrenor secund al tatălui său, mai întâi la naționala Greciei, apoi la Jeonbuk Hyundai Motors din Coreea de Sud. Ulterior, și-a descoperit pasiunea pentru ridicarea de greutăți și pentru fitness și în prezent .

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E complet diferit față de perioada în care evolua pe terenul de fotbal. E comparat adesea cu Thor, un zeu celebru din mitologia nordică datorită brațelor sale musculoase și puternice. E un pachet de mușchi, Diego Poyet transformându-se total. lui Gustavo Poyet are un fizic foarte masiv mulțumită antrenamentelor pe care le face constant.

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”Nici familia nu te mai recunoaște”

„Frate, nici familia nu te mai recunoaște”, este mesajul uimitor pe care Diego Poyet l-a primit din partea unui fost coleg, pe social media. Ce-i drept, fostul mijlocaș nu mai amintește deloc de fotbalistul cu părul lung și creț care dădea totul pe teren. Lucrurile stau diferit în prezent, tânărul fiind mulțumit de aspectul său fizic.

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În momentul de față, se mândrește cu o siluetă impresionantă de culturist, după ce în ultimii 4 ani a mers constant în sala de forță. Un alt detaliu care iese în evidență este faptul că fiul celebrului Gustavo Poyet nu mai are deloc păr. A renunțat definitiv la podoaba capilară, purtând adesea șapcă. În plus, și-a lăsat barbă.

Mai mult decât atât, brațele pline de tatuaje atrag atenția asupra sa din orice unghi este privit. Tânărul are un regim foarte strict din punct de vedere alimentar. Are un plan de la care nu se abate, fostul sportiv stând departe de alcool. De asemenea, nu consumă zahăr, adaptându-și mesele în funcție de obiectiv — masă musculară, slăbire sau definire.

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„Din câte am înțeles, pentru că nu sunt specialist, este 100% dedicat în tot ceea ce face – la cel mai înalt nivel. De exemplu, într-o zi am mers la cină și oamenii beau o bere sau un pahar de vin – nicio șansă. El nu atinge alcool. Niciodată. Am terminat de mâncat și am pus trei sau patru deserturi la mijloc. Deserturi adevărate, adevărate.

Îmi plac la nebunie, dar el nu se atinge de ele. Deci, felul lui de a se comporta, scopul lui, este 100%, nu 99%. Felul lui de a se antrena, să știe când trebuie să crească, când trebuie să slăbească, când trebuie să țină un fel de dietă, totul este corect”, a explicat Gustavo Poyet legat de fiul său, mai arată sursa citată mai sus.