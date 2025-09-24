Cum poți ajunge spion fără voie. Explicațiile fostul șef SIE în cazul sportivului din Constanța arestat în Grecia

Cât de ușor pot fi acuzați de spionaj turiștii români, fără să fie recrutați de vreun serviciu secret în mod special? Cazul celor doi tineri luați la întrebări de autoritățile grecești ridică semne de întrebare și poate fi dat ca exemplu pentru cei care se aventurează în locuri bine păzite, unde se ascund secrete strategice.

Cât de ușor pot deveni turiștii români spioni, fără să fie recrutați. Cazul tinerilor audiați în Grecia pentru că făceau poze unor nave militare

Filmatul sau fotografiatul în anumite zone, mai ales militarizate, îți poate aduce belele serioase, ba chiar te poți trezi cu un dosar de spionaj fără să fii neapărat spion. Cazul celor doi băieți reținuți de autoritățile elene luni, 22 septembrie 2025, după ce au găsit fotografii în telefoanele lor cu baza militară navală de la Salamina stârnește curiozități.

Suspecții au fost conduși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, acuzați de nerespectarea articolului 148 din Codul Penal al Greciei. Acel articol vorbește despre fapte de spionaj. Ei bine, între timp s-a aflat și cine sunt cei doi români care s-au trezit, din senin, cu titulatura de spioni.

Unul dintre ”spioni”, jucător de baschet la CSM Constanța

Unul dintre ei, Naser Omer, în vârstă de 22 de ani, este un jucător de baschet născut la Constanța. Băiatul a evoluat la CSM Constanța și CSO Voluntari. Tânărul sportiv aflat în vacanță în Grecia a atras primul atenția polițiștilor din cauza numelui său de origine turcă, știute fiind animozitățile istorice dintre Grecia și Turcia. Cel de-al doilea, Ștefan Burghelea, este din Brașov și are 52 de ani, însă locuiește la Atena,

FANATIK l-a contactat pe (SIE), iar acesta ne-a explicat că bunul simț ar trebui să îi determine pe turiști să nu pozeze obiective unde este interzis să faci asta, căci poți fi acuzat pe loc de spionaj. Fără să facă referire neapărat la cazul celor doi români prinși că au pozat nave militare în , Predoiu ne-a spus că au mai fost situații asemănătoare în trecut, amintind de alți doi conaționali arestați în Iran pentru că au făcut poze într-o bază americană pentru a se lăuda rudelor din țară.

Silviu Predoiu, fost șef SIE: „Bunul simț îți cam spune să nu pozezi obiective militare”

Ex-candidatul la alegerile prezidențiale și fost șef al spionilor ne-a spus cât de ușor e ca un turist să trezească suspiciuni autorităților străine, chiar dacă nu există vreo intenție ascunsă atunci când filmează sau fotografiază obiective sensibile.

„Este extrem de ușor (n. red.: să fii acuzat de spionaj), mai ales într-o lume precum cea de azi, în care se vehiculează cu ușurință amenințări, zvonuri despre războaie iminente, despre atacuri cu drone, despre obiective strategice, e foarte ușor. Se pot face confuzii cu ușurință. În astfel de situații, bunul simț spune foarte multe. De obicei există semne cu fotografiatul interzis și chiar dacă nu apar astfel de semne bunul simț, în principiu, ar trebui să fie suficient, dar după cum vedem este în curs de epuizare în lumea noastră. Bunul simț îți cam spune să nu pozezi obiective militare, chiar dacă nu vezi vreun semnal de avertisment, să nu fotografiezi transporturile militare de pe șosea, când le întâlnești, să nu fotografiezi tot felul de lucruri care pot genera probleme.

Confuzii se pot naște cu foarte mare ușurință. Dacă veți căuta o să găsiți că undeva în anul 2006-2007, cred, am mai avut doi români arestați în Irak pentru că au făcut fotografii și au umblat în niște zone interzise, într-o bază americană și au fost acuzați de spionaj, când, de fapt, respectivii își căutau să mai împrumute câte ceva de acolo. Își făceau poze ca să trimită pe acasă pe la rude, e foarte ușor, dar asta nu exclude și varianta în care sunt persoane recrutate, care sub acoperirea de turist, nu mă refer la cei doi din Grecia aici, încearcă să se documenteze, dar este bine să se evite asemenea situații. Niciodată nu se știe unde ajung acele fotografii”, a declarat Silviu Predoiu, întrebat cum pot deveni turiștii români spioni fără să fie, pentru FANATIK.

Spion care vindea informații Belarusului, prins recent în Timișoara

În ultimele luni, în contextul discuțiilor despre războiul hibrid purtat de Federația Rusă, apar tot mai des cazuri de spionaj. Pe 8 septembrie, la Timișoara, a fost prins un bărbat în vârstă de 47 de ani cu dublă cetățenie (română și moldovenească), despre care s-a zis că ar fi vândut secrete de stat către Belarus.

Ce face un spion și cum este recrutat

Spionii au rolul de a strânge informații secrete, cei mai mulți acționând sub acoperire după un antrenament serios timp de ani buni. Datele pe care le obțin sunt transmise către niște centre de analiză care pot aparține unor instituții guvernamentale sau serviciilor de informații. Spionii nu lucrează doar pentru state, ci și pentru companii, mai ales dacă vorbim despre multinaționale cu interes de extindere a afacerii sau de a-și valorifica și fructifica și mai bine producția.

Recrutarea spionilor se poate face în mai multe feluri, de la mediile academice sau profesionale până la prietenii care încep banal. În general, serviciile de informații își aleg agenții ținând cont de stilul lor de viață, ideologie, credințe până la preferințe sexuale sau hobby-uri. De cele mai multe ori, aceștia sunt convinși cu sume frumoase de bani sau promisiunea unei cariere de succes.