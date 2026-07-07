Cât de vinovat este Cristiano Ronaldo pentru eliminarea Portugaliei de la CM 2026. ”Nu vrem să te omorâm, dar ajunge!”

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Presa din Portugalia i-a pulverizat pe Cristiano Ronaldo (41 de ani) și pe Roberto Martinez (52 de ani) după ce Portugalia a pierdut cu Spania, scor 0-1, și a fost eliminată din optimile CM 2026. Pentru superstarul lusitan a fost ultimul meci la un Campionat Mondial, în timp ce

Tunurile pe Cristiano Ronaldo după eliminarea Portugaliei de la CM 2026

Naționala Portugaliei rămâne în continuare fără un turneu final de Campionat Mondial câștigat. La ediția din 2026, lusitanii au fost eliminați de Spania, în optimi. Singurul gol al meciului de la Dallas a fost marcat de Mikel Merino, în minutul 90. Cristiano Ronaldo, care și-a luat adio de la echipa națională cu acest meci, Cu toate acestea Roberto Martinez l-a ținut în teren până la final pe fotbalistul lui Al-Nassr.

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Presa din Portugalia s-a enervat teribil pe deciziile lui Roberto Martinez, mai ales că l-a lăsat pe bancă pe Goncalo Ramos, atacantul care, în 16-imi, a decis meciul cu Portugalia cu un gol marcat în al 5-lea minut de prelungiri, când Cristiano Ronaldo nu mai era pe teren. A Bola i-a reproșat acest lucru lui Martinez.

Goncalo Ramos, cerut la națională în locul lui Cristiano Ronaldo

Într-un editorial intitulat sugestiv „Cristiano Ronaldo: nu vrem să te omorâm, dar ajunge”, jurnaliștii portughezi au susținut că deciziile lui Roberto Martínez au contribuit decisiv la eliminarea lusitanilor. Editorialul lasă de înțeles că selecționerul Portugaliei a mizat prea mult pe CR7, deși avea pe bancă soluții care puteau împrospăta atacul lusitan.

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„Faptul că Roberto Martínez nu l-a introdus pe Gonçalo Ramos într-un meci în care Portugalia a fost împinsă tot mai mult în propria jumătate de teren de Spania, în repriza secundă, a fost cireașa de pe tort într-un adevărat circ al groazei. Roberto Martínez este un diplomat ales de Federația Portugheză de Fotbal pentru a nu crea controverse și pentru a zâmbi în timp ce casa arde”, au scris jurnaliștii portughezi. Aceștia au subliniat și eficiența lui Gonçalo Ramos la Cupa Mondială, argumentând că atacantul lui AC Milan ar fi putut schimba soarta partidei.

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„În meciurile de la Cupa Mondială, Gonçalo Ramos are media de un gol sau o pasă decisivă la fiecare 37 de minute petrecute pe teren. La Arlington, cine știe dacă nu ar fi reușit din nou ceea ce a făcut împotriva Croației, la lovitura de cap a lui Bernardo Silva, chiar înainte de fluierul final”, au mai notat cei de la A Bola.

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