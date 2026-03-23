Care este prețul real al unui litru de motorină sau benzină și cât adaugă statul. Motivul pentru care guvernul refuză să scadă accizele

Prețul minim al benzinei în stațiile de alimentare au ajuns, vineri, la 8,69 lei. În schimb, costul unui litru de motorină este de 9,28 lei, potrivit platformei gasonline.ro. Prețurile erau pentru stațiile de alimentare din Sectorul 3. Din aceste prețuri plătite la pompă de șoferi, statul încasează aproape jumătate. Din prețul unui litru de benzină de 8,69 lei, taxele (acciză 3,06 lei + TVA 1,51 lei) însumează aproximativ 4,57 lei, adică circa 52,6% din preț. La motorină, din 9,28 lei, taxele (2,80 lei acciză + 1,61 lei TVA) ajung la 4,41 lei, adică aproximativ 47,5%. Calculul arată ponderea taxelor în prețul final plătit la pompă.

Calculele, cum împarte statul și producătorii banii din combustibili

După 1 ianuarie 2026, accizele au fost majorate la 3,06 lei/litru pentru benzină și 2,80 lei/litru pentru motorină, iar din 1 august 2025 se aplică un TVA de 21%, calculat peste prețul fără TVA (care include și acciza). În cazul benzinei, din prețul final de 8,69 lei rezultă un preț fără TVA de aproximativ 7,18 lei/litru. Din această sumă, 3,06 lei reprezintă acciza, iar restul de circa 4,12 lei/litru este prețul de bază stabilit de producători și comercianți (costuri plus marjă). TVA-ul de 21% este de aproximativ 1,51 lei/litru, ceea ce duce la prețul final de la pompă.

, rezultă un preț fără TVA de aproximativ 7,67 lei/litru. Din acesta, 2,80 lei reprezintă acciza, iar diferența de circa 4,87 lei/litru acoperă costul produsului și adaosurile comerciale. TVA-ul este de aproximativ 1,61 lei/litru, completând prețul final.

Astfel, din prețul plătit de consumatori, statul încasează aproximativ 4,57 lei/litru la benzină și 4,41 lei/litru la motorină din accize și TVA, restul revenind lanțului comercial.

Comparația cu accizele din alte state

Economistul Adrian Negrescu explică faptul că nivelul de accize din România este unul destul de mare și pentru că statul reușește să colecteze bine alte impozite, cum este TVA sau chiar și cele pentru proprietăți. „Acciza pe combustibili este un venit sigur. Accizele și TVA-ul sunt taxele cele mai sigure și principalele care asigură bugetul statului”. Expertul susține că o eventuală plafonare nu este o soluție nici pentru stat, nici pentru populație. „Nu cred că va rezolva problema de plafonare sau de reducerea accizei. Asta pentru că România nu are bani pentru a face acest lucru, iar din această perspectivă cred că singura măsură este cea pe care am văzut-o deja pusă în practică, acei 85 de bani compensare pentru transportatori și pentru sectorul agricol. Din acest motiv, scăderea accizelor poate duce la decalaje financiare”, ne explică acesta.

Accizele la motorină diferă semnificativ între statele europene, așa cum reiese dintr-o comparație realizată de FANATIK. În 2026, România are circa 2,80 lei/litru (0,46–0,47 euro) acciza pentru motorină, apropiată de Germania (0,47 euro) și Norvegia (0,48–0,50 euro), dar sub Italia, unde nivelul ajunge la 0,62 euro/litru. În regiune, Ungaria are o acciză mai mică (0,39–0,41 euro). Și Spania (0,38 euro) are accize mai reduse, în timp ce Republica Moldova rămâne mult sub aceste niveluri, la 0,27–0,30 euro/litru. Diferențele explică variațiile de preț și competitivitatea între piețe.

România nu are motorină

, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). În 2025, România a importat circa 2 milioane de tone de motorină, în valoare de 1,3 miliarde de euro. Turcia (32,5%), Arabia Saudită (21,5%) și India (18,6%) au asigurat cele mai importante valori. În plus, aproape 90% din producția internă de motorină provine, de fapt, din importuri de petrol, care este apoi transformat în motorină și alți combustibili.

În ceea ce privește petrolul brut, România a consumat anul trecut 11,4 milioane de tone, dintre care 8,9 milioane de tone au provenit din import. Cel mai important furnizor a fost Kazahstanul, cu aproximativ 5,5 milioane de tone livrate, urmat de Azerbaidjan și Libia. În total, factura pentru importurile de țiței s-a ridicat la 4,1 miliarde de euro.

Cea mai mare cantitate, peste 680.000 de tone, a provenit din Turcia (32,45%). Din Arabia Saudită, adică de pe ruta afectată de război, au venit peste 450.000 de tone (21,5%). Exporturile de motorină au fost de aproape un milion de tone, iar cea mai mare cantitate, peste 592.000 de tone, a ajuns în Republica Moldova.