Cât e impozitul pentru un apartament de 60 mp în București și cât costă în Paris sau Londra. „Să raportăm aceste taxe la nivelul salarial”

ADVERTISEMENT

Impozitele pe apartamentele din București par mari? În Paris sau Londra, același apartament de 60 mp poate fi impozitat de până la 50 de ori mai mult! Află cum ne taxează statul comparativ cu Europa.

București vs. Paris sau Londra. Cât de mare e, de fapt, impozitul pentru un apartament de 60 de mp

Contextul creșterilor semnificative ale impozitelor pe locuințe din România, uneori chiar de două sau trei ori față de nivelul anterior, ne-a determinat să realizăm o analiză comparativă cu alte capitale europene pentru a înțelege mai bine poziția țării noastre. FANATIK l-a contactat pe Adrian Negrescu, unul dintre cei mai cunoscuți analiști economici, care ne-a oferit informații detaliate și ne-a explicat cum trebuie interpretate sumele, având în vedere că modul de calcul al impozitelor diferă substanțial de la o țară la alta.

ADVERTISEMENT

Astfel, am putut face o comparație concretă pentru un apartament de 60 de metri pătrați în orașe precum Paris, Londra, Berlin sau Madrid, ținând cont de particularitățile fiscale specifice fiecărei țări. Analiza evidențiază nu doar diferențele absolute ale valorilor, ci și perspectivele din care aceste impozite ar trebui privite pentru a evalua corect impactul asupra proprietarilor.

Ce legătură există între puterea de cumpărare și impozitele pe locuințe?

„Ideea că avem impozite mai mici decât în alte țări și că din această perspectivă trebuie să le creștem e o prostie. Atunci când vorbim de impozite, trebuie să ne gândim în primul rând la puterea de cumpărare. Să raportăm aceste taxe la nivelul salarial din țările respective, în așa fel încât să ne dăm seama dacă există o legătură concretă între puterea de cumpărare și nivelul taxelor.

ADVERTISEMENT

În România, impozitele sunt foarte mici, da. Gândiți-vă că taxa pe apartament și pe mașină valorează cât un coș de cumpărături la hipermarket în momentul de față. Este puțin raportat la cât plătim, de regulă, pentru mâncare sau pentru celelalte servicii. Dar pe de altă parte, se pune problema ce ne oferă statul din banii aceștia. E un mare semn de întrebare legat de modul în care sunt administrați banii publici”, a declarat Adrian Negrescu, analist economic.

ADVERTISEMENT

Plătim cu adevărat mai puțin decât cei din alte capitale europene?

Potrivit lui Negrescu, în București, , care prevede o cotă standard de 0,1% din valoarea impozabilă a locuinței, cotă aplicată de autoritățile locale. Astfel, un apartament de 60 mp are, la un preț mediu de piață de aproximativ 2.150 euro/mp, o valoare de circa 129.000 euro, adică aproximativ 645.000 lei, conform datelor centralizate de platformele imobiliare și analizelor publicate de Institutul Național de Statistică.

Aplicând cota legală prevăzută de Codul Fiscal, rezultă un impozit anual de aproximativ 645 lei (129 euro). Chiar și cu ajustări locale sau coeficienți de zonă stabiliți de Consiliul General al Municipiului București, suma rămâne, în practică, sub 800 de lei pe an în majoritatea cazurilor.

ADVERTISEMENT

Negrescu: „S-au crescut taxele din pix, fără niciun fel de explicații concrete”

„Pentru un apartament de 60 de metri pătrați, de exemplu, noi în momentul de față ajungem să plătim undeva la 130 de euro. În Spania, în Germania, în Belgia, în Franța, nu mai spun de Marea Britanie, sunt mult mai mari taxele.

Dar, are legătură cu salariile care sunt în aceste țări și cu modul în care sunt administrați banii. La noi s-au crescut taxele din pix, fără niciun fel de explicații concrete. Din punctul meu de vedere, cred că ar trebuit că existe o lege foarte clară care să impună autorităților locale să crească taxele atunci când este nevoie, în așa fel încât să nu mai asistăm la șocuri financiare ca în momentul de față”, a completat acesta, pentru FANATIK.

Diferențe uriașe la impozitele între Paris, Londra și București

Mai departe, am calculat, pentru un apartament similar, impozitul în alte zece capitale europene. Astfel, în Paris, impozitul pe proprietate, cunoscut sub denumirea de „taxe foncière”, este stabilit de autoritățile locale, conform legislației fiscale franceze și datelor publicate de Ministerul Economiei. Prețul mediu al unui metru pătrat depășește 9.490 euro, potrivit statisticilor oficiale ale notarilor francezi și Institutului Național de Statistică și Studii Economice (INSEE), ceea ce înseamnă că un apartament de 60 de metri pătrați valorează aproximativ 569.400 euro (aproape 2.847.000 lei). Impozitul efectiv ajunge la circa 1,13% din valoarea impozabilă, ceea ce se traduce într-o taxă anuală de aproximativ 32.200 lei (6.438 euro). Practic, un proprietar din Paris plătește de aproape 50 de ori mai mult decât unul din București.

În Londra, nu există un impozit clasic pe proprietate, ci „Council Tax”, un sistem de taxare locală reglementat de legislația britanică și administrat de autoritățile municipale, potrivit informațiilor publicate de guvernul Regatului Unit. Pentru un apartament de 60 mp evaluat la aproximativ 506.400 euro (circa 2.532.000 lei), conform prețurilor medii raportate de Office for National Statistics, taxa anuală ajunge, în medie, la aproximativ 12.660 lei (2.532 euro), în funcție de district. Chiar și în zonele mai accesibile, nivelul rămâne de peste 15 ori mai mare decât în Capitala României.

Cât plătesc proprietarii în Berlin și Madrid comparativ cu România?

În Berlin, impozitul „Grundsteuer” este stabilit local, dar rata efectivă medie raportată la valoarea proprietății este de aproximativ 0,23%, conform datelor publicate de Oficiul Federal de Statistică din Germania (Destatis) și Ministerul Federal al Finanțelor. La un preț mediu de 7.900 euro/mp, un apartament de 60 mp ajunge la 474.000 euro, adică aproximativ 2.370.000 lei, iar impozitul anual se situează în jurul sumei de 5.450 lei (1.090 euro).

În Madrid, impozitul pe proprietate, cunoscut sub numele de IBI, este calculat pe baza valorii cadastrale, cu cote stabilite prin legea fiscală spaniolă între 0,15% și 0,20%, conform datelor Ministerului de Finanțe din Spania. Pentru un apartament de 60 mp evaluat la aproximativ 336.000 euro (circa 1.680.000 lei), taxa anuală este cuprinsă între 2.520 și 3.360 lei (504–672 euro).

Impozitele pe apartamente în Europa de Nord și de Vest

În Amsterdam, proprietarii plătesc taxa OZB, stabilită de municipalitate, conform legislației fiscale olandeze și informațiilor publicate de autoritățile locale. La o valoare medie de 514.500 euro pentru 60 mp, adică aproximativ 2.572.500 lei, impozitul anual ajunge la circa 1.545 lei (309 euro). Chiar și aici, unde procentul pare redus, suma este de peste două ori mai mare decât în București.

În Dublin, impozitul pe proprietate este aplicat direct la valoarea de piață, conform sistemului de „Local Property Tax”, reglementat de autoritățile fiscale irlandeze. Un apartament de 60 mp valorează aproximativ 480.840 euro, adică 2.404.200 lei, conform statisticilor oficiale ale Central Statistics Office, iar impozitul anual ajunge la aproximativ 6.970 lei (1.394 euro).

În Stockholm, sistemul fiscal prevede un impozit de până la 0,75% pentru locuințe, conform legislației suedeze și datelor publicate de Agenția Fiscală Suedeză. La o valoare de aproximativ 480.000 euro pentru un apartament de 60 mp, echivalentul a 2.400.000 lei, impozitul anual se ridică la circa 18.000 lei (3.600 euro).

Cum se taxează locuințele în Europa Centrală și Italia. Ce poate învăța România

În Praga, impozitul nu este procentual, ci calculat pe metru pătrat, conform legislației fiscale din Cehia și informațiilor Ministerului de Finanțe ceh. Pentru un apartament de 60 mp, impozitul anual se situează, în funcție de zonă, între 400 și 900 lei (80–180 euro), adică un nivel apropiat de cel din România, deși valoarea proprietății este mult mai mare, de aproximativ 354.000 euro (1.770.000 lei), potrivit statisticilor oficiale ale autorităților cehe.

În Varșovia, sistemul este similar, bazat tot pe suprafață, conform legislației fiscale din Polonia și datelor publicate de Ministerul Finanțelor polonez. Pentru 60 mp, impozitul anual variază între 200 și 600 lei (40–120 euro), în condițiile în care apartamentul valorează aproximativ 288.000 euro, adică 1.440.000 lei, potrivit datelor oficiale privind piața imobiliară.

„Italia, pentru prima casă, are impozit zero. Este considerată locuința familiei, cum ar veni. Dacă mai cumperi un apartament, dacă mai ai alte imobile, da, plătești impozite. E și asta o variantă pe care cred că ar trebui să o luăm în calcul în viitor”, a mai menționat Adrian Negrescu, pentru FANATIK.

2027 aduce impozite mai mari și migrație din centrul Bucureștiului?

Privind spre viitor, . Negrescu avertizează că ceea ce vedem acum reprezintă doar o fotografie de moment și că, odată cu introducerea sistemului e-proprietatea în 2027, impozitele ar putea crește semnificativ, afectând mai ales apartamentele din centrul orașelor.

„Să nu uităm că ceea ce vedem în momentul de față, din perspectiva taxelor și impozitelor, reprezintă doar o fotografie de moment. În 2027, lucrurile vor arăta și mai rău pentru români. Se va introduce acel sistem e-proprietatea care va face ca locuințele să fie impozitate în funcție de valoare de piață. Gândiți-vă că un apartament cu două camere în centrul Capitalei va avea un impozit de vreo 4 ori mai mare decât unul din Berceni sau unul din alte cartiere mărginașe ale Bucureștiului.

Din această perspectivă, s-ar putea să vedem primele semne ale unei migrații. Oamenii vor începe ușor să plece din centru spre periferii în căutarea unor condiții mai ieftine de trai. Taxele pe proprietate și pe automobile și tot ceea ce se va stabili din punct de vedere al reglementărilor fiscale în anii următori, să dezavantajeze locuitul în zona centrală al orașelor”, a spuns în final, specialistul în fiscalitate.