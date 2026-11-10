Cât este clauza de reziliere pe care Manchester United trebuie să o plătească pentru Pochettino

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Este deja destul de clar că urmează ca în această pauză internațională (45 de ani), după ce și nici rezultatele din Champions League nu sunt tocmai foarte bune.

Mauricio Pochettino ar fi antrenorul ideal pentru înlocuirea lui Michael Carrick la Manchester United

În acest sens mai lipsește doar anunțul oficial, dar pare că sunt șanse mari ca acest lucru să se întâmple totuși în decurs de doar câteva zile. În plus, s-a stabilit deja și cine ar fi în prezent antrenorii favoriți să îl înlocuiască pe Carrick pe banca tehnică a „diavolilor roșii”. Iar numele care a atras până acum atenția tuturor din acest punct de vedere este cel al lui (54 de ani). De asemenea, în aceste zile mai sunt vehiculați, dar oarecum în plan secundar, și Eddie Howe, și Antonio Conte, precum și Fabian Hurzeler.

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Fost tehnician la Espanyol, Southampton, Tottenham, PSG și Chelsea, argentinianul este în prezent selecționer al naționalei Statelor Unite ale Americii, echipă alături de care a participat la Campionatul Mondial din vara acestui an, americanii fiind prezenți la această competiție, alături de Mexic și Canada, din postură de gazde.

Ce clauză de reziliere are Mauricio Pochettino la naționala SUA

Doar că, din nefericire pentru cei de la Manchester United, Pochettino mai are contract cu naționala SUA tocmai până în iulie 2030, adică până după următorul Mondial, el semnând prelungirea vechii înțelegeri chiar în această vară. Pe de altă parte însă, în contractul său cu Federația Americană de Fotbal există o clauză de reziliere în valoare de 10 milioane de dolari, adică aproximativ 7.5 milioane de lire sterline, informează jurnaliștii de la The Athletic, citați de

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Michael Carrick pleacă de la Manchester United în principiu fără prea mulți bani drept despăgubiri

Așadar, este vorba deci despre o sumă foarte mică pentru un club de talia lui Manchester United, mai ales în condițiile în care „diavolii” nu vor fi nevoiți să îi achite lui Michael Carrick despăgubiri semnificative pentru despărțirea care se profilează a se produce în aceste zile. După ce în anii trecuți de la plecarea legendarului Sir Alex Ferguson oficialii clubului de pe „Old Trafford” au achitat sume imense pentru a se despărți de antrenorii „rulați” în acest timp, în baza unor clauze de reziliere în mod evident, când a venit vorba despre Carrick și contractul lui de principal „deplin”, anterior el fiind doar interimar, șefii „diavolilor” au arătat că și au stipulat în înțelegerea fostului mijlocaș o clauză conform căreia el poate fi demis în orice moment, fără despăgubiri financiare consistente.