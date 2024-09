a emis în data de 16 August deciziile luate după recalculare, . Ion Țiriac a vorbit despre ce hotărâre a fost luată în cazul său.

Cât este pensia lui Ion Țiriac după recalculare? Miliardarul a oferit răspunsul în direct: „Mi-e rușine să vă spun”

Ion Țiriac a vorbit la „ despre pensia sa. Miliardarul român a mărturisit că nu știe ce decizie a primit după recalculare și totodată afirmă că nu a avut idee vreodată câți bani încasează lunar de la stat.

„Mi-e rușine să spun, mi-e rușine să spun! Scuzați-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie și nici nu știu ce pensie am. Nici nu știu cât am dreptul la pensie și așa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu știu! Nu știu”, a spus Ion Țiriac, potrivit GSP.

Conform informațiilor care circulă în spațiul public, fostul tenismen încasează 12.000 de lei lunar. Pensia se datorează performanțelor de excepție din cariera de sportiv și totodată postului pe care l-a ocupat în Ministerul de Interne. Decizia recalculării nu i-a oferit o sumă mai mare lui Ion Țiriac din cauza faptului că nu a avut un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani.

Casa Națională de Pensii nu i-a oferit o mărire , însă în cazul „Zeiței de la Montreal” situația este diferită. Prima gimnastă de „10” din istorie încasează lunar nu mai puțin de 16.635 de lei, sub formă de pensie.

„Sportivilor medaliați le-am făcut o asigurare de viață”

Ion Țiriac a continuat dialogul de la „Prietenii lui Ovidiu” și i-a transmis moderatorului că medaliații de la Jocurile Olimpice de la Paris nu au primit , ci și o asigurare pe viață pe patru ani de zile. Totul a fost achitat integral de către fundația sa.

„Nici nu-mi spun numele. Însă ăștia au venit și le-au dat câștigătorilor, adică tuturor medaliaților, patru ani de zile asigurare toată. Nu doar de mașini, ci și de viață. Mi-am scos pălăria!

Dar nu am făcut asta ca să-mi aduc alți doi clienți. Nu-mi trebuie clienți. Cine vine, vine. Cine nu vine, nu vine”, a declarat Ion Țiriac.