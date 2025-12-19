Cât gaz mai ia Uniunea Europeană de la ruși. Cea mai nouă statistică vine cu date interesante

ADVERTISEMENT

De când a început războiul din Ucraina, prioritățile Europei s-a schimbat, iar acest conflict s-a resimțit puternic la capitolul energie pe teritoriul Uniunii. State europene importante au scăzut dependența de gazul și petrolul rusesc, iar asta a venit cu o schimbare importantă din punct de vedere geostrategic și economic.

Cât gaz mai ia Uniunea Europeană de la ruși

Europa a făcut o serie de sacrificii pentru a înlocui combustibilii fosili de la ruși, iar unele rezultate au început să se vadă după aproximativ 3 ani. Eurostat a venit, vineri, 19 decembrie 2025, cu un raport oficial despre situația importurilor de petrol și gaz în UE după primele 9 luni ale anului, intrați deja în ultimul trimestru.

În primele trei trimestre din 2025, importurile medii lunare de petrol au scăzut semnificativ, cu 18,3%, în valoare de 6,6% în volum comparativ cu media lunară din 2024. Aceasta reflectă atât eforturile politice de reducere a dependenței de petrolul rusesc, cât și adaptarea economiilor economiilor europene la cerințele de decarbonizare precum și la schimbările rapide ale pieței globale. În acest context, furnizorii tradiționali de petrol ai UE s-au repoziționat. Prin urmare, în cel de-al treilea trimestru al anului, Norvegia a fost principalul furnizor (14,6%), urmată de Statele Unite ale Americii (14,5%) și Kazahstan (12,2%) din totalul importurilor de țiței al blocului comunitar.

Rusia, după SUA la importul de gaz natural lichefiat

Cu privire la importul de gaze, lucrurile au o altă dinamică, privind datele actualizate. informează că importurile de gaze naturale lichefiate au crescut cu 36,1% în perioada analizată. În total, valoarea totală a crescut cu 3,1%, deși volumul fizic a scăzut cu 4,9%, o situație care arată presiunea constantă asupra prețurilor de pe piața globală de gaze.

În ciuda eforturilor de reducere a dependenței energetice de Rusia, o parte din gazul natural lichefiat importat încă provine din acest stat, mai precis 12,7%. Restul, 59,9%, din SUA și 7,7% din Algeria. Dacă vorbim despre gazul natural clasic, Norvegia domină importurile, cu 51,8%, urmată de Algeria (14,6%) și Regatul Unit al Marii Britanii (13,4%).

România, între combustibilii fosili și energia verde

În acest peisaj complicat pentru multe state occidentale care se bucurau de gazul ieftin rusesc, România are o poveste de succes parțial, țara noastră având niște avantaje în față. Conform datelor oficiale, România a avut o producție internă de gaze naturale, în primele șase luni, de 3,73 milioane de tone (vorbim de energie mixt, venită din surse diferite). Mai trebuie punctat faptul că România își crește și aportul de energie regenerabilă, potrivit informațiilor furnizate de . Peste 25% din energia utilizată de Uniunea Europeană provine din surse regenerabile, iar România se aliniază tendinței, având aproximativ aceeași cantitate din consumul său final brut ori cel puțin așa arăta situația pe parcursul anului trecut.

Bogdan Ivan, despre paradoxul curentului electric

Dacă aruncăm un ochi asupra segmentului energiei electrice, producția internă a scăzut, lucru care a dus la o creștere a importurilor de electricitate în primele cinci luni, producția internă scăzând cu 10%. Ministrul energiei, , a explicat, în repetate rânduri, cum se explică paradoxul în care se află țara noastră: deși deși avem un surplus de energie, totuși, importăm mai scump la orele de vârf.

„Ce e cel mai complicat e că cei 20% pe care România îi importă, îi importă în perioada de vârf de consum, 18:00 – 22:00. În acea perioadă e cel mai scump preț. Dacă în intervalul 10:00 – 18:00 sunt perioade în care prețul energiei e chiar zero, cei care produc energie o dau gratis, în rețea. România are surplus de energie pe timpul zilei când nu se consumă și face importuri foarte scumpe. Sunt zile în care poate să ajungă raportul dintre prețul cu care se vinde în timpul zilei și cel cu care importăm chiar și de 700-800 sau 1000 de ori mai scump”, a clarificat Ivan,