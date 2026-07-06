Cât ghinion! E ireal ce a pățit naționala de baschet a României după ce a învins Grecia

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Echipa națională de baschet a României a trecut prin sentimente mixte în ultimul meci din grupa de calificare la Campionatul Mondial. D , elevii lui Mihai Silvășan aveau nevoie de un succes în fața Muntenegrului pentru a trece mai departe.

Ghinion pentru naționala de baschet a României după ce a învins Grecia

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, în ultima etapă din Grupa B a preliminariilor. După un meci extrem de echilibrat, „tricolorii” au fost înfrânți cu scorul de 64-65 (14-17, 15-11, 21-27, 14-10) și astfel că au ratat accederea în faza următoare a competiției.

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Jucătorii României aveau speranțe că, după succesul în fața Greciei, vor putea reveni la un Campionat Mondial după o pauză de 40 de ani. În condițiile în care Grecia a cedat și în fața Portugaliei, elevii lui Mihai Silvășan trebuia să se impună în partida contra Muntenegrului. În ciuda unui duel echilibrat, „tricolorii” au suferit o înfrângere și, implicit, au ratat calificarea.

Ce a declarat Mihai Silvășan

La scurt timp după înfrângere, Mihai Silvășan s-a arătat foarte mândru de jucătorii săi, susținând că aceștia au dat tot ce au avut mai bun pentru a trece mai departe. România a terminat pe locul 4 în Grupa B, cu 8 puncte, Muntenegru a fost pe primul (10 puncte), pe doi s-a poziționat Portugalia (9 puncte), ca podiumul să fie completat de către Grecia (9 puncte).

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„În primul rând, sunt foarte mândru de jucătorii mei. Sunt un antrenor mândru pentru că au dat tot ce au avut mai bun. Uneori, succesul nu înseamnă să câștigi sau să pierzi, ci să fii cea mai bună versiune a ta. Cred că asta am reușit de când am preluat echipa națională, acum doi ani și jumătate. Îi felicit pe jucătorii mei. Am parcurs un drum lung până aici. Am reușit să învingem Grecia săptămâna trecută și am fost foarte aproape să învingem Muntenegru în deplasare, o țară cu tradiție și valoare în baschet.

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Despre acest meci nu sunt foarte multe de spus. A fost un meci slab, urat din punct de vedere ofensiv. Multă luptă, multe aruncări ratate. Cred că ei au câștigat meciul pentru recuperări ofensive. Au avut 17 recuperări ofensive, ceea ce le-a oferit mult mai multe șanse de a marca din a doua posesie. Iar când diferența este de un singur punct, evident că fiecare detaliu contează. Asta este povestea acestui meci. Așa a fost.

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Drumul nostru către Cupa Mondială se oprește aici. Dar, încă o dată, sunt foarte, foarte mândru de modul în care jucătorii mei au abordat fiecare dintre aceste ferestre de calificare și de felul în care au luptat în fiecare meci”, a spus selecționerul Mihai Silvășan, citat de .