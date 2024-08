Cât ghinion! Fotbalistul pe care Manchester United l-a transferat cu 62 de milioane de euro s-a accidentat

Leny Yoro, în vârstă de doar 18 ani, a ajuns la Manchester United în vara aceasta. Fundașul este produsul academiei lui LOSC Lille și a plecat în schimbul sumei de 62 de milioane de euro. Dar soarta a fost dură cu el și în meciul versus Arsenal din SUA, Yoro a părăsit terenul accidentat.

Sezonul trecut nu a fost unul așteptat de trupa din Manchester. Au fost mulți jucători absenți din pricina accidentărilor multiple, precum Raphael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Casemiro sau Anthony Martial. Conform unui , Manchester United a avut 46 de jucători care au ratat cel puțin un meci și s-a clasat pe locul 1 al topului.

Soarta elevilor lui Ten Hag pare pecetluită și în noul sezon. Astfel, noul transfer de mare anvergură al „diavolilor roșii”, Leny Yoro, a avut ghinon încă din primul meci de pregătire din turneul amical susținut de Statele Unite ale Americii.

🔴🇫🇷 Leny Yoro, spotted on crutches and wearing a protective boot while he was with the squad. 🎥

