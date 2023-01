Cât i-ar lua unei rachete rusești să ajungă în România. Analiza americanilor despre un posibil conflict cu NATO

Lumea este la câteva minute de Al Treilea Război Mondial. Atât de scurt este intervalul de timp de care ar avea nevoie o rachetă rusească pentru a lovi România.

Eventualele atacuri ar putea veni din Crimea, spun americanii

Jurnaliștii de la New York Times au publicat un amplu material despre Diviza 101 Aeropurtată a US Army, aflată în România, aproape de granița cu Ucraina.

O lansată din Crimea ar parcurge această distanță în doar 7 minute, scriu americanii, care spun că un astfel de scenariu nu ar fi prea mult diferit față de ce se întâmplă acum la Herson, doar că în locul ucrainenilor ar fi trupe americane și române. Acestea ar putea răspunde cu artilerie și ar lansa atacuri din elicoptere.

Evident, un astfel de scenariu ar aduce după sine un conflict global, iar obiectivul americanilor este cu totul altul. Mai exact, , fără a-i oferi președintelui rus ocazia de a escalada și mai mult conflictul.

Kogălniceanu, fostă stație de tranzit către Afganistan

Diviza 101 Aeropurtată are mobilizați peste 4.000 de soldați și ofițeri, care au ajuns în România în luna februarie a anului 2022, la câteva zile după invazia Rusiei în Ucraina.

Militarii americani s-au instalat la Kogălniceanu, într-o bază aeriană care a fost folosită și în trecut pentru antrenarea trupelor NATO. Americanii scriu că aeroportul militar este cunoscut și ca o stație de tranzit pentru trupele US Army care se îndreptau sau veneau din Afganistan.

“Aveți șansa de a vă antrena și de a opera chiar pe terenul pe care într-o zi s-ar putea să trebuiască să-l apărați. Trebuie să lucrezi cu un aliat NATO și e aproape de neimaginat să mai luptăm, în viitor, fără aliați”, le-a spus generalul Joseph McGee, comandant al Diviziei 101 Aeropurtate soldaților săi, potrivit

Schimbare de atitudine a americanilor față pe perioada războiului din Irak

Operațiunea pare să-și fi atins obiectivul primar, acela de a descuraja posibilele acțiuni militare ale Rusiei, în condițiile în care numărul soldaților mobilizați este mai degrabă unul simbolic.

„Ceea ce vedeți indică o schimbare a modului în care armata americană se apropie de postura și desfășurarea pe tot globul, pe măsură ce epoca războaielor din Irak și Afganistan s-a schimbat. Nu este o desfășurare de luptă, este o desfășurare de descurajare”, a explicat Becca Wasser, analist militar la Center for a New American Security, pentru New York Times.

O ucraineancă luptă alături de americani

Americanii au descoperit că printre militarii americani prezenți în România se numără și o femeie născută în Ucraina. Este vorba despre Sgt. Maj. Vitalia Sanders, care a plecat în SUA la 12 ani dar care spune că fratele ei a rămas acasă.

“Dorința mea de a lupta este stimulată de faptul că sunt aici, atât de aproape de casă. Sper să transmit și soldaților această energie, pentru că toți trebuie să conștientizeze cât de importantă este această misiune pentru toată lumea”, a declarat Sanders.