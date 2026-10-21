Cât îi costă pe fanii Universității Craiova să facă deplasarea în Andorra: „Nu e deloc puțin, dar mergem pentru Știința!”

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Meciul cu Inter Escaldes este al doilea pentru Universitatea Craiova din actuala ediție de UEFA Conference League. Elevii lui Coelho vin cu un moral foarte bun după o remiză împotriva lui Getafe și speră la toate cele trei puncte împotriva andorranilor. Campioana României va avea parte de susținerea fanilor, deși costurile pentru o astfel de deplasare nu sunt deloc accesibile pentru majoritatea românilor.

Ce sumă de bani trebuie să scoată din buzunare fanii Craiovei pentru deplasarea în Andorra

Ca să ajungă la meciul Inter Escaldes – Universitatea Craiova, Pentru început, este nevoie de avion din București până în Barcelona sau Lleida, iar de acolo este nevoie de un autobuz cu destinația Andorra de la Vella. Pentru acest traseu, fanii olteni sunt nevoiți să scoată din buzunar o sumă destul de consistentă.

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Avionul dus-întors costă între 350 și 400 euro, iar autobuzul Barcelona/Lleida – Andorra de la Vella costă între 15 și 35 euro, în funcție de momentul zilei (dacă e aglomerat sau nu). Odată ajunși în Andorra, este nevoie și de cazare, care nu este, totuși, exagerat de costisitoare. de 4 stele, în timp ce variantele Airbnb sunt ceva mai accesibile, cu prețuri între 50 și 60 de euro pe noapte

„Am dat 400 de euro pe transportul ăsta până acolo și mai trebuie și la autobuze să dau 15-20 de euro. Nu este deloc puțin, dar mergem pentru Știința. Voi sta două nopți acolo, pentru că prețurile la cazare nu sunt chiar așa mari, adică cu 55 de euro pe noapte, cât am luat eu, nu e rău deloc. Dar transportul până aici te mănâncă”, a spus un fan al Universității Craiova.

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Câți suporteri va avea Universitatea Craiova în tribune la meciul cu Inter Escaldes

În ciuda costurilor ridicate, care la final pot ajunge să depășească un salariu minim din România, Universitatea Craiova va avea parte de o susținere importantă la meciul din Andorra. Aproximativ 400 de fani vor fi prezenți în tribuna oaspeților pe stadionul Estadi FAF din Encamp. Biletul de intrare pe stadion pentru fanii Universității Craiova costă 120 lei. Vânzarea online este disponibilă până miercuri, ora 21:00.

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După finalizarea comenzii și confirmarea plății, fiecare suporter va primi un e-mail de confirmare. Tichetele electronice vor fi expediate joi dimineață, în mod treptat, pe adresele de e-mail utilizate la plasarea comenzilor. Biletele vor putea fi achiziționate și fizic, în ziua meciului, de la stadion, începând cu două ore înaintea fluierului de start.