Cât îi ia unui brad natural să crească la tine în curte. De ce are nevoie pentru prosperitate

Te-ai gândit, vreodată, să crești un brad natural în propria ta curte?! Dacă răspunsul este da, atunci iată de cât timp are aceste nevoie pentru a ajunge la maturitate.

Care sunt brazii pe care îi poți planta la tine în curte

Fără doar și poate, . În apropierea Crăciunului, milioane de români aleg să îl împodobească, în spirit de sărbătoare. În timp ce mulți aleg bradul artificial, alții optează pentru esența bradului natural.

Bradul natural nu trebuie neapărat să fie cumpărat din locurile special amenajate, ci poate fi crescut chiar de tine, în curte, dacă îți permite spațiul. Acesta este un simbol al rezistenței, însă, pentru a ajunge să arate așa cum ți-ai dori, trebuie să ții cont de mai multe detalii.

În primul rând, contează foarte mult tipul de brad pentru care optezi. Este bine de știu că în curte casei tale poți crește brad argintiu, brad caucazian, brad coreean sau molid argintiu. Aceste tipuri de brazi pot fi alese în funcție de gusturi, dar și de spațiul disponibil.

În al doilea rând, este esențial să ai răbdare cu bradul, căci acesta nu crește peste noapte. În funcție de specie, de mediu, dar și de cât de multă grijă ai de el,

În cât timp crește un brad natural în curte, în funcție de tipul său

Bradul argintiu are un ritm lent de dezvoltare. Acesta crește maxim 30 de centimetri pe an, ceea ce înseamnă că are nevoie de 15 ani pentru a atinge 3-4 metri înălțime.

Bradul caucazian, de exemplu, crește între 30-50 de centimetri pe an. Cu un ritm de dezvoltare un pic mai rapid, acesta va avea nevoie de 10-12 ani pentru a ajunge la 5 metri înălțime.

Dacă optezi pentru bradul coreean, atunci trebuie să știi că acesta se dezvoltă cel mai lent. Într-un an, bradul coreean crește maxim 20 de centimetri, ceea ce îl face ideal pentru grădinile înguste, cu puțin spațiu.

Cea mai rapidă creștere o are molidul argintiu. Dacă alegi să îl plantezi la tine în curte, atunci trebuie să știi că acesta se dezvoltă 60 de centimetri pe an. În 8, maxim 10 ani, te vei putea bucura de un molid argintiu de 4 metri înălțime,

Motivul pentru care brazii cresc atât de greu este strict legat de adaptarea lor la mediul natural. Fiind tipici zonelor montane, aceștia sunt obișnuiți să își dezvolte prima dată un sistem care să le permită supraviețuirea. Abia mai apoi, brazii se concentrează pe dezvoltarea unei structuri lemnoase solide.