Cât îl costă pe Gigi Becali transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Super-preț”. Exclusiv

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FCSB a căutat toată vara un atacant de careu care să pună presiune pe Daniel Bîrligea și l-a găsit la mijloc de lună august. Camerunezul Arnold Garita (31 de ani) va semna până la 31 decembrie 2026 un contract cu formația lui Gigi Becali.

Arnold Garita va avea un salariu de 15.000 de euro lunar, dar nu și primă de instalare!

E chestiune de ore până când FCSB își va prezenta noul transfer. vine împrumut de la Shenzen, formație din liga a doua chineză. El mai are contract cu Shenzen Juniors până la finalul anului, astfel că după terminarea actualului contract cu FCSB va deveni liber de contract, nu se va mai întoarce în China.

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Din informațiile FANATIK, Garita va avea un salariu lunar de 15.000 de euro la FCSB. Este o afacere excelentă pentru Gigi Becali, care consumă cu atacantul camerunez aproape 70.000 de euro, având în vedere că patronul FCSB nu va plăti primă de instalare.

Garita și-a încheiat conturile cu Shenzen, ajungând cu banii la zi, acesta fiind și motivul pentru care transferul la FCSB a întârziat. Propunerea acestei mutări a venit de la Florin Vulturar, finul lui Gigi Becali, care și pentru a discuta oferta pe care Florin Tănase o avea de acolo înainte de a prelungi cu FCSB.

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Contractul lui Garita va avea și o clauză prin care Becali îl poate prelungi în 2027 dacă este mulțumit de atacant

„E un super-preț”, spun cei de la FCSB, patronul fiind încântat că va avea un jucător pe care îl cunoaște foarte bine. Vali Argăseală face actele de transfer! S-a ajuns în ultima fază a redactării contractului pe care Garita îl va avea la FCSB. va avea și unele bonusuri de performanță, dar și o clauză interesantă.

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Gigi Becali îi va putea prelungi contractul scadent în 31 decembrie 2026 dacă va fi mulțumit de atacantul pe care l-a dorit și acum doi ani, după despărțirea lui Garita de Al Faisaly. Atunci mutarea nu s-a realizat. Acum va exista o clauză de prelungire unilaterală a clubului. Chiar și așa camerunezul e convins că va face față pretențiilor de la FCSB și va continua și în partea a doua a sezonului în tricoul fostei campioane.

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