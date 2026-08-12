Sport

Cât îl costă pe Gigi Becali transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Super-preț”. Exclusiv

Arnold Garita va deveni în scurt timp și oficial noul jucător al celor de la FCSB. Gigi Becali a făcut o afacere foarte bună cu atacantul camerunez, căruia îi face contract până la finalul anului.
Cristi Coste
12.08.2026 | 14:11
Cat il costa pe Gigi Becali transferul lui Arnold Garita la FCSB Superpret Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali i-a oferit un salariu „normal” lui Arnold Garita pentru cele 4 luni de contract la FCSB. Colaj FANATIK
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FCSB a căutat toată vara un atacant de careu care să pună presiune pe Daniel Bîrligea și l-a găsit la mijloc de lună august. Camerunezul Arnold Garita (31 de ani) va semna până la 31 decembrie 2026 un contract cu formația lui Gigi Becali.

Arnold Garita va avea un salariu de 15.000 de euro lunar, dar nu și primă de instalare!

E chestiune de ore până când FCSB își va prezenta noul transfer. Arnold Garita vine împrumut de la Shenzen, formație din liga a doua chineză. El mai are contract cu Shenzen Juniors până la finalul anului, astfel că după terminarea actualului contract cu FCSB va deveni liber de contract, nu se va mai întoarce în China.

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Din informațiile FANATIK, Garita va avea un salariu lunar de 15.000 de euro la FCSB. Este o afacere excelentă pentru Gigi Becali, care consumă cu atacantul camerunez aproape 70.000 de euro, având în vedere că patronul FCSB nu va plăti primă de instalare.

Garita și-a încheiat conturile cu Shenzen, ajungând cu banii la zi, acesta fiind și motivul pentru care transferul la FCSB a întârziat. Propunerea acestei mutări a venit de la Florin Vulturar, finul lui Gigi Becali, care a fost acum ceva timp în China și pentru a discuta oferta pe care Florin Tănase o avea de acolo înainte de a prelungi cu FCSB.

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Contractul lui Garita va avea și o clauză prin care Becali îl poate prelungi în 2027 dacă este mulțumit de atacant

E un super-preț”, spun cei de la FCSB, patronul fiind încântat că va avea un jucător pe care îl cunoaște foarte bine. Vali Argăseală face actele de transfer! S-a ajuns în ultima fază a redactării contractului pe care Garita îl va avea la FCSB. Atacantul camerunez va avea și unele bonusuri de performanță, dar și o clauză interesantă.

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Gigi Becali îi va putea prelungi contractul scadent în 31 decembrie 2026 dacă va fi mulțumit de atacantul pe care l-a dorit și acum doi ani, după despărțirea lui Garita de Al Faisaly. Atunci mutarea nu s-a realizat. Acum va exista o clauză de prelungire unilaterală a clubului. Chiar și așa camerunezul e convins că va face față pretențiilor de la FCSB și va continua și în partea a doua a sezonului în tricoul fostei campioane.

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  • 700.000 de euro este cota actuală a atacantului camerunez de 31 de ani care are și cetățenie franceză
  • 14 goluri în 40 de meciuri a marcat Garita pentru FC Argeș în sezonul 2022/2023
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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