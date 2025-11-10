Cât încasează statul român din marele premiu de 10 milioane de euro la Loterie. Norocosul va încasa doar o parte din bani

ADVERTISEMENT

O sumă uriașă ajunge la stat din câștigul de 10 milioane de euro de la Loteria Română, marele premiu fiind câștigat de un român care a pus un bilet, online, cu doar 12 lei.

În urma extragerii de la și Noroc, în ediția de duminică, 9 noiembrie, un român a devenit mai bogat cu câteva milioane de euro, cel puțin pe hârtie, căci nu se știe nimic în plus, până la această oră, despre persoana care a ghicit numerele norocoase, nici măcar dacă s-a dus

Din motive care țin de securitatea câștigătorului, de cele mai multe ori identitatea acestuia rămâne necunoscută. Ei bine, din marele premiu pus la bătaie de Loteria Română, o parte însemnată va ajunge în vistieria statului. Ca orice câștig, și premiul de la Loto este impozitat și nu cu puțin!

Numerele care i-au adus norocosului marele premiu la extragerea din 9 noiembrie sunt 32, 19, 5, 10, 34, 23. Cornel Grama, expert contabil și consultant financiar, ne-a explicat că statului îi revine o parte frumușică din suma câștigată. „Iau suma rotundă, ca să fie mai ușor de calculat, 10 milioane de euro, 50 de milioane de lei. Legea spune că, la câștiguri peste 66.750 de lei se calculează o sumă fixă plus un procent din ce depășește suma asta. Deci 50 de milioane minus 66.750. De aici 40% se scad. Deci impozitul este 19.850.050 de lei. În euro, 3.997.000 de euro. Lui mai rămân 6.299.000. Nu mai plătește nimic pentru că nu datorează și CAS sau CASS”, explică Grama, pentru FANATIK.

Cum se impozitează, concret, premiul de la Loto. Un expert ne explică

Ce se întâmplă, mai departe, după ce câștigătorul își revendică premiul? Ei bine, banii îi sunt virați în cont, în întregime, iar el poate face ce dorește cu ei. Banca raportează suma la Oficiul de Spălare a Banilor explicând de unde vina suma. Organizatorul Jocului de Noroc, Loteria Română, reține la sursă acest impozit și îl plătește la bugetul de stat până data de 25 a lunii. Tot Loteria transmite la ANAF, pe CNP-ul câștigătorului, o declarație, până la sfârșitul lui februarie, în care specifică faptul că lui X i s-au reținut milioanele de impozit. „Persoana fizică nu mai are nicio treabă, toate demersurile sunt făcute de instituții”, completează Grama.

Dincolo de impozitarea, care crește progresiv, se aplică o sumă fixă, de 100 de lei, indiferent de banii câștigați. „Din august a crescut puțin suma fixă, e 100 de lei. Nu mare lucru. Calculul impozitului este progresiv. Până la 10.000 de lei câștigul, e 4% din sumă. Între 10.000 și 66.750 lei câștigul, 400 de lei, partea fixă, plus 20% din ce depășește suma de 10.000. Peste 66.750 lei, impozitarea e 11.750 euro, partea fixă (100 de lei) plus 40% din suma de 66.750 lei”, adaugă Grama.

Un alt premiu câștigat în ultimele zile, la categoria 5 din 40

Este a doua oară când se câștigă un premiu important pus în joc de Loteria Română în ultimele zile. Pe 31 octombrie a fost anunțat câștigătorul premiului de la categoria 5 din 40, în urma extragerii de joi, 30 octombrie. Numerele norocoase de atunci erau 18, 20, 32, 19, 25 și 15. Premiul dat la această categorie era de 41.000 de euro, și acela jucat online.